Megemelte a Masterplast célárát az MKB 2019.06.13 10:36

Az MKB megerősítette a Masterplastra részvényeire vonatkozó vételi ajánlását, a célárfolyamot azonban 874 forintra emelte meg, miután az MKB elemzője szerint javul az iparági környezet, és a legtöbb piacon ez fenn is maradhat, ami támogathatja a társaságot abban, hogy elérje a céljait. A cég bevételei 19 százalékkal nőttek az első negyedévben és a dinamikus növekedés folytatódhat a következő negyedévekben is, ennek fényében megemelte a bevételvárakozását az elemző. Az MKB elemzője kiemelte, hogy a Masterplast bevételeinek nagy része Magyarországról érkezik, ahol a CSOK-nak köszönhetően az építőipar erős maradhat. Az MKB elemzője hozzátette, hogy kockázatok azért látszanak, az építőipari vállalatoknál a szerződésállomány csökkenő trendet mutat és a munkaerőhiány is nehézséget jelenthet. Az MKB új célára 21,7 százalékkal magasabb a Masterplast szerdai záróárfolyamával összehasonlítva, a társaság részvényárfolyama minimális erősödés mellett 0,3 százalékkal került ma feljebb.