A Volkswagen elektromos töltőpontokkal borítaná be Európát

Amennyiben ezek a célok valóra válnak, a Volkswagen csoport lehet az az autógyártó a világon, amelynek leginkább sikerül majd felülmúlnia a Tesla értékesítéseit 2025-ben.

Hatalmas töltőtelepítést tervez Európában a Volkswagen, az autógyártó mintegy 36 ezer töltőpontot hozna létre 2025-ig, egy 250 millió eurós beruházás keretében. A németek töltőpontjaikkal az európai városokat és autópályákat egyaránt behálóznák majd, ezzel is hozzájárulva a megfelelő méretű töltőinfrastruktúra kiépüléséhez. Nagy hangsúlyt fektetnének továbbá arra is, hogy a vállalatoknak és a magánszemélyeknek is megfelelő megoldásokat kínáljanak a munkahelyi és az otthoni töltésekhez.A Volkswagen igyekezete nem véletlen, ahogy arról korábban részletesen beszámoltunk , a vállalat totális átalakuláson megy keresztül, amelynek középpontjában az elektromos- és önvezető autózás, valamint a mobilitáshoz kapcsolódó szolgáltatások állnak. Azt pedig, hogy a német autógyártó mennyire komolyan gondolja az elektromos meghajtásra történő átállást, jól mutatja, hogy terveik szerint mintegy 35 milliárd eurót fognak elkölteni az elektromobilitás területén 2022-ig. A kutatás és fejlesztésnek, az új beruházásoknak, valamint az akkumulátorbeszállítókkal kötött megállapodásoknak eredményeként 2025-re már 50 darab tisztán elektromos meghajtású modellt akar értékesíteni a cégcsoport.Ez nem véletlen, hiszen az eladásokban is nagyon ambiciózus célokat fogalmazott az autógyártó menedzsmentje, 2025-re el akarnak odáig jutni, hogy évi 2-3 millió elektromos autót adnak el globálisan, amely egyben azt is jelentené, hogy a cégcsoport teljes értékesítésének mintegy 20-25 százalékát tennék ki ezek az autók.A Volkswagen ezektől az ambiciózus céloktól egyelőre nagyon távol áll, de a helyzet gyorsan változhat, ugyanis a Roadmap E projekt keretében 25 tisztán elektromos meghajtású és 20 plug-in hibrid modellt dobhatnak piacra a németek 2020 végéig. A Volkswagen ráadásul tavaly bejelentette, létrehoznak egy különálló divíziót az elektromobilitás területén, amelynek kiemelt célja lesz, hogy a német autógyártót piacvezetővé tegye az elektromos autózásban. Ennek megvalósítása érdekében a Volkswagen már korábban bemutatta az ID. modellcsalád több tagját. Közülük elsőként a kompakt méretű, ferde hátú ID.3 jelenik meg az európai piacon 2020-ban.