Amikor az Arany Oldalak és az Uber találkozik: feltalálták az orvosi tudakozót

Nem csak a betegek aggódnak

hogy az állami szektorban dolgozó doktorok csupán a 21 százaléka gondolta úgy, hogy a legutóbbi kórházi, klinikai ellátás során teljes biztonságban voltak a betegeik.

A betegek szemszögéből közelítik a problémát

Ez nem telemedicina, az orvos telefonos egyeztetés alapján nem állíthat fel diagnózist, csak abban tud segítséget nyújtani, hogy a panasz mennyire súlyos és hova lehet vele fordulni

Jelentősen bővült a magánegészségügyi szolgáltatók piaca 2014 és 2016 között, amivel párhuzamosan sokat romlott az állami egészségügy megítélése a Szinapszis Piackutató felmérése szerint. 2014-ben a budapestiek 49, 2016-ban már 60 százaléka vett igénybe valamilyen magánegészségügyi szolgáltatást, ami elég nagy elmozdulás mindössze két év alatt és azt is bizonyítja, hogy ma már korántsem csak a legtehetősebbek kiváltsága a magánorvos.Az állami szektor megítélése ráadásul nem csak a páciensek szerint hagy kívánni valót maga után: a budapestiek körében végzett kutatásból az is kiderült,Nem azért, mert ők maguk ne tettek volna meg mindent, hanem a környező állapotok aggasztották őket.Ezzel szemben amíg a tíz legnagyobb hazai magánegészségügyi szolgáltató - a diagnosztikai ellátást nyújtók nélküli - összárbevétele 2007-ben 6,3 milliárd forint volt, addig 2016-ban ez már 21 milliárdra nőtt. Éves átlagban tíz év alatt 14,5 százalékkal bővült ezeknek a cégeknek a bevétele, míg a GDP csak 3,6 százalékkal. Az pedig, hogy az elmúlt öt-tíz évben már a kevésbé tehetősek is hajlandók fizetni egy-egy szolgáltatásért, a nem feltétlenül szakmabeli, innovatív vállalkozók kedvét is meghozta.Ha nem sürgősségi esetről van szó, az emberek alapvetően tanácstalanok egészségügyi panaszaikkal kapcsolatban: nem akarnak a váróban üldögélve elkapni valamit, vagy csak kivárni a kapott - akár hetek, hónapok múlva esedékes - időpontot, vagy egyszerűen csak nem biztosak abban, hogy - az egyébként is leterhelt egészségügyi rendszerben - orvosi ellátásra szorulnak. A háziorvos jellemzően nem elérhető, és ha igen, akkor is arra biztatja a beteget, hogy e rendelőben keresse föl. Ezért aztán a legtöbben a könnyen elérhető, de téves információk és hiedelmek tömkelegét kínáló internethez fordulnak, ami inkább ront, mint javít a helyzeten.Ezt a gordiuszi csomót hivatott átvágni a Medicall egy végtelenül egyszerű képlettel: 350 forint/percért telefonon lehet konzultálni egy doktorral, aki segít eldönteni, hogy valóban szakembert kíván-e a szituáció vagy csak egy gyorsan múló panaszról van szó. A helyzetmegítéléshez fotót is lehet küldeni, de a szolgáltatást nyújtó MediCorp Hungary Zrt. vezetője, Gáspár Péter figyelmeztet: telefonon keresztül nem lehet gyógyítani.- mondta el a Portfolio kérdésére a cégvezető.

Nem orvoslásban, közvetítésben utaznak

Az orvosrendelés menete

A paciens az applikációban választ egyet az elérhető orvosok közül, aki "leüti a megrendelést", és maximum harminc perce belül felhívja a beteget. A konzultáció során megbeszélik a problémát és egyeztetnek a házi vizit szükségességéről, aminek időpontját a rendszer elmenti a doktor naptárába. A vizit előtt jelez az orvosnak, a megadott cím alapján kalkulált távolsághoz mérten, hogy mikor kell indulnia. Erről a páciens is értesítést kap, sőt a telefonos geolokáció segítségével nyomon követheti, hol tart a segítség. A vizsgálat végeztével a cég levonja az összeget a felhasználó bankkártyájáról és a jutalék levonása után továbbítja a doktornak.

"Néhány magánszolgáltatónál is házhoz lehet hívni a doktort, de ehhez tagsággal kell rendelkezni és legalább 35- 40 ezer forintba kerül" - utalt rá Gáspár, hogy nem találtak ki új dolgot, csak sokkal jobban az igényekhez finomították.

Ehhez kapcsolódik a cég másik szolgáltatása, a házivizit, vagyis igény szerint - 17500 forintért - házhoz is lehet hívni a doktort, aki helyben már diagnosztizálni is tudja az esetet. A Medicall azonban nem alkalmazza, hanem - az Uberhez hasonlóan egy platformon - összeköti az orvosokat a betegekkel.Az applikációban elérhető orvosi adatlapokon bemutatkozó szöveget és videót, profil fotót, és más páciensek által adott értékeléseket is talál a felhasználó, amelyek segítik a választásban. A szakmailag ellenőrzött orvosok maguk döntik el, milyen időbeosztásban fogadják online pácienseiket. Az árazás nyilvános, a fizetés a megszokott online módon, bankkártyával történik. A rendszerben jelenleg 250 orvos érhető el és 6 ezer felhasználó van, Budapesten kívül több vidéki nagyvárosban is."Bárkivel előfordulhat, hogy orvosi asszisztenciára van szüksége, egy felhasználónak például egy cyprusi nyaraláson betegedett le a gyermeke, a szállodai orvostól kapott gyógyszer dobozán pedig csupa cirill betű volt. Ezért inkább telefonos konzultációt kért az appon keresztül egy hazai gyermekorvostól, aki segített eldönteni, hogy a gyógyszer valóban az adott betegségre való, nyugodtan beadható a gyereknek.Egy másik alkalommal, szintén külföldi környezetben hasmenése volt egy néhány éves gyereknek, ami ebben a korban akár kiszáradással is járhat, ezért kórházba kell vinni. A telefonos konzultáció után az orvos megnyugtatta az anyukát, hogyha van vizelet, akkor várja meg a két napot, és ha azután sem múlik, akkor vigye csak be. Másnapra tünetmentes lett, nem kellett külföldön kórházba vinni a gyereket" - sorolta az eddigi "sikersztorikat" Gáspár.De nem kell extrém esetekre gondolni, elég, ha egy kétgyermekes anyukának csak az egyik gyereke beteg, azonban nem tudja kire bízni a másikat, amíg a rendelőben kell várakoznia. Ahelyett, hogy a másikat is kiteszi annak, hogy összeszedjen valamit, az appon keresztül házi vizitet kérhet.Az eddigi tapasztalatok szerint a legnagyobb igény gyerekorvosra mutatkozik és bár elsőre úgy tűnhet, hogy saját praxisa mellett a doktornak végképp nem marad ideje arra, hogy - egy Uber sofőrhöz hasonlóan - "lecsapjon" egy fuvart házi vizitet, de ahhoz, hogy valaki csatlakozni tudjon a Medicallhoz, eleve valamilyen vállalkozási formában kell működnie. Tehát a lehetőség főleg olyan orvosok előtt adott, akik már egyébként is a magánegészségügyi ellátásban - is - dolgoznak.Gáspár szerint ugyanakkor a fiatal orvosok esetében kifejezetten jó lehetőség ez a praxisuk kialakítására és azt sem tartja kizártnak, hogy a későbbiekben akár nettó 150-200 ezer forintot is meg lehessen havonta keresni a Medicall-on keresztül. Az októberben indult vállalkozásba már beszállt Balogh Péter, angyalbefektető is , márciusban pedig egy országos marketingkampányban népszerűsítik majd a szolgáltatást, a nyár közepén pedig a nemzetközi terjeszkedés is tervben van: az első célpontok Románia és Lengyelország, ahol hasonlók a viszonyok az egészségügyi szektorban.