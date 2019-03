Áremelést jelentett be a Tesla

A Tesla a hétvégén jelentette be, hogy átlagosan 3 százalékkal emeli meg az autói árát, miután az elektromosautó-gyártó bejelentése szerint az áremelés globálisan a Model S és a Model X mellett a Model 3 drágább verzióit érinti majd, míg az olcsóbb, 35 ezer dolláros Model 3 ára nem emelkedik. A Tesla tájékoztatása szerint az áremelés előtt a potenciális vásárlók március 18-ig adhatják le rendelésüket a jelenlegi árakon.A társaság a múlt hónapban jelentette be, hogy a cég az online-értékesítési modellre áll át, amelynek következtében a Tesla átlagosan 6 százalékkal csökkentette az autói árát, míg a költségek csökkentése nyomán a cég a vártnál hamarabb tudta kínálni az alacsonyabb árú, 35 ezer dolláros Model 3-t a vásárlói számára.A Tesla szerint az autószalonok bezárása által elért költségcsökkenés a korábban becsült fele lehet, mivel a társaság megszüntetni tervezett szalonoknak a felét zárja be csupán. A társaság szerint a frekventált helyen fekvő, de korábban a nem megfelelő teljesítményt nyújtó szalonokat alacsonyabb alkalmazotti létszámmal és alacsonyabb készletekkel újranyitja majd a cég.A Tesla árfolyama 2,7 százalékot emelkedett pénteken, míg a társaság részvényei 2,9 százalékkal kerültek feljebb a hétfői, nyitás előtti kereskedésben.