A Bosch fájdalmas jóslattal állt elő: idén több millió autóval kevesebbet gyárthatnak

Felülvizsgálták a korábbi előrejelzésüket és rontottak azon: már 5 százalékos visszaesést várnak a globális járműgyártásban idén. A következő három évben viszont arra számítanak, hogy stagnálhat a globális termelés.

Hogyha a Robert Bosch várakozása helyesnek bizonyul, akkor durván 75,3 millió autót gyárthatnak idén, amely nagyjából 4 millió személyautóval lenne kevesebb a 2018-as termelésnél.

A német autóipari beszállítónál korábban még úgy számoltak, hogy idén 3 százalékkal kevesebb autót gyárthatnak globálisan, mint egy évvel korábban. Stefan Asenkerschbaumer, a Robert Bosch pénzügyi igazgatója viszont a hétvégén interjút adott a német Boersen-Zeitungnak, amelyben elárultAsenkerschbaumer kijelentette azt is, hogy hiába nőhet idén a vállalat árbevétele, nem lesznek képesek arra, hogy 2018-hoz hasonlóan 7 százalékos üzemi marzsot érjenek el, annak mértéke 6-7 százalék között alakulhat.A pénzügyi igazgató beszélt arról is, hogy az elektromos autózás előretöréséből a német beszállító is profitálhat, várakozásaik szerint 5 milliárd eurós árbevételük származhat majd ebből a szegmensből 2025-re.Az Európai Autógyártók Szövetsége (ACEA) nemrég kiadott összefoglalójából kiderült, hogy tavaly mintegy 79,3 millió személyautót gyártottak globálisan, ez 0,9 százalékos csökkenést jelentett 2017-hez képest.