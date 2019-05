Brutálisan olcsó mobilnettel indulna a Digi?

Belépnének. De hogyan?

A Digi 2006 óta nyújt távközlési szolgáltatásokat Magyarországon, van internet-, TV- és vezetékes telefon-szolgáltatásuk, de a cég a mobilpiacra is belépne. Ez utóbbihoz kifejezetten drágán vásároltak több körben frekvenciákat, de szakértők szerint még a mostani frekvenciaállományuk sem elégséges ahhoz, hogy a Telekomhoz, a Telenorhoz vagy a Vodafone-hoz hasonló országos szolgáltatást nyújtsanak.A Digi 2014 szeptemberben lezárult frekvenciapályázaton 10 MHz frekvenciablokkot (2x5 MHz FDD, le és fel irány) vásárolt az 1800 MHz-es frekvenciasávon. A vételár 10 milliárd forint volt, amely már önmagában is kifejezetten sok pénz, főleg, ha ehhez hozzátesszük, hogy szakértők egybehangzó véleménye szerint kizárt, hogy ennyi frekvenciával országos lefedettséget érjen el a Digi, és bár roamingmegállapodáson keresztül használhatná a három nagy mobilcég valamelyikének hálózatának, ilyen egyeztetésekről, főleg megállapodásról nem tudunk. Bár a Digi hivatalosan 10 MHz tartományt birtokol, a valóságban (védősávok, csatornakiosztások stb. miatt) inkább csak 8,4 MHz az a tartomány, ami rendelkezésre áll, vagyis ekkora frekvenciaportfólióval az országnak nem túl nagy része fedhető le, kérdéses, hogy a fogyasztók elfogadják-e azt, hogy (roamingmegállapodás hiányában) az ország nagy részén egyszerűen nem tudnak majd mobilozni.De nem csak az 1800 MHz-es, hanem 2016-ban a 3400-3800 MHz-es sávban is bevásárolt a Digi, az új blokkokra akkor közel negyedmilliárd forintot költöttek. Ráadásul nem csak sok pénzt adott ki a cég, de szakértők szerint nem is túlságosan jó "minőségű" blokkokat vettek, ebben a sávban ugyanis a 3400-3600 MHz az értékesebb (ott akkor a Vodafone vásárolt be 649 millió forintért), a Digi viszont a 3600-3800 MHz-es sávban szerzett frekvenciahasználati jogosultságot, az ott nyújtott szolgáltatások viszont többek között az időjárási változásokra is érzékenyebbek, vagyis összességében kevésbé jó minőségű szolgáltatást tesznek lehetővé (állítólag a hatóság sem fűzött nagy reményeket ahhoz, hogy ebben a sávban elkelnek a blokkok). Ez a frekvenciasáv egyébként arra alkalmas, hogy a szolgáltatók a vezetékes technológiájukat kiegészítve egy aggregációs hálózatba vigyenek át adatokat, jó példa erre egy folyó áthidalása ezeken a frekvenciákon vezeték nélküli megoldásokkal, ezen túlmenően ezekkel a frekvenciákkal a mobil bázisállomásokhoz is el lehet juttatni nagy mennyiségű adatot.A Digi az elmúlt években folyamatosan építette ki mobilhálózatát, országszerte bázisállomásokat épített, ami szintén arra utalt, hogy nem más szolgáltatónak passzolja tovább a frekvenciákat a Digi, mint amiről a korábbi pletykák szóltak, hanem valóban saját hálózat kiépítésén dolgozik.Tavaly már nagyon úgy tűnt, hogy elindítja mobilszolgáltatását a Digi, hiszen az NMHH honlapján 2018. június 15-i dátum volt látható a tervezett indulásra, aztán mégsem indított mobilszolgáltatást a vállalat. Jelenleg a hatóság honlapján már 2019.06.01. szerepel a mobil telefonszolgáltatás elindítására . Az idén júniusi indulást erősíti, hogy ahogyan arról a HWSW beszámolt , a Digi az ügyfeleinek kiküldött tájékoztatóban egy új díjcsomagról tájékoztatott. Ennek a lényege:Egyéb részletek eddig nem derültek ki, például az sem, hogy kik (csak a meglévő ügyfelek, vagy újak is) juthatnak hozzá az új díjcsomaghoz, hogy Magyarország területén hol lesz elérhető a mobilnet szolgáltatás, lehet-e roamingolni a csomaggal, nyújt-e hagyományos mobil telefonszolgáltatást (mint ami az NMHH honlapján szerepel) is a Digi.A Digi már most is az agresszív árazásáról ismert, csodálkoznánk, ha a mobilszolgáltatásait nem extrém olcsón kínálná, főként úgy, hogy negyedik piacra lépőként és vélhetően nem egész országot lefedő szolgáltatásokkal nem is lesz más választása a gyors piacszerzésre, mint hogy a versenytársak alá megy áraival.