Bajban a brit autóipar: zuhan az autógyártás

Gyakorlatilag azonban nincs már idő annak garantálására, hogy a Brexit után Nagy-Britannia is folytatólagosan részese maradhasson e megállapodásoknak, és emiatt az esetleges szabályozatlan kilépés a brit autóipari szektor globális kereskedelmének több mint a kétharmadát veszélybe sodorná - áll a szervezet csütörtöki felhívásában.

A szervezet adatai szerint 2018-ban nem egészen 1,52 millió autót gyártottak Nagy-Britanniában, 9,1 százalékkal kevesebbet, mint az előző évben. Legutóbb 2013-ban állítottak elő ennél kevesebb személyautót a brit autógyárak.Az SMMT kimutatta azt is, hogy a új autóipari beruházások értéke tavaly 588,6 millió font (212 milliárd forint) volt, 46,5 százalékkal kevesebb, mint 2017-ben.Mike Hawes, az SMMT vezérigazgatója a beszámolóhoz fűzött kommentárjában úgy fogalmazott: a brit autóiparban immár "vörös riasztás" van érvényben, mivel kevesebb mint 60 nappal a kilépés időpontja előtt egyre nagyobb az esélye a megállapodás nélküli Brexitnek.Hawes szerint a Brexitet övező bizonytalanságok máris óriási károkat okoztak a brit autóipar termelésében, beruházásaiban és foglalkoztatási helyzetében. Azonban ez is "semmiség ahhoz a helyrehozhatatlan pusztításhoz mérve", amelyet a brit autóipari jelenleg akadálytalan külkereskedelmi láncolatainak szétszakítása okozna egyik napról a másikra, és ez nem csak az Európai Unióval folytatott kereskedelemre vonatkozik - hangsúlyozta a szakmai szervezet vezetője.A SMMT szerint ugyanis a brit autóipar több kulcsfontosságú külső piacának már most is kedvezményes kereskedelmi megállapodása van, vagy a legközelebbi jövőben köt ilyen egyezményt az EU-val.