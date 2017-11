Egyre nagyobb gond a dízelundor Európában

Nagyon nem fogynak a dízel autók Európában

Egyre komolyabb gondokat okoz a dízelundor

De mi áll a háttérben?

Az Euro 6-os dízelek vásárlói zsákbamacskát vesznek

A dízel autók iránti kereslet megállíthatatlanul esik Európában, a Jato Dynamics legfrissebb statisztikáiból kiderült, hogy októberben 41,4 százalékra esett a dízelesek részaránya az új autó értékesítéseken belül. Pedig az európai újautó-piac jól teljesít, októberben közel 1,2 millió autót adtak el, amely 5,6 százalékos növekedést jelentett év/év alapon.A dízel autók háttérbe szorulása mellett viszont folyamatosan nő a kereslet a benzines és az alternatív meghajtású járművek iránt, utóbbiak piaci részesedése már elérte az 5,5 százalékot múlt hónapban.A Les Echos forrásokra hivatkozva már arról írt hétfőn, hogy a PSA a tervezett 55 ezer helyett akár 100 ezer benzinmotort is exportálhat kínai gyáraiból Európába a következő hónapokban. A lépésre azért kerülhet sor, mert egyre több vásárló választja a dízel autók helyett a benzinmotorral szerelt járműveket, a megugró keresletet pedig csak így tudják kielégíteni. A PSA nem kívánta kommentálni a lap értesüléseit.Ahogy arról korábban beszámoltunk , Ferdinand Dudenhöffer egyetemi professzor, a CAR intézet vezetője szerint elsősorban az riasztja el a vásárlókat, hogy az Euro 6-os dízelmotorok valós közlekedési körülmények között a megengedettnél magasabb károsanyag-kibocsátását produkálnak. A bizonytalan jövő pedig egyre nagyobb szerepet játszik a vásárlói döntésekben.- jelentette ki Dudenhöffer.Véleményét azzal indokolt, hogy számos német város kilátásba helyzete, hogy a központokból kitiltják a dízel járműveket. A professzor éppen ezért arra szólította fel az autógyártókat, hogy az eladások további csökkenésének megállítása érdekében "Euro 6 plus" tanúsítvánnyal garantálják a dízel járművek küszöbérték alatti károsanyag-kibocsátását valós közlekedési helyzetekben is.