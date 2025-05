Hatalmas projektbe fogott bele az OTP, új városközpontot építenek fel

Város a városban, így lehetne legrövidebben összefoglalni azt, hogy mit épít az OTP Ljubljanában. A szlovén fővárosban egy új városközpont jön létre, hotelekkel, iroda- és lakóépületekkel, kiskereskedelmi üzletekkel, de megújul a tömegközlekedési infrastruktúra is, valami hasonló épül, mint Budapesten a WestEnd. Ez Szlovénia legnagyobb kereskedelmi-ingatlan beruházása, amely most már több mint két évtizede vár megvalósításra. Ma az ünnepélyes alapkőletételre kerül sor Ljubljanában, az eseményen részt vett Csányi Sándor, a szlovén kormány, Ljubljana és a projekt partnereinek képviselője. A Portfolio a helyszínről tudósít.

Portfolio Property X 2025 Újra Property X! - A Portfolio legélménydúsabb, legsportosabb ingatlan X finanszírozás X építőipar konferenciája idén is Füredre hívja a szakma kiemelt szereplőit! Találkozzunk!

Szlovénia legnagyobb kereskedelmi ingatlanfejlesztése

Komolyan gondolja az OTP a szlovéniai jelenlétét, nemcsak a bankszektorban, ahol az OTP domináns piaci pozícióban van, hanem az ingatlanfejlesztésben is: az OTP az egyik cégén, a Mendota Investen keresztül Szlovénia legnagyobb kereskedelmi-ingatlan beruházását hajtja végre Ljubljanában, ahol egy új városközpont jön létre. Az OTP 5 éve szállt be a projektbe, amelyet 3 évvel ezelőtt mutattak be, akkor Csányi Sándor elmondta, hogy azt is reméli, hogy

az OTP népszerűsége növekszik majd ettől a projekttől Szlovéniában.

Szóval az ingatlanfejlesztésből remélt profiton túl reputációs sikereket is várnak a projekttől.

Ma egy újabb lépést tettek az épületkomplexum megvalósítása felé, alapkőletételi ünnepséget tartottak a projekt helyszínén, ahol egy időkapszulát is elhelyeztek, amibe római kori régészeti leleteket, a projekt látványterveit és szlovén, illetve magyar napilapok aktuális példányait helyezték el.

Az eseményen Csányi Sándor mellett részt vett Matjaž Han gazdasági, turisztikai és sportminiszter, Alenka Bratušek infrastruktúraminiszter és Zoran Janković, Ljubljana polgármestere.

Csányi Sándor az eseményen kiemelte, hogy az OTP 11 országban van jelen, köztük Szlovéniában is, ahol az ország egyik vezető bankja az OTP. A bankcsoporton belül az egyik legnagyobb és legjobb bank is a szlovén. De nemcsak a bankszektorban van jelen az OTP Szlovéniában, hanem az Emonika projekten keresztül az ingatlanfejlesztésben is. A projekt már évtizedek óta húzódik, Csányi Sándor ezzel kapcsolatban elmondta, hogy nem büszke rá, de ő is kisebbségi tulajdonosa volt a TriGránitnak, amely eredetileg létrehozta volna az OTP az Emonikát, de akkor az nem valósult meg.

Most viszont hivatalosan is új szakaszába lépett az Emonika építése, a szimbolikus kapszula elhelyezésével megkezdődött a függőleges szerkezetépítés azon a területen, amely a következő évtizedek legjelentősebb magán-beruházású városfejlesztési projektje lesz a szlovén fővárosban.

A kereskedelmi ingatlanok fejlesztésével párhuzamosan komoly tömegközlekedési infrastruktúra fejlesztés is történik: az új vasúti terminált a szlovén állam, az új buszpályaudvart pedig a Szlovén Vasutak építi.

Két évtizedes történet

Az Emonika projektet Ljubljana 2002-ben indította el, közel 4 év kellett ahhoz, hogy az illetékes hatóságok megadják az engedélyeket, 2007-ben pedig a TriGranit és a Szlovén Vasúttársaság aláírta az akkor több mint 213 ezer m2 összterületűre tervezett, irodaépületet, bevásárló- és szórakoztató központot, szállodát és apartmanokat magában foglaló, akkor 250 millió eurós beruházásnak tervezett Emonika City Center megépítéséről szóló vegyesvállalati szerződést.

A 2008-as válságot követő években alaposan megváltozott a gazdasági környezet, a Tri-Granit a projekt megvalósításához a szlovén kormánytól kért állami támogatást, a projekt azonban nem haladt, végül 2014-ben a TriGranit szerződésbontást kezdeményezett a Szlovén Vasúttársasággal.

A következő években több befektető is megjelent a projektben, végül a Mendota Invest megvásárolta az Emonika fejlesztésén dolgozó, akkor már a Gránit Pólus tulajdonában álló három fejlesztőcéget, az OTP Ingatlan Alap pedig 2019 decemberében szerezte meg a Mendota Invest 100 százalékát. 2020 novemberében a szlovén kormány egyetértési megállapodást írt alá az érintett szereplőkkel (Nemzeti Vasúttársaság és leányvállalata, a SŽ-Infrastruktura, ljubljanai önkormányzat, Mendota Invest). Jernej Vrtovec infrastrukturális miniszter akkor azt mondta, hogy az építkezés 2022 elején kezdődhet el, és a teljes beruházás értéke mintegy 350 millió euró. A projekt állami része a ljubljanai vasúti infrastruktúra korszerűsítését jelenti, beleértve a főpályaudvart, valamint egy új autóbusz-pályaudvart és egy többszintes parkolót, a magánbefektető eközben egy többcélú komplexumot épít.

Aztán jött 2022, amikor Ljubljanában bemutatták az Emonika projektet, akkor az volt a mondás, hogy a projekthez kérelmezik az engedélyeket, amelyet 8-10 hónap alatt megkaphatnak, a szlovén állam pedig elvégzi a beruházás egyik rá eső részét, vagyis a vasúti infrastruktúra megújítását 111 millió eurós beruházás keretében, akkor az volt a várakozás, hogy a teljes projekt 2025-re készülhet el.

Az elmúlt több mint egy évben jelentős földmunkák zajlottak: a két helyszínről összesen több mint 330 ezer köbméternyi földet távolítottak el, ezzel

a projekt tervezési és előkészítési szakasza lezárult, és átlép a teljes körű kivitelezési fázisba.

Új városrész születik

Az Emonika központi elhelyezkedésű, a ljubljanai óváros, a vár, a városháza, a Központi piac vagy a Hármas híd mind negyedóra sétatávolságon belül van.

Az Emonika projektben 187 lakás épül, amelyek 47 és 115 négyzetméter közötti alapterületű, prémium minőségű lakások lesznek.

Az összesen 35 ezer négyzetméternyi iroda két épületben kap helyet: az Emonika North összesen 15 000 négyzetméter irodahelyiséget kínál, az Emonika South pedig Ljubljana legmagasabb toronyépülete lesz, amelyben 20 ezer négyzetméter iroda áll rendelkezésre

Épül két hotel, az egyik egy 4+ csillagos hotel lesz több mint 200 szobával és exkluzív, hosszú távra bérelhető szervizelt apartmanokkal, fine-dining étteremmel és tetőtéri bárral. A másik hotel háromcsillagos lesz több mint 180 szobával. A négycsillagos hotel Tribe lesz, idén áprilisban jelentették be, hogy a Mendota Invest bérleti szerződést írt alá az első szállodára a Mogotel Hotel Group-pal, amely franchise megállapodással rendelkezik a nemzetközi Accor szállodalánccal a Tribe márka működtetésére. A közleményben azt írták, hogy a hotel várhatóan 2027 végén nyílik meg az ausztrál Tribe márkanév alatt.

21 500 négyzetméter területű bevásárló- és szabadidőközpont is az Emonika része, ebben 80 üzlet kap majd helyet.

Mindez Ljubljana központi közlekedési csomópontjához integrálva. A teljes beépített alapterület meghaladja a 200 000 négyzetmétert, amelyből több mint 90 000 négyzetméter hasznos alapterület lesz, és több mint 1500 parkolóhely áll majd rendelkezésre.

A beruházás teljes költségvetése eléri a 400 millió eurót, vagyis jelenlegi árfolyamon közel 161 milliárd forintot.

Címlapkép: Emonika