Az internetlufi óta nem csinált ilyet az Apple árfolyama

A hatodik napja emelkedik az Apple árfolyama, ráadásul minden nap legalább 1 százalékos pluszban zárt az előző napi záróértékhez képest, amihez hasonlóra 19 éve nem volt példa. Volt egy hat napig tartó emelkedés idén áprilisban is, de olyan huzamosabb emelkedés, amikor legalább napi 1 százalékokat emelkedett volna az árfolyam, utoljára 2000 augusztusában volt. Akkor sorozatban hét kereskedési napon emelkedett legalább 1 százalékot az Apple árfolyama.

A sorozatos emelkedés ellenére az Apple árfolyama még mindig több mint 8 százalékkal van a május elején látott csúcs alatt, a tavaly októberi történelmi csúcshoz képest pedig 16 százalékkal marad el. Több dolog miatt is aggódhatnak a befektetők, egyrészt félő, hogy az amerikai-kínai kereskedelmi háború károkat okozhat a cégnek mind a beszállítói láncon, mind az iPhone keresletén keresztül. Másrészt a napokban felröppent hírek szerint az amerikai technológiai óriások versenyhatósági vizsgálatok alá kerülhetnek, ami akár azzal is végződhet egyes vélemények szerint, hogy feldarabolásra kényszerítik őket.Ez a hosszú emelkedő sorozat nem jelentett túl jót a múltban. 2000-ben a dotkom lufi kidurranása vetett véget a részvények szárnyalásának. 2000 szeptemberében az Apple árfolyama elszenvedte a részvény története legnagyobb zuhanását, amikor is egy profit warning borította meg az egész technológia szektort. Aznap 52 százalékot zuhant az Apple árfolyama.