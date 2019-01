Carlos Ghosn lemondott a Renault eléről

Ghosn önként lemondott

Carlos Ghosn múlt éjjel lemondott

Az ügy hátteréről

- jelentette ki Le Marie.A Renault igazgatósága összeül csütörtökön annak érdekében, hogy leváltsák Ghosnt és megvitassák, hogy kik lehetnek az utódai a vállalatnál. Források szerint a francia autógyár vezetése a lépéstől azt reméli, hogy enyhülhet végre az a feszültség, amely szövetségese, a japán Nissan és közte kialakult az elmúlt hónapokban Ghosn botránya miatt. Reutersnek három forrása is arról beszélt, hogy a Renault elnöki tisztségét a Michelin főnöke, Jean-Dominique Senard, míg vezérigazgatói pozícióját Ghosn helyettese, Thierry Bollore töltheti be hamarosan. Senard kinevezése egyáltalán nem lenne meglepetés, Le Marie már napokkal ezelőtt arról beszélt, hogy a francia kormány szerint ő lenne a legmegfelelőbb ember arra, hogy Ghosn helyét átvegye a Renaultnál.Bár a botrány kirobbanását követően nem sokkal Carlos Ghosnt minden tisztségétől megfosztották a Nissannál, a Renault vezetése, a tulajdonosok sokáig kitartottak mellett. A részvények 15 százalékával rendelkező francia állam "bizonyíték hiányában" nem támogatta a Renault felügyelőbizottságában a cégvezető leváltását, hanem biztos kinevezését szorgalmazta a cég élére.Ahogy arról korábban beszámoltunk , jelenleg pénzügyi szabálytalanságokkal vádolják Carlos Ghosnt, a vádak szerint három éven keresztül, 2015 és 2017 között a valósnál alacsonyabb jövedelmet vallott be és átmenetileg a személyes befektetési veszteségeit a Nissanhoz transzferálta 2008-ban.A japán autógyártó egykori vezetőjét november 19-én tartóztatták le, jövedelmének eltitkolását gyanítva és pénzügyi szabálytalanságok miatt vádat emeltek a megbízott igazgató és az egész vállalat ellen is. Ghosn valószínűleg letartóztatás alatt lesz egészen addig, amíg 6 hónapon belül meg nem kezdődik a tárgyalása, de az ügyvédei kérvényezték az óvadék melletti szabadlábra helyezést - írja a Reuters.Az autógyártó egykori vezetője a vádakat tagadja, szerinte megalapozatlanok, az ügyvédei pedig azt állítják, hogy minden a Nissan igazgatóságának beleegyezésével történt. Ghosn bevallása szerint felkérte a Nissant, hogy átmenetileg vállalja át a devizaügyleteit, miután 2008-2009-ben a bankja több fedezetet kért tőle. A feltétel az volt, hogy minden veszteséget és nyereséget Ghosn vállal majd, és a nyugdíja volt a fedezet. Állítása szerint végül a kontraktusok visszakerültek Ghosn nevére és a Nissan nem szenvedett el ebből veszteséget.A november közepén kirobbant botrányt megsínylett a Renault árfolyama is, néhány hónap leforgása több mint 11 százalékkal csökkent.