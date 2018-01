A Tesla vezére bemondta az All-int - Ha nyer, Elon Musk lehet a világ leggazdagabb embere

Elon Musk képtelen kicsiben gondolkodni, legújabb szerződésében vállalta, hogy az egyik legértékesebb vállalattá teszi a Teslát a következő 10 évben.

Hogyha sikerrel jár, a világ leggazdagabb embere lehet.

Az életben mindenkinek szüksége van célokra, amiket maga elé kitűzve űzhet, hajthat, hogy a pokol legmélyebb bugyraiban járva is lebegjen előtte valami, ami erőt ad a kilábaláshoz, a folytatáshoz és a végső siker eléréséhez. Elon Musk, a Tesla vezére sem kivétel, csupán az különbözteti meg az átlagemberektől, hogy míg utóbbiak szerényebb dolgokkal is beérik, ő a Marson kíván meghalni, miután több iparágat fenekestül felforgatott itt a Földön.Ilyen ambíciók mellett nincs mit csodálkozni legújabb vállalásán sem, amely szerint a következő 10 évben a világ egyik legértékesebb cégévé teszi a Teslát, ráadásul ezen időszak alatt fizetésre és bónuszokra sem tart igényt. Siker esetén viszont olyan fizetéscsomag járna neki, a cégével most megkötött szerződésnek köszönhetően, amely a világ leggazdagabb emberévé teheti.Musk ígérete szerint ugyanis a Tesla piacai kapitalizációja 10 éven belül eléri majd a 650 milliárd dollárt, ez az érték a tegnapi záróárfolyammal számolva még csupán 59 milliárd dollár volt. Hogyha a Tesla vezérének bejön a számítása, akkor azzal tényleg a világ egyik legértékesebb cégévé válhatnak, és olyan óriásokkal kerülnének egy lapra, mint az Apple, a Google, vagy éppen az Amazon. A következő 10 évben persze rengeteg minden történhet és a legnagyobb piaci kapitalizációval rendelkező amerikai cégek listája is átalakulhat.

Persze trükkös dolog ez a piaci kapitalizáció, hiszen egyrészt a részvények számának, valamint az adott vállalat részvény-árfolyamának szorzataként kerül kiszámításra. Így akkor is durván emelkedhet ez az érték, hogyha valaki ész nélkül elkezdi venni egy adott vállalat, jelen esetben a Tesla papírjait, felfelé hajtva ezzel az árfolyamot. Másrészt könnyen elképzelhető a hígítás is, vagyis az, hogy a Tesla új részvények kibocsátásával akar majd plusz pénzhez jutni a piacról annak érdekében, hogy fedezni tudja a jövőbeli beruházásait. Ezekkel persze mindenki tisztában van, így Musknak nem csak a piaci kapitalizációhoz kötötték hatalmas fizetési csomagját, hanem más pénzügyi célok is meghatározásra kerültek, amelyek mindegyikét teljesítenie kell ahhoz, hogy a végén bankot robbanthasson.Az egyik ilyen teljesítendő cél az is, hogy a Tesla árbevétel végül eléri a 175 milliárd dollárt, míg az egyszeri tételektől tisztított EBITDA a 14 milliárd dollárt. Ezek egyrészt hatalmas számok, amelyek teljesítése aligha képzelhető el anélkül, hogy a Tesla a járműgyártás és a kapcsolódó szolgáltatások területén az egyik meghatározó iparági szereplővé válik a jövőben. Másrészt nagyon ambiciózusak is, főleg annak tükrében, hogy a Tesla árbevétele 26,7 milliárd dollár, míg az EBITDA-ja 3,8 milliárd dollár lehet 2019 végén az elemzői várakozások szerint.

Hogyha Musknak mégis igaza lesz és teljesíti a vállalásait, akkor viszont nagyon jól járhat, ebben az esetben ugyanis durván további 8 százalékkal nőhetne a részesedése a Teslában a felajánlott részvényopciókon keresztül, amelyek értéke a 650 milliárd dolláros piacai kapitalizációval számolva 55,8 milliárd dollár lenne. Musknak egyébként jelenleg 20 százalékos részesedése van a Teslában, ezzel ő a vállalat legnagyobb tulajdonosa.

Hogyha mindezt tovább gondoljuk, illetve tovább játszunk a számokkal és feltételezzük, hogy a világ leggazdagabb emberei nem növelik tovább a vagyonukat, míg a Tesla vezére felépíti a világ egyik legértékesebb vállalatát, akkor azt is el lehet mondani, hogy Elon Musk lesz 10 év múlva a világ leggazdagabb ember a Teslának köszönhetően. A durván 28 százalékos részesedése a vállalatban közel 184 milliárd dollárt fog érni, amely messze több mint az Amazon vezérének, Jeff Bezosnak jelenlegi 111,5 milliárd dolláros vagyona, amellyel vezeti a világ leggazdagabb embereinek listáját.

Érdekes adalék a sztorihoz, hogy a megállapodás értelmében Elon Musk a következő 10 évre is odaláncolta magát a Teslához, hiszen az is a teljesítendő vállalások között szerepel, hogy vagy vezérigazgatói, vagy pedig elnöki és termelési igazgatói feladatokat kell ellátnia a jövőben. Így továbbra is nyitva hagyták annak a lehetőségét, hogy Musk egyszer tényleg lemond majd a vezérigazgatói székről és eggyel hátrébb lépve irányítja majd a Teslát.