A Tesla elővette az éles kést és egymás után mártotta a riválisaiba - Aztán meg is forgatta bennük

Itt az idő beszállni a Teslába? - tettük fel a kérdését múlt kedden, miután az elektromosautó-gyártó árfolyama több éves mélypontjára zuhant előző nap annak hatására, hogy az elmúlt hónapokban csak úgy záporoztak a vállalattal kapcsolatos rossz hírek. A válasz az elmúlt napokban meg is érkezett, jól jártak azok a befektetők, akik bevásároltak a Tesla részvényeiből, az árfolyam ugyanis több mint 26 százalékot erősödött néhány nap leforgása alatt. Ehhez persze az is kellett, hogy kedvező hírek érkezzenek azzal kapcsolatban, hogy a vállalat várhatóan hány autót szállít ki a második negyedévben és tegnap sikeresen lezajlott a Tesla éves rendes közgyűlése is, amelyet teljes terjedelmében az alábbi linkre kattintva lehet megnézni a YouTube-on. Az eseményről a CleanTechnica készített egy átfogó beszámolót, amelyet alábbi cikkünkben feldolgoztunk.Elöljáróban fontos megjegyezni, hogy az éves rendes közgyűlésen nem árult el nagy titkokat a Tesla menedzsmentje, nem tettek közzé lényeges új információkat. Ellenben profin összefoglalták, mekkora előnye is van a vállalatnak a versenytársaival szemben az elektromos autózásban és elejtettek több olyan félmondatot is, amelyek tovább fokozhatták az érdeklődést a már futó, tervezett projektjeikkel kapcsolatban.

A Tesla Model 3 mindent visz

Elon Musk, a Tesla vezére természetesen nem hagyta ki ez alkalommal sem azt a ziccert, hogy emlékeztessen mindenkit arra, hogy vállalatának legújabb modelljéből, a Model 3-ból többet adtak el az elmúlt négy negyedévben az Egyesült Államokban, mint amennyi autót az Audi, a BMW és a Mercedes együttesen értékesített a szegmensben. Musk beszélt arról is, hogyha nem pusztán a darabszámot vizsgáljuk, hanem az adott modellen elért árbevételt, akkor is a Model 3 került ki győztesen, olyan modelleket maga mögé utasítva, mint a Toyota Camry, vagy éppen a Honda Accord.

A Tesla rendelkezik ráadásul a legjobb akkumulátorokkal is az iparágban. A Model 3 a leghatékonyabb, az EPA hivatalos mérése szerint az autó 1 kWh energia felhasználásával 4 mérföld (durván 6,5 kilométer) megtételére képes. Ennél viszont sokkal nagyobb fricska volt, hogy Musk a prezentációban szemléltette, hogy a 2012-ben bemutatott Tesla Model S hatótávolsága nagyobb volt, mint a rivális gyártók ma kapható elektromos autóinak hatótávolsága.

A Tesla vezére beszélt arról is, hogy erős a kereslet a vállalat modelljei iránt és elárulta azt is, hogy a megrendeléseik durván 90 százaléka új vevőktől származik. Hozzátette, a Model S, X és 3 iránt mutatkozó kereslet meghaladja a gyártási kapacitásaikat.

Karnyújtásnyira az önvezető funkció

Musk ismét elmondta, hogy a Tesla karnyújtásnyira van attól, hogy önvezető funkcióval ruházza fel járműveit. Egészen pontosan azt ígérte, hogy év végére készen áll majd a technológia, amelynek segítségével egy Tesla tulajdonosa eljuthat a garázsától a munkahelyéig anélkül, hogy beavatkozna az autó irányításába. Hozzátette ugyanakkor, hogy a sofőrnek figyelni kell majd a közlekedésre és a jármű jelzéseire az útja során.A Tesla vezérének előrejelzése szerint 1 millió olyan autójuk fut majd az utakon 2020-ban, amelyik robotaxi-képességgel rendelkezik, ez pedig jelentősen megnöveli majd az értéküket. Musk ismét hangsúlyozta, egyszerűen őrültség benzines vagy dízelautót vásárolni, mert hatalmasat fog zuhanni az áruk. Hozzátette, azoknak a járműveknek szintén hatalmasat fog esni az értéke, amelyek nem rendelkeznek önvezető képességgel.

A Model Y hatalmas piacot hódíthat meg

A néhány hónappal ezelőtt bemutatott Model Y várható keresletével kapcsolatban korábban nagyon optimistán nyilatkozott Elon Musk. Nem véletlen, hogy most is kiemelte, az új SUV-modell, amely váratóan 2020 őzén kerül tömeggyártásba és egyetlen töltéssel képes lesz 300 mérföldet (durván 483 kilométert) megtenni, 2,5-szer nagyobb szegmensben bizonyíthat, mint a szedánok között versenyző Model 3.

Semmi sem elképzelhetetlen Kínában

Természetesen ez alkalommal sem maradhatott el az az ábra, amely bemutatja, hogy a Tesla mennyivel a világ előtt jár az akkumulátorgyártásban. A nevadai Gigafactory, amelynek jelenleg 23 GWh az éves gyártókapacitása, egymaga több akkumulátort állít elő, mint amennyit a világ vezető autógyártói együttesen 2018-ban. Ráadásul az 1 kWh-ra vetített akkumulátorgyártás költsége is itt a legalacsonyabb az egész világon.

Musk beszélt a Sanghajban rohamléptekben épülő Gigafactory 3-ról is, amely a tervek szerint már idén megkezdi a termelést. Az üzemben, amely nagyon fontos szerepet játszik majd az importvámok elkerülésében és a gyártási költségek lefaragásában, 150 ezer Model 3 készülhet éves szinten. A Tesla vezére egy kérdésre válaszolva elárulta azt is, hogy nem akarják őrült ütemben égetni a pénzt, de amennyiben a kereslet ezt indokolja, akkor akár 1 millió autót is gyárthatnak majd Kínában. Ennek érdekében pedig akár egy második gyárat is felépíthetnek majd az országban.A régóta tervezett európai Gigafactory is szóba került, Musk ugyanakkor csak annyit tudott elmondani az üzemmel kapcsolatban, amelyért bár Magyarország is harcba szállt, valószínűleg végül Németországban épülhet meg, hogy az év végén dönthetnek majd a pontos helyszínéről.

Nagyot nőhet a Tesla Energy üzletág

Az éves rendes közgyűlésen a Tesla vezére elmondta, hogy várakozásaik szerint a Tesla Energy üzletág megduplázhatja a teljesítményét 2018-hoz képest. Hozzátette, hogy a Tesla napelemes cserepeit nyolc amerikai államban kezdik meg telepíteni. A telepített rendszer ára pedig az előzetes ígéreteknek megfelelően durván meg fog egyezni azzal, mintha valaki megépíteni az otthonának a tetejét és fizetné az áramszámlát.

Gombamód szaporodhatnak a V3 Supercharger-állomások

Az eseményen bemutatásra került az is, hogy a Tesla tervei szerint hogyan boríthatják majd be a világot a vállalat legújabb, V3 Supercharger-töltőállomásai, ahol a tulajdonosok csupán öt perc leforgása alatt tudnak majd 75 mérföld (durván 121 kilométer) megtételéhez elegendő energiát vételezni.

Néhány hír a Tesla Pickupról és Semiről

A Tesla várhatóan már idén nyáron bemutatja majd a Pickupot, amelyről régóta beszélnek. Musk elmondása szerint a jármű teljesen Sci-fi lesz és menőbb bárminél, amit valaha látott. Hozzátette ugyanakkor, hogy pont ezért nagyon megosztó is lesz. A bemutató pontos időpontjára vonatkozó kérdést viszont hárította a Tesla menedzsmentje, mondván, hogy addig várnak vele, amíg tudásában nem haladja meg Amerika legnépszerűbb pickupját, a Ford F-150-et és nem lesz jobb sportautó, mint egy alap Porsche 911.Néhány szót ejtettek a Tesla korábban bemutatott kamionjáról, a Semiről is, a gyártása a tervek szerint valamikor 2020 végén kezdődhet meg.