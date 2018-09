Bemutatták a Tesla ellenfelének szánt elektromos Audit, amelyet magyar szív hajt

Nagy tervei vannak az Audinak

Hosszútávon az első számú elektromos autó érétesítővé kívánunk válni az Egyesült Államokban

Az viszont nem derült ki a bemutató során, hogy ezzel az akkumulátorral mekkora hatótávolság megtételére lesz képes egyetlen töltéssel az e-tron.

Magyar szív hajtja majd

- jelentette ki Scott Keogh, az Audi amerikai elnöke.Ennek a nagyszabású tervnek az első fontos mérföldköve a most bemutatott Audi e-tron piaci bevezetése, amelyre a tervek szerint 2019 első felében kerülhet sor. A modell indulóára 74 800 dollár lesz, amelyből még lejön majd az államokban elérhető 7500 dolláros adókedvezmény, az előfoglalásra már lehetősége van a vásárlóknak 1000 dolláros előleg befizetése mellett.Az SUV modellt 95 kWh-s akkumulátorral szerelik majd, amely méretét tekintve nagyjából megegyezik a ma kapható, illetve a most bemutatásra kerülő modellekével. A Tesla Model X például 75-100 kWh-s akkumulátorcsomagokkal rendelhető, a Jaguar I-Pace modelljét 85 kWh-s akkumulátorral szerelik, míg a nemrég bemutatott Mercedes EQC-ben egy 80 kWh-s akkumulátor került.Azt viszont megtudtuk, hogy az új modell a százas sprintet 5,5 másodperc alatt teljesíti majd, ez az érték is nagyjából megegyezik azokkal az értékekkel, amelyeket a versenytársak produkálnak: az összkerekes Model X (75 kWh-s) 4,9 másodperc alatt gyorsul 0-100 km/h-ra, míg a Mercedes EQC 5,1 másodperc alatt képes erre.A most bemutatott Audi e-tron két villanymotort is kap, amelyek az első és a hátsó kerekek meghajtásáért felelnek majd. Itt rögtön meg kell jegyezni, hogy az új Audi-modell sikeressége Magyarország szempontjából is fontos, hiszen az imént említett villanymotorok Győrben készülnek.A korábbi beruházásoknak köszönhetően a magyar gyár napi kapacitása mintegy 400 elektromotor volt július végén, melyet fokozatosan növelnek majd. Nyár közepén mintegy 100 munkatárs dolgozott az új szakterületen, ez a szám év végéig több mint 130-ra nő.

Győrben már készülő az Audi e-tron villanymotorja

Fontos megállapodást kötöttek az Amazonnal

Egymás után jönnek a német elektromos SUV-k

Az e-tron bemutatóján kiderült az is, hogy a vállalat stratégiai megállapodást kötött az Amazonnal, amely vállalta, hogy értékesíti és telepíti majd az Audi otthoni töltéshez használható rendszerét. A németek elmondása szerint rendszerük mintegy 1000 dollárba (durván 278 ezer forint) kerülhet a jövőben. A minél hatékonyabb otthoni töltés elősegítése kiemelten fontos, hiszen az elektromos autók tulajdonosai döntően a töltésnek ezt a formáját választják.A német prémiumautó-gyártók egymás után mutatják be tisztán elektromos meghajtású járműveiket, legutóbb épp a Mercedes leplezte le új modelljét , az EQC-t. Ahogy korábbi anyagunkban részletesen foglalkoztunk vele, igyekezetük nem véletlen: az egyre szigorodó környezetvédelmi előírásoknak történő megfelelés, az új WLTP-menetciklus és az RDE bevezetése, a megváltozott vásárlói igények és az egyre erősebb verseny mind-mind erre kényszerítik őket.Az Audinak, mint a dízelbotrány kirobbanásáért felelős Volkswagen csoport meghatározó márkájának, különösen fontos, hogy vezető szerepet töltsön be a jövőben az elektromobilitás területén. Egyrészt ez az egyik legfontosabb cél, amelyet a Volkswagen új stratégiájának meghatározása során kitűzött, másrészt az alternatív meghajtású járművek irányába történő elmozdulás fontos szerepet játszhat abban, hogy a németek visszanyerjék és megerősítsék a vásárlók bizalmát.