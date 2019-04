A Toyota tervei alapján gyártanak majd elektromos autót a kínaiak

A megállapodás a fejlesztési idő lerövidítésével és a költségek csökkentésével párhuzamosan lehetővé teszi számunkra, hogy az erősségeinkre összpontosítva egy igazán megbízható járművet hozhassunk létre

A technológia-transzfer ellenében a Toyota elsőbbségi jogosultságot szerzett a Singulato által elektromos autók gyártásával kiérdemelt "környezetvédelmi kreditpontok" megvásárlására. Az együttműködés egyúttal betekintésre is lehetőséget ad a Toyotának a kínai elektromosjármű-ipari ágazat belső logikájába és üzleti lehetőségeibe.Az elektromobilitás, az önvezető járművek és a fuvarmegosztás terjedése alapjaiban alakítja át a járműipari ágazatot, a bevett üzleti gyakorlat már felülvizsgálatra szorul - mutatott rá a Reuters hírügynökségnek a Toyota nevét közölni nem kívánó illetékese.A Singulato a Reuters értesülése szerint a Toyota eQ miniautó gyártási licencét kapta meg. Az üzletet kedden fogják hivatalosan bejelenteni a Sanghaji Autószalonon, ahol a Singulato be is mutatja az eQ alapján készült saját modellkoncepcióját.A Singulato a helyi specifikus igények szerint kívánja áttervezni a Toyota modelljét és 2021-ben viszi piacra saját, olcsóbb és nagyobb hatótávval rendelkező verzióját.- mondta Shen Haiyin, a Singulato vezérigazgatója.Az üzlet pénzügyi részleteit a Reuters hírügynökséget tájékoztató belső források nem közölték és feltehetően a hivatalos bejelentés sem tartalmazza majd. A Singulato egyik illetékese azonban "több tízmillió" dollárról tett említést az eQ technológiájának megvásárlásával kapcsolatban. A Toyota a Reuters hírügynökségnek hivatalosan nem kommentálta az értesülést.A Singulato 2014-ben alakult meg egyebek között az amerikai Intel félvezetőgyártó technológiai cég és a japán Itochu kereskedőház pénzügyi támogatásával. A vállalat az idén kezdi meg első saját fejlesztésű elektromos autója, az iS6 értékesítését. A Singulato Toyota eQ modellen alapuló, iC3 nevet viselő saját verziója már önvezető technológiával lesz ellátva és egyéb hálózatra kapcsolt szolgáltatásokat is nyújt majd.A Toyota mintegy száz példányt adott el az eQ modellből, majd az elektromos autók gyermekbetegségei, a viszonylag magas ár, a korlátozott hatótáv és a hosszú töltési idő miatt beszüntette a gyártását. A Singulato véleménye szerint azonban az elektromos járműtechnológia, elsősorban is az akkumulátortechnológia gyors ütemű fejlődése ismét rentábilissá teheti egy új modell gyártását az eredeti tervek alapján.A kínai iC3 modell egy feltöltéssel 250-300 kilométeres hatótávval rendelkezik majd 100 ezer jüanos (15 ezer dollár) áron. A Singulato öt év alatt 200 ezer példányt tervez értékesíteni a modellből.