Botrány Ausztriában: az alkancellárról készültek titkos, kompromittáló felvételek Ibizán (2.)

Frissítés (12:55)

Korábban írtuk

Beszéltek a többi között az állítólagos orosz befektető azon elképzeléséről is, hogy a pénzből meghatározó befolyást szerezhetne a Kronen Zeitung című lapban, és a választási kampányban az FPÖ szolgálatába állíthatná.

Kifejtette, hogy orosz partnerének alapítania kellene egy vállalkozást, amely megkaphatná mindazokat az állami megbízásokat, amelyeket korábban a Strabag építőipari nagyvállalat szerzett meg.

Felajánlotta lemondását szombaton az alkancellári és a pártvezetői tisztségéről is Heinz-Christian Strache, a kormánykoalícióban részt vevő Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) előző nap súlyos korrupciós botrányba keveredett elnöke, aki hozzátette, hogy az Osztrák Néppártot (ÖVP) vezető Sebastian Kurz kancellár elfogadta lemondását a kormányfőhelyettesi posztról.A beszámoló szerint a jelenleg az osztrák kormány alkancellári tisztségét is betöltő pártelnök 2017 júliusában Ibizán megbeszélést folytatott egy fiatal nővel, aki azt állította, hogy egy oroszországi oligarcha unokahúga, és 250 millió eurót (81,2 milliárd forint) kíván befektetni Ausztriában. Többször utalt arra, hogy a pénz nem tiszta forrásból származhat. Heinz-Christian Strache ennek ellenére több mint hat órán keresztül tárgyalt vele. Részt vett a találkozón Johann Gudenus is, aki jelenleg az FPÖ parlamenti frakciójának vezetője.Heinz-Christian Strache jelezte, hogy ha pártja kormányra kerül, állami megbízásokkal hálálná meg a segítséget. Úgy vélte, az FPÖ a Kronen Zeitung támogatásával akár a szavazatok 34 százalékát is megszerezheti, amivel az első helyen végezne a választáson.Tárgyaltak arról is, hogy az orosz partner miként juttathatna nagy összegű támogatást az FPÖ-nek egy egyesületen keresztül, amely nem kapcsolódik a párthoz. A Der Spiegel és a Süddeutsche Zeitung szerint az ismertetett támogatási modell felveti az illegális pártfinanszírozás gyanúját.A Der Spiegel és a Süddeutsche Zeitung szerint a találkozó minden bizonnyal csapda volt, a cél pedig Heinz-Christian Strache kompromittálása. Azt nem közölték, hogy a felvétel milyen forrásból jutott el a két szerkesztőséghez. Beszámolójuk szerint az általuk felkért szakértők hitelesnek találták a rejtett kamerával készített felvételeket.Heinz-Christian Strache és Johann Gudenus a Der Spiegel és a Süddeutsche Zeitung érdeklődésére írásban megerősítette a találkozó tényét. Állásfoglalásukban kiemelték, hogy az informális megbeszélés során több alkalommal hangsúlyozták az osztrák jogi előírások betartásának szükségességét.Az FPÖ a 2017 októberében tartott parlamenti választáson a szavazatok 25,9 százalékát összegyűjtve a harmadik lett, és koalícióra lépett az Osztrák Néppárttal (ÖVP), amely 31,4 százalékos eredménnyel az első helyen végzett.Sebastian Kurz kancellár, az Osztrák Néppárt (ÖVP) elnöke péntek este nem foglalt nyilvánosan állást a Heinz-Christian Strache alkancellárt, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) elnökét érintő botrány ügyében. Szóvivője az APA osztrák hírügynökség kérdésére közölte, hogy a Kurz kancellár szombaton fog nyilatkozni az ügyről. Az osztrák ellenzék Strache lemondását követelte.Az ÖVP és az FPÖ 2017 decembere óta koalícióban kormányoznak. Az elmúlt hónapokban több alkalommal is nézeteltérések merültek fel közöttük, legutóbb az FPÖ és az idegenellenes identitárius mozgalom közötti kapcsolatok miatt.Az FPÖ péntek este ellentámadásba ment át. Christian Hafenecker főtitkár nyilatkozatában felvetette, hogy valakik hasznot akarnak húzni a videofelvétel közzétételéből egy héttel az európai parlamenti választások előtt. Párhuzamot vont a jelenlegi helyzet és a 2017. őszi osztrák választásokat megelőző "piszkos kampány", konkrétan az úgynevezett Silberstein-módszerek között.Akkor egyesek a Facebookon közzétett hamis információkkal próbálták befolyásolni a választókat. A legsúlyosabb vádakat a néppárt és a sajtó az akkori kormánykoalíciót vezető Osztrák Szociáldemokrata Párt (SPÖ) egyik tanácsadójához, az Izraelben néhány hónappal korábban pénzmosás gyanújával letartóztatott Tal Silbersteinhez kötötte. Ezek a hamis állítások Kurzot megpróbálták lejáratni, egyebek között úgy, hogy antiszemitának és rasszistának állították be, másrészt viszont Soros György "bevándorláspárti bérenceként" igyekeztek feltüntetni őt.Hafenecker közölte, hogy az FPÖ jogászai vizsgálják a Strachét lejáratni szándékozó felvételeket, és minthogy azok teljesen nyilvánvalóan illegálisan készültek, jogi lépésekre készülnek az ügyben. A főtitkár hangsúlyozta, hogy sem Strache, sem az FPÖ soha semmilyen hasznot nem húzott ezekből a személyekből, mint ahogy maga sem részesítette őket semmiféle előnyben.