A német autópiac feltámadása rég nem látott változást hozott Európában

Az európai új autó értékesítések (amikor személyautó értékesítésről vagy eladásról írunk minden esetben az újautó-regisztrációt értjük ez alatt) száma több mint 1,4 millió darab volt májusban, amely 0,1 százalékos növekedést jelentett 2018 azonos időszakához képest az ACEA legfrissebb statisztikái szerint. A mostani szerény mértékű emelkedéssel kapcsolatban érdemes megjegyezni azt is, hogy egy nyolc hónapig tartó lejtmenet tört meg Európában. A teljes eddigi évet figyelembe véve ugyanakkor el kell mondani, hogy kicsivel több, mint 6,7 millió autót adtak el az EU-ban, amely 2,1 százalékos csökkenést jelentett 2018 első öt hónapjához képest.A májusi növekedésben egyébként két dolog játszott meghatározó szerepet: a közép-európai és a német autópiac jó teljesítménye. Németországban, májusban közel 333 ezer autó került eladásra, amely 9,1 százalékos erősödést jelentett 2018 azonos időszakához képest. Az érdemi növekedés hátterében az állt elsősorban, hogy a vásárlók úgy vitték a dízelautókat múlt hónapban, mintha ingyen adták volna őket. Európa legnagyobb autópiacán a dízelmotorral szerelt autók eladása 16 százalékkal növekedett májusban, 2018 azonos időszakához képest. A látványos megugrásban, a korábbi alacsony bázis mellett, valószínűleg az is szerepet játszott, hogy ezeket az autókat sokszor nagyobb kedvezménnyel értékesítik a kereskedők. A növekedésnek köszönhetően egyébként a dízelautók részaránya az összértékesítésen belül 33,3 százalékra emelkedett májusban. A benzines autók 59 százalékos részét adták az eladásoknak, míg az alternatív meghajtású járművek 7,7 százalékos részarányt képviseltek.A meghatározó országok közül Franciaországban (+1,2%) is több autót adtak el múlt hónapban, míg Spanyolországban (-7,3%), az Egyesült Királyságban (-4,6%) és Olaszországban (-1,2%) csökkentek az eladások 2018 azonos időszakához képest. Májusban egyébként 15 olyan ország is volt az EU-ban, ahol nőttek az új autó eladások. A legjobb teljesítményt ismét Litvánia (+35,3%) nyújtotta, ahol részben az alacsony bázis hatására látványos volt a bővülés. A sorban Románia (+12,6%) és Lengyelország (+11,2%) következett, a maga 10,4 százalékos növekedésével Magyarország is befért az élmezőnybe.A jövővel kapcsolatos várakozások ugyanakkor nem adhatnak okot a túlzott optimizmusra, az EY szakemberei szerint a borús gazdasági környezet, a Brexittel kapcsolatos véget nem érő tárgyalások és politikai kockázatok egyaránt abba az irányba mutatnak, hogy nem fog növekedni az új autók regisztrációjának a száma az EU-ban idén.

Nagyon jól ment a Seatnak, a BMW-nek és a Volvónak

Hogyha a meghatározó márkákat nézzük, akkor a Nissan (-17,9%), a Renault (-10%) és a Volkswagen (-8,6%) eladásai csökkentek a legnagyobb mértékben az előző év azonos időszakához képest májusban.Ugyanakkor voltak olyan gyártók is szép számmal, amelyek ebben a nehéz időszakban is képesek voltak arra, hogy nagyobb mértékben növeljék eladásaikat: a Toyota (+12,1%), a Citroen (+13,5%), a Seat (+14,5%) és BMW (+15%) is több autót értékesített 2019 májusában, mint egy évvel korábban.Májusban az abszolút győztes a Volvo lett, a márka múlt hónapban több mint 28 ezer autót értékesített, amely 15,7 százalékos növekedést jelentett 2018 azonos időszakához képest.