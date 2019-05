Jön a Google traffipaxfigyelője Magyarországra is!

A lapnak a Google erősítette meg az értesülést, miszerint több, eddig csak a Waze-ben elérhető funkciót emelnek át a Mapsbe, ilyen lesz például a traffipaxfigyelő is.Az új funkciókat az alábbi országokban teszik elérhetővé: Ausztrália, Brazília, az Egyesült Államok, Kanada, az Egyesült Királyság, India, Mexikó, Oroszország, Japán, Andorra, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Horvátország, Csehország, Észtország, Finnország, Görögország, Magyarország, Izland, Izrael, Olaszország, Jordánia, Kuvait, Lettország, Litvánia, Málta, Marokkó, Namíbia, Hollandia, Norvégia, Omán, Lengyelország, Katar, Románia, Szaúd-Arábia, Szerbia, Szlovákia, a Dél-Afrikai Köztársaság, Spanyolország, Svédország, Tunézia és Zimbabwe.A Google már 2013-ban felvásárolta a Waze-t, de csak most jutottak oda, hogy a népszerű navigációs rendszer legjobb funkciót átültessék a Mapsbe. Úgy tudni, hogy az újdonságok iOS-en Androidon is elérhetőek lesznek, az Androidosok emellett bejelenthetnek új traffipaxokat vagy balesetet is a rendszerbe, amit mindkét rendszer használói számára valós időben felugrik majd az alkalmazásban.A hírt a Forbes szúrta ki.