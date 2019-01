Audi-sztrájk: új ajánlatra mondtak nemet a dolgozók

Szombati állapot

A ma délután 14-16 óra között lezajlott bértárgyalás nem hozott eredményt és a munkáltató által részünkre új béremelési ajánlat még nem került átadásra

Szombat éjfélkor a szakszervezet új posztban közölte, hogy az esti tárgyaláson sem született megállapodás.

Ez történt pénteken

- olvasható a szakszervezet szombat esti posztjában. Azt is hozzátették még akkor, hogy a tárgyalás szombat este 20 órakor folytatódik. A szombat esti kommentek alapján a szombat esti forduló is eredménytelen volt a megállapodás szempontjából.Az AHFSz közleményében részletezi, hogy mindkét, üzleti titoknak minősülő béremelési ajánlat olyan mértékű, ami nem tükrözi a helyzet komolyságát és a szakszervezet a helyszínen elutasította ezeket.A szakszervezet arról is döntött, hogy felveszik az anyavállalattal a kapcsolatot és a felelős személyt bevonják a helyzet megoldásába.Ez a szombat esti tárgyalás a harmadik tárgyalási forduló volt a szakszervezet és a cégvezetés között a sztrájk kezdete óta, ugyanis a csütörtökön indult egyhetes sztrájk után először péntek délután ültek le a felek.Az AHFSz Facebook-oldaláról az is kiderül, hogy a német IG Metall szakszervezet szolidaritási nyilatkozatot küldött a magyar kollégáknak. A magyar dolgozók harcát közös harcnak nevezték ebben és kitartásra biztatták a győrieket.A péntek esti 2,5 órás tárgyalás után a Népszava azt írta , hogy a két napja tartó sztrájk és leállás, vagyis a dolgozók kitartása nem teljesen eredménytelen, bár megállapodás nem született akkor sem. A cégvezetés ugyanis elmozdult az addig kőbe vésett álláspontjától: ígéretet tettek, hogy a szakszervezeti követelés struktúrája alapján - a százalékos emelési javaslaton túl egy fix összegre, a cafeteriakeretre, a mozgóbérre, továbbá a jubileumi bónuszra vonatkozóan is - tesz egy új ajánlatot.A napilap azt írta, hogy a munkabeszüntetésben eddig - a különböző műszakokat összeadva - mintegy 10 ezer dolgozó vett részt. Ez azt is jelenti, hogy olyan dolgozók is beálltak a kezdeményezés mögé, akik nem tagjai az Audi Hungária Független Szakszervezetnek.A dolgozók a sztrájk idejére nem kapnak fizetést, ezért a szakszervezeti tagok segélyt igényelhetnek az AHFSZ sztrájkalapjából.Az előzményekről itt írtunk: