Azt hiszed, hogy befellegzett a kábeltévéknek? - Itt van néhány tipp, amire fogadhatsz

Tulajdonképpen most az emberek szabadidejéért versenyeznek ezek a szolgáltatók.

Jelenleg valamivel 1 milliárd feletti kábeltévé-felhasználó van a világon, míg internetezőből több mint 4 milliárd. Ez nagy lehetőséget jelent a streaming szolgáltatóknak, hiszen az internet sokkal jobban elérhető és sokkal nagyobb a felhasználói bázisa, ígyOlyan embereket is el lehet érni az interneten, akinek még soha nem volt elérhető kábeltévé-szolgáltatás.És nem csak a videó streamingben van lehetőség, de zeneszolgáltatások is vannak, illetve a videójátékok streamelése is kezd kifejlődni, ami még gyerekcipőben jár. A legfontosabb piac jelenleg az Egyesült Államok, itt a kábeltévé és a Netflix egymással versenyez. A piacra jellemző jelenleg, hogy nagyon szegmentált, ami kockázat minden szolgáltatóra, mert eljuthatunk oda, mint amit a kábeltelevízió piacán látunk, vagyis hogy a felhasználók sok mindenre kell, hogy előfizessenek, mert nem férnek hozzá mindenhez hozzá egy szolgáltatónál. Ráadásul az online felületek is versenytársak (YouTube, Twitch).A befektetők több részvényből is választhatnak, ha szeretnének a streaming szektorban kitettséget szerezni. Az egyik a. Az 1997-ben alapított vállalat 10 évig dvd-kölcsönzőként működött, egy új üzleti modellt vezetett be, hogy házhoz szállították a dvd-ket. A streaming szolgáltatást 2007-ben indította el a vállalat. 2010-ben kezdte el az agresszív terjeszkedési stratégiát, ekkortól elkezdett tartalomra költeni a cég. A Netflix 2017-ben kapta meg az első Oscar-díját és a felhasználók száma abban az évben már átlépte a 100 millió főt.2020-ra már 18 milliárd dollár körül költhet a becslések szerint a Netflix tartalomra, ami hatalmas összeg, a versenytársakhoz képest is. A cél, hogy saját tartalmakat gyártson a lokális piacokon. A Netflix nagy előnye a többi szolgáltatóhoz képest, hogy már több mint 10 éve csinálják és nagy mértékű az adathalászatot is folytatnak, pontosan tudják, hogy melyik korosztály mit fogyaszt, mikor kapcsol el. Ez nagyban segít nekik, hogy mit fejlesszenek. Egyáltalán nem foglalkoznak a kritikusokkal, csak a felhasználók visszajelzése számít. Ha hisz valaki a Netflixben, hogy egyszer majd kiválthatja valóban a kábeltelevíziót, annak érdemes lehet még a jelenlegi árakon is belevenni a részvénybe. Kockázatot jelent viszont, hogy a Nielsen felmérése szerint 72 százalékban még mindig külső tartalom a Nielsen felmérése szerint, ami nagy probléma, mert a televíziós társaságok elindítják a saját szolgáltatásukat és drágíthatják a franchise-jogokat (mint ahogy ez mostanában történt, amikor a Jóbarátok sorozat jogdíját megtriplázták a Netflix számára).

A Netflix árfolyama

A Netflix legnagyobb versenytársa a. A Disney erős franchise-jogokkal rendelkezik (Marvel, Star Wars), nagy a filmválasztéka, és jelentős fejlesztések vannak a parkoknál. A Disney-platformok a Disney+, a Hulu, és az ESPN +.

A Walt Disney árfolyama

kissé késve érkezett a streaming szolgáltatók közé, a nagy kérdés, hogy odaérhet-e még. A streaming szolgáltatás elindulását nagy csinnadrattával bejelentették, de egyelőre túl sok részletet még nem tudni róla. Kétségtelen, hogy vannak törekvések a cégnél, hiszen harvdergyártóból szeretnének szoftvercéggé és szolgáltatócéggé válni, egy olyan platformot akarnak, ahol a többi szolgáltató is elérhető. A kérdés, hogy ezért hajlandóak-e fizetni az emberek.

Az Apple árfolyama

Jelen van még a piacon azaz Amazon Prime-mal, de ez kevésbé szól a videószolgáltatásról, inkább az ingyenes házhozszállításra használják az előfizetők. A 142 millió előfizetővel rendelkező HBO Go pedig aztulajdonában, ami egyébként is jó befektetés lehet, egy nagy osztalékot fizető, stabil cégről van szó.

Az Amazon.com árfolyama

Az AT&T árfolyama

Az Equilor titkos favoritja a szektorban a, ami nem egy streaming szolgáltató, mert nem egy tartalomgyártó, hanem TV Stickeket fejleszt és árul, így nyerhet a streaming térnyeréséből, attól függetlenül, hogy melyik szolgáltatónak sikerül az élre állnia. Annak, aki nem akar választani tartalom szolgáltatók közül, de szeretne kitettséget a szektorban, jó döntés lehet.

A Roku árfolyama

Sok szolgáltató lesz, de végül a verseny konszolidációhoz fog vezetni - jósolják az Equilor elemzői. Az Apple számára a Netflix-felvásárlás jó ötlet lett volna régebben, érdekes, hogy ez nem történt meg, de már késő, már nem az a méret a Netflix.