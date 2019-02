Az ország, amely a forradalom közepette autónagyhatalommá vált

A norvég parlament célkitűzései szerint az országban 2025-től csak nulla emissziós értékű gépjárművek értékesíthetők, az elektromos autók térnyerése pedig úgy tűnik megállíthatatlan, a norvég vásárlókat a környezettudatosság mellett ugyanakkor a gáláns állami kedvezmények is ösztönzik, miután az elektromos autók vevői az adókedvezmények mellett többek között alacsonyabb útdíjat fizetnek, és a norvég kompokon is kedvezményt kapnak.Bár a norvég elektromos autó szövetség adatai szerint az országban regisztrált 2,7 millió gépjármű közül a benzines és a dízelautók részaránya 85 százalékos, az elektromos autók részaránya a flottán belül valamivel meghaladta a 7 százalékot, míg a hibridek részaránya megközelítette a 7 százalékos értéket.

Az Európai Autógyártók Szövetsége (ACEA) által közzétett adatsort vizsgálva azonban világosan látható az elektromos autók térnyerése: a Norvégiában tavaly értékesített új gépjárművek közül a benzines és a dízelautók együttes részaránya közel 40 százalékos volt, azonban a 2018-as értékesítéseken belül az elektromos autók több mint 31 százalékos részesedést hasítottak ki, míg a hibridek a norvég autó-értékesítések közel 30 százalékát adták tavaly.

A norvég kormány ösztönzőinek és a fejlett töltőinfrastruktúrának köszönhetően az elektromos autók térnyerése valóban megállíthatatlannak tűnik, az ACEA adatai szerint 46 143 darabbal Norvégia vezeti az elektromos autók 2018-as eladási listáját, messze lekörözve Németországot és Franciaországot is.

Ezek után aligha meglepő, hogy Norvégiában az újautók eladási listáját az elektromos Nissan Leaf vezette tavaly , amelyből több, mint tizenkétezer darab talált gazdára 2018-ban. Bár a Leaf hatótávja a versenytársakkal összehasonlítva nem kiemelkedő, és a vevők egy része korábban panaszkodott az egymást követő gyorstöltési ciklusokkal kapcsolatos problémákra is, azonban a modell kiváló ár-érték aránya racionális választássá tette a Leafet az elektromos autók vásárlói között.A norvég elektromosautó-piac erejét mindemellett az is jól mutatja, hogy a Tesla tavaly megduplázta a norvég szervizekben dolgozó munkatársainak létszámát, miután a társaság helyi ügyfelei korábban többször is elégedetlenségüknek adtak hangot a hosszú várakozási idők miatt. A Tesla számára Norvégia kiemelt jelentőségű, a társaság az Egyesült Államok és Kína után itt értékesíti a legtöbb elektromos autót. A Tesla tizenhárom szervizzel rendelkezik Norvégiában, míg az elektromosautó-gyártó a közeljövőben további két szerviz nyitását tervezi a hely piac igényeinek kielégítése érdekében.