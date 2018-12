Amundi: a magyar részvénypiac még mindig nem túlárazott

A válság utáni tőkepiaci aranykorban (2008 második felétől 2017 végéig) a gazdasági növekedés és a pénzmennyiség bővülése egyszerre segítették a részvénypiaci befektetőket. 2018-ban a gazdasági növekedés még csúcsformában maradt, a jegybankok azonban emiatt óvatosabbá váltak. Az ellentétes hatások eredője már nehezebben kiszámítható, szétzilálja a trendet a részvénypiacokon. A "Make America Great Again!" relatív értelemben egyelőre működik: miközben az USA gazdasága jól teljesített, a "trade war", a fiskális stimulus és a Fed szigorító politikája negatívan hatott a világ többi részére, emiatt a szinkronizált gazdasági növekedésnek 2018-ban búcsút inthettünk. Ezt tükrözik a részvényindexek is, melyek az amerikai kontinensen összességében emelkedtek, Európában és Ázsiában viszont csökkentek 2018 első 11 hónapjában.Az amerikai vállalatok eredményessége eközben valósággal szárnyalt, a profitok év/év alapon 23 százalékkal emelkedtek. Ennek csak a felére ad magyarázatot a társasági adó csökkentéséből fakadó egyszeri hatás, a másik fele 2019-ben is velünk maradhat, mert a növekedés az első félévben még várhatóan kitart. Ehhez képest az USA-ban az előretekintő P/E a 19-szeres értékről a 15-szörös érték közelébe ereszkedett, ami mellett túlárazottságról már nem lehet beszélni. Ugyanakkor nem árt az óvatosság, mert az év második felére az importált termékek drágulása, valamint a magasabb kamat- és bérköltségek már lassíthatják a növekedést, a fogyasztásbővülés lendületének esetleges mérséklődése pedig szintúgy nyomás alá helyezheti a vállalati eredményességet.Az USA szemszögéből tehát az első félév még bíztatónak ígérkezik, a feltörekvő piacok számára inkább a második félév hozhat pozitív változást. Az amerikai gazdaság lendületének megtörése ugyanis a szigorítás lassítására ösztökélheti a Fed-et, a kereskedelmi háború pedig bilaterális megállapodásokkal veszíthet az éléből, mivel fenntartása egyik országnak sem érdeke. Mindkét tényező megkönnyebbülést hozhat a fejlődő részvénypiacokon, ahol az előretekintő P/E árazás máris a hosszú távú átlag alatt van, így a felpattanás is erőteljes lehet.A feltörekvő országokkal ellentétben a nyugat-európai részvényindexek növekedése érdeklődés hiányában feltehetőleg elmarad. Ennek elsődleges oka, hogy a reformok hiánya miatt a növekedésnek csak ciklikus komponensei voltak, strukturálisak nem. Ez, és a továbbra is jelenlévő politikai kockázatok (olasz költségvetési feszültség, Brexit, európai parlamenti választások, stb.) miatt a német tőzsdei cégek már idén is gyengén szerepeltek, a harmadik negyedévben már a profitok tekintetében is számos negatív meglepetést okoztak. A meghatározó német részvényekkel kapcsolatos szkepticizmus indokolt, mert nem látszik, hogy mitől javulhatnának érdemben tovább a vállalati fundamentumok, illetve a makrogazdasági fronton érkező negatív meglepetések mitől válhatnának pozitívakká.Ezzel szemben Közép-Európa a stabilitás szigete lehet. Bár a növekedés az Amundi várakozása szerint lassulni fog, de a főbb országok esetében egyelőre nem esik drasztikusan 3 százalék alá. Eközben a térség országaiban a költségvetések jobbára kiegyensúlyozottak, és bár a folyó fizetési mérlegek enyhén romló képet mutatnak, azokat még mindig ellensúlyozza külföldi működő tőke beáramlása. Ehhez képest az előretekintő P/E értékek, ha nem is sokkal, de a hosszú távú átlag alatt vannak, tehát a túlárazottság nem fenyegeti a régiót.Térségünkön belül a BUX rekord szintje közelében jár, a két nagy magyar blue-chip vállalat folyamatosan jó eredményeinek köszönhetően. A régió legtöbb országához hasonlóan itthon is rendkívül kedvező üzleti környezetnek örvend a bank,- illetve az olajszektor. A bankszektorban az alacsony hazai hitelpenetráció és a dinamikus gazdasági növekedés miatti jelentős mértékű hitelkiáramlás jelenti az elsődleges hajtóerőt. Az olajszektorban is ritkán tapasztalható kedvező konstellációról beszélhetünk: a nyersolaj hordónkénti árának 30 százalékot meghaladó esése az értékesített üzemanyagon elért marzsot növeli nagymértékben, eközben a töltőállomásokon az egyéb termékek értékesítése is ígéretesen alakul. A két vezető papír fenti kedvező üzleti környezetének fényében és a BUX hosszú távú átlagos historikus árazását figyelembe véve elmondhatjuk, hogy az elmúlt időszak szárnyalása ellenére az index még mindig messze nem túlárazott.Ami a részvényeknek konkurenciát állító eszközosztályokat illeti, az amerikai államkötvények 3 százalék körüli hozamot biztosítanak, ami a kockázatkerülő befektetőknek már vonzó lehet. Igaz ugyanakkor, hogy a vállalati részvényenkénti nyereség/árfolyam hányadost nagyon leegyszerűsítve a részvényesek implicit "hozampotenciáljának" tekintve hét százalékos megtérülést kapunk, de ez csak a magasabb hozamlehetőséget ígérő amerikai részvényekre igaz. Ami a nyersanyagokat illeti, az inflációs félelmek felerősödése esetén az ingatlanokkal együtt jó menedéket nyújthatnak a befektetőknek, de a csökkenő olajárak már most is kedvező beszállási pozíciót kínálnak. A hozamlehetőségek szempontjából a részvények számára a private equity befektetések jelenthetnek erős konkurenciát, de itt még magasabbak a kockázatok és hosszabb az elvárt befektetési időtáv.