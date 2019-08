Egyénileg lehet sötétíteni a szélvédőt a jövő autójában

Zéró baleset, zéró emisszió és zéró stressz az okos konnektivitásnak és kényelemnek köszönhetően: az elmúlt évben a vállalat több mint három milliárd eurót fektetett be a mobilitás új generációját érintő kutatásba és fejlesztésbe. Ennek az összegnek jelentős részét az új, járművön belüli funkciókkal foglalkozó technológiákra fogják fordítani.Az alternatív meghajtási rendszerek, az automata és önálló vezetést, valamint az összekapcsolt autókat lehetővé tevő technológiák mind kulcsfontosságúak egy egészséges mobilitási ökoszisztéma megteremtéséhez. A cél az, hogy olyan új technológiákat hozzanak létre, melyek amellett, hogy környezetvédelmi szempontból hatékonyak, a társadalom támogatását is élvezik. Így nem csak az ökológiai, hanem a gazdasági és társadalmi értelemben vett környezetet is szem előtt kívánják tartani.A cég tájékoztatás szerinta modul kevesebb, mint 80 kg-ot nyom, és az elektromos motort, sebességváltót, teljesítményelektronikát, és motorvezérlést is tartalmazza. Az integrációnak köszönhetően számos kábelcsatlakozást és csatlakozót megspóroltak. A teljesen integrált tengelyhajtás így körülbelül 20 kg-mal csökkenti az elektromos járművek súlyát.a francia EasyMile önálló vezetésre képes EZ10 transzferbusza lesz az első, amely a Continental radarrendszerét fogja használni, amit kimondottan a sofőr nélküli járművek számára fejlesztettek ki, és készen áll a sorozatgyártásra. Összesen hét, egyenként akár 200 méteres hatótávval is rendelkező radaros érzékelő követi folyamatos figyelemmel a jármű környezetét. A rendszer az így begyűjtött adatok alapján alakítja ki a vezetési stratégiát, kikerüli az akadályokat, és ennek köszönhetően veszélyes forgalmi helyzeteket előz meg, még jóval azelőtt, hogy azok bekövetkezhetnének. Mivel az ilyen önvezető transzferbuszokat főként városi környezetben fogják használni a jövőben, a rendszer kiemelt figyelmet fordít a gyalogosok és kerékpárosok védelmére.

A Continental szakértői ezen a platformon az ötödik generációs celluláris kommunikációk funkcióit ötvözik a rövid távú rádiós technológiákkal, hogy közvetlen adatcserét hozhassanak létre a különböző járművek és az infrastruktúra között. A járművek így gyorsabban, valamint kevesebb megszakítással beszélhetnek egymással, mint valaha. Felhívhatják egymás figyelmét például egy kanyar mögött történt balesetre, vagy az út későbbi részén álló forgalmi dugóra.Az intelligens, hang által aktivált digitális útitárs és háromdimenziós kijelzők segítségével létrehozott, sofőr és jármű közti egyszerű kommunikáció képes felgyorsítani az új járműtechnológiák elfogadását. A szakemberek egy olyan adaptív hangvezérelt digitális útitárson dolgoznak, amely képes a természetes beszédre reagálni, és a pontos járműkörülményekhez igazodik. Így a működtetés egyszerű, és a sofőrnek nem kell levennie a szemét az útról. Így nő a forgalomra irányított figyelem, csökken a balesetveszély, és a sofőr emellett még lazíthat is.

Egy további trendszetter koncepcióEzeket az ablakokat egyénileg lehet sötétíteni, például, hogy ellenálljanak a szembe sütő napnak. Emellett a jármű belterének hűtéséhez szükséges energiát is csökkenteni tudják, valamint lényegesen nagyobb magánszférát biztosítanak az utasok számára.