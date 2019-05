Bezár a dombóvári fehérneműgyár

Mathieu Mamere a Chantelle Csoport ipari és supply chain igazgatója személyesen tájékoztatta a dombóvári üzem dolgozóit arról, hogy a döntés hátterében a globális fehérnemű eladások visszaesése, ennek következtében a cégcsoport bevételeinek csökkenése áll. Kiemelte, hogy a kedvezőtlen piaci trendek az elmúlt hónapokban felerősödtek, különösen a francia piacokon, ahol a vállalat döntően jelen van. 2015 óta 17%-kal csökkentették teljes termelési kapacitásukat, de továbbra is nehézséget jelentett a csökkenő keresletet a jelen volumenhez igazítani.“Sajnos ezt a lépést meg kell tennünk a Pasha Kft. eredményei, kifogástalan munkája, töretlen elkötelezettsége és folyamatos fejlődése ellenére is. Valójában az üzem dolgozóinak kiváló teljesítménye és a menedzsment irányításának minősége tette eddig is lehetővé, hogy a magyarországi termelésünket a lehető leghosszabb ideig fenn tudjuk tartani" - értékelte a dombóvári üzem munkáját a vezető.“A következő időszak feladata az lesz, hogy a gyáregység dolgozói számára minél nagyobb segítséget és támogatást adjon a vállalat az újrakezdéshez" - közölte Rózsa Béla igazgató, aki hangsúlyozta, hogy az anyacéggel egyetértésben a Pasha Kft. a jogszabályokat maximálisan betartva, sőt a törvényes kereteket meghaladóan kíván gondoskodni munkatársairól - legyen az pénzbeli juttatás vagy egyéb olyan szolgáltatás, mely az új munkahelyhez jutást segíti elő. “Külön figyelemmel leszünk a szociálisan nehéz helyzetben lévőkre, erről és a következő lépésekről megkezdjük a tárgyalásokat az üzemi tanáccsal" - tette hozzá az igazgató.A vállalat menedzsmentje az elmúlt években tudatos munkával tette a Pasha-t egy innovatív, az új kihívásokhoz alkalmazkodni tudó referencia-üzemmé, amely a francia cégcsoporton belül jelentős szereplővé vált. Nemcsak a Chantal Thomass márka legmagasabb minőséget képviselő, prémium fehérneműinek teljes gyártása zajlott Magyarországon, hanem a termékfejlesztés is. A dolgozók és a vezetés munkájának köszönhetően olyan magas hozzáadott értéket teremtettek a dombóvári gyárban, amely évekig segített abban, hogy ellenálljanak a kedvezőtlen piaci trendeknek.Az anyacég nyitott akvizíciós megkeresésekre is, hiszen az itteni munkaerő - döntően dombóvári és környékbeli, valamint kaposvári és komlói dolgozók - prémium termékek gyártásával hosszú éveken át bizonyította, hogy képes az adaptivitásra, a magas minőség előállítására, ezért a ruhaiparon belül, vagy akár azon kívüli területen is kamatoztatni lehet tudásukat, kézügyességüket, tapasztalatukat - zárul a közlemény.