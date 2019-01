A két konkrét ajánlat, amire az audisok nemet mondtak

egy 24 éves szakmunkatárs, aki 2018 novemberében bruttó 333 ezer forintos kezdő fizetéssel lépett be, 2020 januárjában már bruttó 489 ezer forintot keresne automatikus alapbéremeléssel, prémiummal és 13. havi fizetéssel együtt,

egy 48 éves, 2013 óta a cégnél dolgozó autófényező teljes bére a 2018 végi bruttó 448 ezer forintról 2020 elejére 532 ezer forintra emelkedne,

egy 35 éves, 2007 óta az Audinál dolgozó karbantartó mérnök teljes bére 815 ezer forintról 975 ezer forintra emelkedne.

Ezek a számok a már alkalmazott emeléseket, és a cégnél töltött idővel életbe lépő pluszjuttatásokat is tartalmazzák.

11+11 százalékos ajánlottak két év alatt, vagy 2019-ben 10-15 százalék közötti sávos emelést és 2020-ban egységes 5 százalékos emelést. A munkavállalók azonban 18 százalékos emelést akarnak 2019-re.

A cég állítása szerintAz Audi fenti kalkulációjától eltérő változat is napvilágot látott a cég honalapján szombaton, amelyet a HVG talált meg (lásd az alábbi táblázatot)Az Audi a dolgozók havi legalább egy teljes szabad hétvégére vonatkozó követelését is kész volt teljesíteni, a cafeteriakeret emelésére viszont nem tett ajánlatot, ez évi bruttó 620 ezer forint maradna a dolgozók 787 ezer forintos követelésével szemben.A sztrájkot szervező Audi Hungária Független Szakszervezet (AHFSZ) mindkét ajánlatcsomagot elutasította. Bár üdvözölték a szombaton bemutatott ajánlat szerkezetét (mondván, az így már összevethető az övékkel), a szakadék továbbra is nagy a munkavállalók követeléseihez képest.