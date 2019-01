Audi-sztrájk: a kormány is megszólalt

Csak egy megoldás van az ilyen viták rendezésére, ez pedig a kompromisszum a munkáltatók és a munkavállalók között. Az elmúlt hetekben sokat foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, és hiszünk benne, hogy a jogi környezet lehetővé teszi mindenki számára, hogy harcoljon a saját igazáért. A végén azonban kompromisszumra van szükség

- nyilatkozta Kovács Zoltán államtikár a csatornának.Részben adná meg az Audi a sztrájkoló dolgozók követeléseit: egy kezdő munkavállaló akár 50%-os béremelésre is számíthatna két év alatt, igaz, ebben a már bevezetett emelések és pluszjuttatások is benne vannak - írta ma a HVG.A győri Audi-gyárban látott események következménye hosszabb távon akár az is lehet, hogy a Volkswagen-csoport nem Magyarországra hozza a termelést, hanem a régió más országaiba. Most azonban még nem tart itt a dolog, Túry Gábor, az MTA kutatója szerint a győri üzem erős bástyája az Audinak, és a magyar bérek kifejezetten alacsonyak a konszern gyárai között. Azonban ha sztrájkok akadályozzák a termelést és Ingolstadtban azt látják a vezérek, hogy romlik a profitráta és Magyarországon nagyon nehéz megegyezni a szakszervezetekkel, akkor átgondolhatják a további fejlesztéseket. A helyzetből még jól is kijöhet az Audi, hiszen javulhat a tárgyalási pozíciója a magyar kormánnyal szemben. Itt írtunk erről részletesebben: