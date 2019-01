Döntött a Volkswagen: 500 főt elbocsát és csökkenti a műszakok számát

Leépítés és kevesebb műszak jön Pozsonyban

500 korábbi dolgozójuktól válnak meg, akiket még 2016-ban szerződtettek a győri Audi-gyárból. Ezeknek az embereknek a jövője viszont biztosított, a szlovák portál tájékoztatása szerint ők Magyarországon folytathatják a munkát, vagyis nem kerülnek utcára.

2017-ben még magasabb bérért harcoltak

Érdekes pletykák is felröppentek

A vezető szerint aggodalomra nincs ok, hiszen a gyártás 2023-ig biztosított. Viszont már tavaly ősszel felröppentek a hírek, hogy a konszern vezetése nem számol Pozsonnyal a legújabb modelleknél.

A Volkswagen üzeme a legnagyobb autógyár Szlovákiában, ahol tavaly közel 14 ezer embernek adtak munkát, ezzel egyben a legnagyobb foglalkoztató is volt a magánszektorban. Itt készül az Audi Q7-es, a Porsche Cayenne és Volkswagen Touareg modell, amelyek az SUV-szegmens képviselői. Továbbá itt gyártják a Volkswagen Up!-ot, teszt jelleggel a Volkswagen e-Up!-ot, valamint a Seat Mii és a Skoda Citigo modelleket. ma7.sk korábban arról írt, hogy a Volkswagen a hatékonyság jegyében a nagyméretű SUV modelleket a jövőben 3 műszakban gyártaná, míg a kisautókat a világban tapasztalható csökkenő kereslet miatt csak egy műszakban állítanák elő a jövőben. A portál tájékoztatása szerint a németek 1000 fős elbocsátásra készülnek, a Reuters cikke pedig arról számol be, hogy a Volkswagen tegnap be is jelentette:Ezekre a lépésekre a járművek iránt mutatkozó csökkenő globális kereslet mellett azért is szükség van, mert a Volkswagen legújabb stratégiájának megfelelően 30 százalékkal hatékonyabbá akarja tenni a termelését 2025-ig.Érdemes felidézni, hogy a szlovákiai Volkswagen-üzem 25 éves történetében először sztrájkra került sor 2017 áprilisában, akkor a gyár 12 300 dolgozójából közel 10 ezer vett részt az átmeneti munkabeszüntetésen, olyan fontos prémium modellek gyártása is szünetelt, mint a Porsche Cayenne, VW Touareg vagy az Audi Q7. A szlovák üzemben akkor naponta közel ezer autó gördült le a gyártósorokról, vagyis a leállás közel 6 ezer darabos kieséssel járt (amit később részben extra műszakokban pótoltak). Végül mindkét oldal engedett, a munkaadó és a munkavállalók több lépcsőben végrehajtott (2017. áprilistól 4,7 százalékos, 2018. januártól újabb 4,7 százalékos, 2018. novembertől újabb 4,1 százalékos béremelés), összesen 14,1 százalékos béremelésben egyeztek meg. A szakszervezetek akkori tájékoztatása alapján a szlovák VW-üzemben a fizikai dolgozók átlagosan 1800 eurót kerestek a béremelést megelőzően, ami nagyjából duplája az országos átlagbérnek, de jelentősen elmarad a hasonló munkakörben foglalkoztatott németországi dolgozók havi 4200 eurós bérétől.A dolog pikantériája, hogy míg a szlovákiai Volkswagen-gyár dolgozói az 1 800 eurós átlagfizetést kevésnek tartották, és kétszámjegyű emelésért akartak kicsikarni, addig Magyarországon a járműgyártásban dolgozók bruttó átlagkeresete - jutalom nélkül - közel 325 ezer forint - durván 1 060 euró - volt 2017 ebben az időszakban.A ma7.sk beszámolt arról is, hogy az üzemi szakszervezet vezetője, Zoroslav Smolinský nem tartja különlegesnek a jelenlegi helyzetet, mert csupán arra reagál az üzem, hogy világméretben csökken a kereslet az autók iránt.A portál tájékoztatása szerint ennek hátterében az állhat, hogy a 2017-es éles munkabeszüntetésen kívül a konszern vezetősége elégedetlen a vállalkozói környezettel, amin sokat rontottak a szlovák kormány által bevezetett szociális csomagok, a hétvégék és ünnepek túlóradíjainak jelentős emelése, vagy a bevezetett 13. és 14. fizetés.