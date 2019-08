Továbbra is vételen a Waberer's

A tegnapi közlemény szerint a Waberer's házon belüli (inhouse) logisztikai szolgáltatásokat fog nyújtani a motorgyárban és egy külső logisztikai központ üzemeltetését is átveszi. A szolgáltatás az alkatrészek raktározását és az évente körülbelül 2 millió motor gyártását végző gyártósorok kiszolgálásával kapcsolatos tevékenységeket is magában foglalja.Az Audi Hungária Zrt.-vel kötendő szerződés szeptember végéig hatályba lép. A szolgáltatási időszak 2019 decemberében indul, és 3 év időtartammal bír.Concorde becslése szerintmíg a 2019-es bevételelőrejelzés 30 millió euró. A megállapodás 5%-os EBIT marzsot feltételezvea vállalatnak.A Waberer's 1300 forint feletti kitörése behalt, mely nem sok jót jelent rövidtávon az árfolyamnak. A következő támasz 1200 forinton található, mely jó eséllyel megfoghatja az esést. Amennyiben az 1200-as támasz is elesik, akkor 1100-ig zuhanhat a papír.