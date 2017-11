Akkumulátorgyártó nagyhatalom lesz Magyarország! - Elismerték, indul a gigaberuházás

Az SK Innovation elismerte, hogy közel 205 milliárd forintból épít akkumulátorgyárat Komáromban

A tervezett éves gyártókapacitás elérheti a 7,5 gigawattórát, amely durván 200-250 ezer elektromos autóhoz elegendő akkumulátort jelent

Magyarország Európa akkumulátorgyártó nagyhatalma lesz 2020 után, jelen állás szerint

Tényleg lesz akkumulátorgyár Komáromban

Az új akkumulátorüzem 840,2 milliárd dél-koreai wonból (durván 205 milliárd forint) valósulhat meg Komáromban

Szöuli közleményében a cég azt is megerősítette, hogy a munkálatokat jövő februárban indítják el, és a gyár 2020 elején kezdi meg termelését. Az SK Innovation fő célja a beruházással, hogy betörjön az európai piacra

Az üzem éves gyártókapacitása 7,5 gigawattóra (GWh) lehet, amely durván 200-250 ezer elektromos autóhoz (a ma leggyakrabban használt akkumulátorok kapacitását figyelembe véve) elegendő akkumulátort jelent

A komáromi üzemben készülő akkumulátorok egyetlen töltéssel 500 kilométeres hatótávolságot tesznek majd lehetővé

Az akkumulátorok vásárlói között lesz a tervek szerint a Mercedes-Benz anyavállalata, a Daimler is

Nagyon komoly gyártóról van szó

A ceauto.co.hu már múlt héten írt arról , hogy az SK Innovation Magyarországon építi fel akkumulátorgyárát, de igazán nagy nyilvánosságot a tervezett beruházás az után kapott, hogy kedden külföldi hírforrások alapján mi is beszámoltunk az ügyről. A megjelent információkat a dél-koreai cég aznap délután megjelentetett közleményében még cáfolta, csütörtökön viszont már egy újabb közleményben megerősítette a beruházás tényét. Az SK Innovation több konkrétumot is elárult:A városházán kifüggesztett hirdetmény szerint az üzem első fázisa 66 ezer négyzetméteren valósul meg, és felépítése után a gyár 24 órás üzemben termel majd egész évben.Az SK Innovation már most is az egyik legmeghatározóbb szereplő az elektromos autóknál használt akkumulátorok piacán. A gyártókapacitásuk 2018-ban érheti el a 3,9 gigawattórát és a várakozások szerint ez az érték dinamikusan növekedhet a következő években, amelynek hatására 2022 végére megközelíthetik a 29 gigawattórát.

Sorra jelennek meg a dél-koreai gyártók a régióban

Ahol a szükség, ott a segítség

Az SK Innovation mostani bejelentése egyben azt is jelenti, hogy jelen állás szerint, a tervezett kapacitást és a Samsung SDI gödi üzemét figyelembe véve, Magyarország Európa legnagyobb akkumulátorgyártója lesz 2020 után. A tervezett akkumulátorgyár nagyon jó hír Magyarország számára, hiszen olyan terméket, illetve termékeket állíthatunk elő majd, amelyekre előreláthatólag 10-20 év múlva is szükség lesz. Ezt tovább gondolva pedig a mostani bejelentés nem csak újabb hazai beruházásokat, hanem újabb munkahelyek létesítését is jelenti. Ugyanakkor arról is szólni kell, hogy az továbbra sem tisztázott, hogy csupán összeszerelés zajlik majd a komáromi üzemben, vagy kutatás és fejlesztés is. A beruházás összege alapján erős a gyanúnk, hogy az első években csak összeszerelés történik majd.



Ebben az esetben viszont csak a "Made in Hungary" fogalmáról beszélhetünk, vagyis csak a termelést és gyártást végezzük majd, míg a kormány legújabb célkitűzése, a nagyobb hozzáadott értéket jelentő "Invented in Hungary", vagyis a fejlesztés irányába történő elmozdulás nem valósulna meg.

Az SK Innovation beruházása egyben azt is jelenteni, hogy mindhárom nagy dél-koreai akkumulátorgyártó megjelenik a régióban. Az LG Chem ugyanis már jövőre megnyitja Európa legnagyobb lítium-ion akkumulátorgyárát Lengyelországban. A dél-koreai cég 1,63 milliárd dollárt (durván 425 milliárd forint) fektet be új akkumulátorgyárába, amely Wroclawtól dél-nyugatra épül majd fel. A dél-koreai gyártó tervei szerint éves szinten mintegy 100 ezer akkumulátort gyárthatnak majd 2018-tól és 2500 embernek adhatnak munkát. Az egyelőre nem világos, hogy az üzemben állítják majd elő teljes mértékben az akkumulátorokat, vagy lesznek olyan komponensek, amelyeket importálnak majd. Az viszont már kiderült, hogy a komplexumban kutatás és fejlesztés is folyik majd és közel 400 mérnöknek adnak munkát a legkülönfélébb területeken.A lengyelnél kisebb nagyságrendű beruházást indított néhány hónappal ezelőtt a Samsung SDI Gödön. Itt 100 milliárd forintból 600 új munkahelyet teremtenek majd. Az európai piacra szánt akkumulátorok gyártása már 2018-ra teljes kapacitáson pöröghet. Ekkor a gödi üzem képes lesz 50 ezer elektromos autóhoz akkumulátort előállítani. A Samsung egyébként már 2001-ben megépítette azt a gyárat, amelyet most átalakítanak majd annak érdekében, hogy ott akkumulátorokat gyárthassanak.A dél-koreai akkumulátorgyártók megjelenése a régióban nem véletlen, az európai autógyártók sorra jelentik be, hogy a következő években rengeteg új, részben vagy teljesen elektromos autót dobnak majd piacra, ugyanakkor a gyártáshoz szükség akkumulátorkapacitással nem rendelkeznek. Éppen ezért a hajtáslánc egyik legfontosabb elemét, az akkumulátort kénytelenek Kínából és Dél-Koreából importálni. A várható keresletnövekedésre reagálva pedig sorra jelennek meg a dél-koreaiak a régióban.Természetesen a kialakult helyzeten egyrészt szeretnének változtatni az európai autógyártók, akik (megkésve) sorra jelentik be, hogy saját akkumulátorgyártásba kezdenek, másrészt azok az országok, ahol nemzetgazdasági szinten kiemelt jelentősége van az autógyártásnak. Ilyen Németország is, ahol 17 vállalat részvételével megalapították a Terra E Holdingot annak érdekében, hogy 2019 negyedik negyedévében megkezdődhessen az akkumulátorok gyártás. A tervek szerint a német "Gigafactory" éves gyártókapacitás elérheti a 34 GWh-t 2028 végére, vagyis látszik az is, hogy a termelés felfuttatása lassú folyamat lesz. Az egykori Tesla-felsővezetők által alapított North Volt Svédországban és Finnországban indítaná be az akkumulátorok gyártását, itt is egy hatalmas, durván 32 gigawattórás éves kapacitású üzemet terveznek, viszont ez sem pörögne fel teljesen 2022 végéig.