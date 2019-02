Az AutoWallis nagyszabású tervekkel rukkolt elő

Egy fordított akvizíció valósult meg

Mintegy féléves előkészítő munkát követően csütörtöktől lehet kereskedni az AutoWallis új részvényeivel a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT), így a tőzsdére bevezetett 12,5 forint névértékű részvények száma 270,26 millió darabra emelkedett. Erre a lépésre azután kerülhetett sor, hogy a társaság fő tulajdonosa, a Wallis Asset Management Zrt. apportálta négy gépjárműkereskedelmi és szolgáltatói tevékenységet ellátó cégét. A tagvállalatok Magyarországon és a közép- valamint délkelet-európai régió tíz országában gépjármű- és alkatrész kis- és nagykereskedelemmel, szerviz szolgáltatásokkal, rövid- és hosszú távú gépjármű-kölcsönzéssel foglalkoznak. A csoport által képviselt márkák közé tartoznak a BMW személyautók és motorkerékpárok, a MINI, az Isuzu, a Jaguar, a Land Rover, a Maserati, a Ssangyong és a Sixt rent-a-car.

Forrás: BÉT, AutoWallis prezentáció

Fontos szerepe van a Butapesti Értéktőzsdének a célok megvalósításában

Tovább nőtt az árbevétel

Veres Tibor, az AutoWallis fő tulajdonosa, a Wallis Csoport elnöke elmondta: az AutoWallis tőzsdei megjelenésének fő célja, hogy a tervezett dinamikus növekedéshez kihasználhassák a nyilvános tőkepiac nyújtotta finanszírozási és tőkebevonási lehetőségeket. A vállalat által kiadott prezentációból kiderült, hogy a forrásbevonás különböző módokon is megvalósulhat: tőkebevonás (spo, zártkörű tőkeemelés), kötvénykibocsátás és kedvezményezett részvénycsere egyaránt elképzelhető a jövőben.A Wallis Csoport elnöke a célokkal kapcsolatban kifejtette: hosszú távon meg kívánják tartani többségi részesedésüket, ugyanakkor azt szeretnék, hogy jelentős mértékű, de kisebbségi közkézhányad alakuljon ki az AutoWallis részvényeinek piacán.Az AutoWallis a tőzsdei bevezetéssel egy időben ismertette tavalyi gazdálkodásának előzetes, nem auditált számait és a következő időszakra vonatkozó terveit. Ennek alapján az AutoWallis négy leányvállalatának árbevétele 5,9 százalékkal, 70,2 milliárd forintra növekedett (magyar számviteli törvény alapján, összesített, nem konszolidált, előzetes adat),

Duplázódhat az árbevétel!

Cél a Prémium kategória - 2020-ban pedig jöhet az osztalék

Székely Gábor, az AutoWallis befektetési igazgatója a tavalyi évet értékelve elmondta, hogy a növekedés elsősorban a hazai kereslet bővülésének és a balkáni piacoknak volt köszönhető: a csoport árbevételének 50 százaléka származott külföldről, elsősorban a 2016-ban megszerzett új balkáni régióból.A vállalatok erősödését tavaly is főként a magyar gazdaság bővülése, a turizmus dinamikus fejlődése, az átlagkeresetek növekedése, a fogyasztás felpörgése és a hitelfelvételi kedv fokozódása támogatta. A kedvező környezetben a vállalatok saját stratégiájuk megvalósításával is jól haladtak, az organikus növekedés mellett a piaci akvizíciók is segítették a fejlődést. Az értékesítés bővülését támogatják a tavaly végrehajtott piacfejlesztések, melyek közül kiemelkedik a csoport legnagyobb árbevételű tagjának, a Wallis Automotive Europe-nak (WAE) a cseh- és szlovák piacra lépése a Ssangyong dél-koreai autómárkával. Más esetleges piacfejlesztést nem számolva, csak ez a két új piac 2-3 éven belül 5-10 százalékkal növelheti a WAE 2018-ben elért 35 milliárd forintos árbevételét, melyet a további organikus növekedés és az esetleges újabb országok és márkák megszerzése tovább bővíthet.A csoport második legnagyobb árbevételű egysége, a Wallis Motor Pest és Duna, melyek Magyarország legnagyobb és legrégebben működő BMW autó, motorkerékpár, MINI és Maserati kereskedései. A két vállalat az előzetes számok alapján várhatóan 19 százalékkal, 32 milliárd forintra növelte tavaly az együttes árbevételét. A Wallis Autókölcsönző, amely a Sixt Rent-a-car nemzetközi hálózatának magyarországi tagjaként kínál autóbérlési szolgáltatásokat, 2018-ban az előzetes számok alapján várhatóan 23 százalékkal 2,7 milliárd forintra növelte árbevételét. A Sixt továbbra is vezető szerepet tölt be a reptéri autókölcsönzők piacán, így a hazánkba látogató turisták számának általános emelkedése mellett kiemelten jó hatással van a vállalat teljesítményére a Liszt Ferenc Repülőtér bővülő utasforgalma által generált növekvő kereslet is.Székely Gábor befektetési igazgató az AutoWallis terveivel kapcsolatban kiemelte: a társaság vezetése várhatóan májusra kidolgozza ötéves stratégiáját, melyben azzal számolnak, hogyA kiadott prezentációból az is kiderült, hogyA menedzsment egyben elárulta, a vállalat jelenleg is keresi azokat a befektetési lehetőségeket Magyarországon, Kelet-Európában és a balkáni régióban, melyek hozzájárulnak a kitűzött célok teljesüléséhez.A stratégia megvalósítása során az AutoWallis újabb márkák és piacok megszerzése, valamint új üzletágak indítása révén bővülhet. A középtávú tervek között szerepel további autóértékesítési pontok nyitása, valamint a már meglévő márkakereskedő- és szervizhálózat fejlesztése Magyarországon és a régióban. A csoport vizsgálja az iparág átalakulásával járó olyan lehetőségeket is, mint az elektromos autózás fejlődése, az önvezető autók megjelenése és a közösségi autózás erősödése.Ezek mellett az új értékesítési csatornák megjelenése is új befektetési lehetőségeket teremthet az AutoWallis számára. Ezen célok megvalósítása akvizíciók, új vállalatok alapítása, és a meglévők tevékenységének bővítése útján történhet.A csütörtöki sajtótájékoztatón ismét megerősítették, hogy a társaság kiemelt tőkepiaci célja, hogy részvényeik mihamarabb bekerüljenek a tőzsde Prémium kategóriájába, továbbá a BUX, valamint a CECE indexekbe.Annak érdekében pedig, hogy a felvázolt növekedési sztori még vonzóbb legyen a befektetőknek, a menedzsment beszélt arról is, hogy az AutoWallis igazgatósága a tavalyi év eredménye utánA menedzsment terve egyébként az, hogy az osztalék mértéke akkora legyen, amely kellően vonzó hozamot biztosít az éppen aktuális kamat- és hozamkörnyezetben is.