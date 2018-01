Átalakíthatja a budapesti autózást a Mol új szolgáltatása

Budapesten az év végéig még 10 lokációra akarnak elektromos töltőpontokat telepíteni, bővítve az egyes helyszíneken tölthető autók számát is.

Online regisztráció, ingyenes foglalás okostelefonos applikációval;

Percenként 66 forint a használati díj, de az első 30 napon féláron, percenként 33 forintért vehető igénybe a szolgáltatás;

Lefoglalási díj: 15 forint;

Havi tagdíj: 990 forint;

A flottát 200 benzinüzemű és 100 elektromos VW Up alkotja induláskor, amit később fokozatosan bővítenek majd;

A terv szerint 2021-re a flottában már csak elektromos hajtású autók lesznek;

Az elektromos autók töltése a Mol-kutak töltőin valósul meg;

Az ügyintézés nagyrészt online történik.

35 munkatárs intézi az autók kezelését, átirányítását, töltését, stb.

A Mol célja az is, hogy Budapest mellett a szomszédos országok fővárosaiban is elindítsa a szolgáltatást, illetve azt is mérlegelik, hogyan lehetne Magyarország távolsági közlekedésére is kiterjeszteni azt - például nyáron a Balaton irányába.

A Mol Limo közöségi autómegosztó szolgáltatás keretében kezdetben 100 elektromos, valamint 200 benzinüzemű Volkswagen Up! áll majd az ügyfelek rendelkezésére. A szolgáltatási terület 60 négyzetkilométer, amibe a belső területek mellett bizonyos frekventáltabb külső kerületek - Óbuda, Angyalföld, Zugló és Újbuda - részei is beletartoznak.A társaság 2020-ra a szolgáltatás működési területét Budapest közigazgatási határáig kívánja kiterjeszteni, illetve megduplázza flottáját, fokozatosan emelve benne az elektromos autók arányát. A szolgáltatási területet még idén ki akarja terjeszteni a repülőtérre, 2020-ra pedig a külvárosokat is bekötik a zónába. A flotta évente 100 elektromos autóval bővül majd, 2020-ban pedig a terv szerint már csak ilyen járművek alkotják majd az autóparkot. Az ehhez szükséges fővárosi fejlesztések mellett a Next-E konzorcium tagjaként a Mol egy 252 darabból álló elektromos töltőhálózatot épít ki a régióban 2020-ig.A szolgáltatás a mollimo.hu online felületén vagy az App Store-ból, Google Play áruházból elérhető alkalmazáson keresztül történő regisztrációval és 5900 forintos regisztrációs díjjal vehető igénybe, ezt azonban az első három hónapban elengedik. A Mol Limót a szintén ingyenes első 30 napot követően a rendszeres felhasználók 990 forint havidíj mellett, percenként 66 forintért, február 25-ig percenként 33 forintért vehetik igénybe a regisztrált felhasználók - míg alkalmi felhasználóknak nem kell havidíjat fizetni, viszont ők percenként 77 forintért autózhatnak majd. Az alkalmazást a független carsharing rendszereket fejlesztő Vulog készítette el.A parkolási díj be van építve a szolgáltatási díjba; amikor a felhasználó kiszáll az autóból, a parkolási szolgáltatás azonnal elindul, és leáll, ha a használó visszaül a volán mögé. Az elektromos hajtású autók parkolása ingyenes Budapesten.A közösségi autómegosztás a társaság 2030-ig szóló stratégiájába is illeszkedik, amelyben kitüntetett szerepet kaptak a mobilitási szolgáltatások is.A szolgáltatással a Mol nem titkolt célja az is, hogy megtegye az első nagyobb felkészülő lépést az önvezető autók korára. A közösségi autómegosztásra kulcsszerep vár a jövő nagyvárosaiban; a közösségi autózásban élenjáró városok tapasztalatai szerint egyetlen megosztott autó képes öt vagy akár tíz saját gépkocsit kiváltani - fogalmazott Ratatics Péter, a Mol csoport fogyasztói szolgáltatásokért felelős igazgatója az eseményen.Bécsben már három nagy piaci szereplő több mint 1500 (ebből 1400 belsőégésű motorral felszerelt) egységből álló carsharing flottát üzemeltet, ami 2015-ben a város saját felmérése szerint hétezer tonna szén-dioxid kibocsátásától mentesítette a várost.A Mol jövő évtizedekre vonatkozó mobilitási víziójáról és koncepciójáról bővebben a Ratatics Péterrel készült interjúban lehet olvasni.