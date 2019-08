Egyre nagyobb bajban a kamionkartell

A kártérítési per

Az Európai Bíróság ítélete 2019. július 29-én annak nyomán született, hogy a SCHMIDT Ügyvédi Iroda által képviselt Tibor Trans Kft. kereset terjesztett elő a Győri Törvényszéken szerződésen kívül okozott kárért való felelősség jogcímén, a DAF Trucks N.V. kamiongyártó cég ellen. A kár alapja az volt, hogy a kartell miatt a Tibor Trans drágábban tudott kamionokat vásárolni, mint a kartell nélkül tehette volna. Ez a különbözet adta a bekövetkezett kárt.Ahogy az ismert, az Európai Bizottság AT.39824 számú határozatábanmivel ezen vállalkozások bizonyíthatóan 1997. január 17-től a 6 és 16 tonna közötti tömegű tehergépjárművek (közepes tehergépjárművek), valamint a 16 tonnánál nehezebb tehergépjárművek (nehéz tehergépjárművek), a merev és vontató tehergépjárművek vonatkozásábanEzen felül a közepes és a nehéz tehergépjárművekre vonatkozó EURO 3-6 szabványok által előírt szennyező anyagkibocsátást szabályozó technológia bevezetésével járó költségek időzítésére és áthárítására kötöttek szintén összehangolt megállapodásokat.Ennek esett áldozatul a Tibor Trans Kft., rögzítette a jogi képviseletet ellátó ügyvédi Iroda vezetője. Dr. Schmidt Zsuzsanna ügyvéd elmondta, hogy a kartellezők által gyártott, illetve forgalmazott tehergépjárművek közgazdaságtani értelemben egymás helyettesítői. Amennyiben az egyik gyártó árat emel, úgy más gyártók (helyettesítő) termékei iránt növeli a keresletet. Ebből következően, amennyiben csak egy gyártó emel árat, úgy az árérzékeny vásárlók másik gyártóktól való vásárlás mérlegelése mellett dönthetnek. A listaárak kockázat nélküli emelését az tette lehetővé, hogy a gyártóknak nem kellett attól tartaniuk, hogy fölé mennek a többi gyártó által szabott áraknak, és emiatt más gyártókat fognak választani a vásárlók; a kartell miatt ez a veszély nem fenyegette őket. Normál esetben amennyiben több járműgyártó növeli az árait, s ezzel az általános árszínvonalat, úgy annál inkább ajánlott egyiküknek - akár a profitráta egyidejű csökkentésével - alacsonyabb áron kínálni a terméket/szolgáltatást, hiszen az alacsonyabb ár miatt őt választó vásárlók nagyobb száma kompenzálja az egységnyi terméken/szolgáltatáson elveszített profitot. A kartell miatt a gyártóknak nem kellett árversenytől tartaniuk, a kartellmegállapodásokból eredő áremelések teremtették meg a képviselt társaság kárigényét.Az igényérvényesítést nehezítette, hogy egyrészt még alig tudunk sikeres magánjogi igényérvényesítésről kartell miatt, másrészt pedig, mert elég hátrány neki az, hogy perlik. Az ezzel járó költségeket azonban sok károsult nem tudja viselni, ezért eleve nem indít pert.Az ügyben a Győri Ítélőtábla fordult az Európai Bírósághoz, mivel Európai Uniós jog értelmezésének szükségessége merült fel, s ez az Európai Bíróság feladata. Érdekes, hogy az ügyben az Európai Bírósághoz fordulást - ami neki kedvezőtlen döntéssel zárult - egyébként többnyire az alperes kartellező kérte - emeli ki Dr. Schmidt Zsuzsanna.

A döntés

Mennyi kártérítési igény zúdulhat a kamionkartellre?

Az EUB minden nyitott kérdésre egyértelmű választ adott, így a kártérítési perek tovább folytatódhatnak - ezeket a pereket ugyanis fel kellett függeszteni addig, amíg nem születik döntés a Tibor Trans ügyben; ez történt Magyarországon, Lettországban, Litvániában és Lengyelországban is."Nehéz most már vitatni hogy a Tibor Trans és hozzá hasonlóan a kárt szenvedett károsultak igényt érvényesíthetnek azon bíróságok előtt - így magyar bíróság előtt is - ahol a torzított piaci árakat alkalmazták, és ahol a károsult állítása szerint a kár bekövetkezett, még akkor is, ha a kereset a szóban forgó kartell olyan résztvevője ellen irányul, akivel a károsult nem létesített szerződéses jogviszonyt." - emeli ki dr. Kovács Krisztián, a felperest képviselő Ügyvédi Iroda peres csoportjának vezetője.Annak sincs jelentősége, hogy milyen szerződéses konstrukcióban vásárolták ezeket a kamionokat - gyakori védekezés volt ugyanis, hogy a kamionokat lízingelték (az ipar sajátossága, hogy szinte mindig lízingelik a kamionokat), így jogilag nem a lízingbevevő a tulajdonos, tehát nem őt érte a kár. A valóság ezzel szemben az, hogy a lízingbevevőt érte a kár, hiszen a lízingbeadó a kartellel megnövelt árakra csak ráteszi a saját hasznát.Az Európai Bíróság ítélete tehát megerősítette a magyar bíróságok előtti igényérvényesítést az európai-szintű kartellek esetén, így különösen a perrel érintett ügyben a tehergépjárművek árazására és bruttó áremeléseire vonatkozó összehangolt megállapodásokból álló jogsértés által okozott károk megtérítése vonatkozásában.A vezető európai kamiongyártóknak lehet, hogyhamarosan. A gyűjtőperek finanszírozására szakosodott Bentham Europe pár évvel ezelőtti becslése alapján ugyanis ekkora kárt okoztak a vásárlóiknak azzal, hogy 14 éven keresztül rögzített áron árulták kamionjaikat. Számításaik szerint ugyanis az EU-ban közel 10 millió kamiont értékesítettek 14 év alatt úgy, hogy azok durván 10 500 euróval túl voltak árazva.

Jó hír ez a Waberer's-nek is

A Waberer's is hasonló cipőben jár, mint a Tibor Trans, összesen 47,8 millió eurós kártérítési összeget követelnek azoktól a kamiongyártóktól, akiknek korábbi kartellezési tevékenysége kárt okozott a magyar vállalatnak.A Waberer's és annak jogelődje is az érintettek között volt, ugyanis 1997 januárjától kezdődően több ezer kamiont lízingeltek és vásároltak különböző kartell részvevőktől, amelyből eredően jelentős összegű káruk merülhetett fel az Európai Unió versenyjogának megsértése eredményeként. Az ügy viszont évekig elhúzódhat a bíróságon, rövid lezárásra csak akkor számítanak a Waberer'snél, ha peren kívül egyeznek meg az érintett kamiongyártókkal.