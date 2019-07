Fájdalmas hír érkezett az autópiacról - A remény szikrája is kihunyt

Az európai új autó értékesítések (amikor személyautó értékesítésről vagy eladásról írunk minden esetben az újautó-regisztrációt értjük ez alatt) száma közel 1,44 millió darab volt júniusban, amely 7,8 százalékos csökkenést jelentett 2018 azonos időszakához képest az ACEA legfrissebb statisztikái szerint. A mostani visszaeséssel kapcsolatban ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a naptárhatás fontos szerepet játszott a csökkenésben. Idén júniusban ugyanis két munkanappal kevesebb volt, amely érdemi hatással volt az eladásokra. A teljes eddigi évet figyelembe véve pedig elmondható, hogy 8,18 millió autót adtak el az Európai Unióban, amely 3,1 százalékos csökkenést jelentett 2018 első hat hónapjához képest.A jövővel kapcsolatos várakozások sem adnak okot az optimizmusa, az EY szakemberei szerint a borús gazdasági környezet, a Brexittel kapcsolatos véget nem érő tárgyalások és politikai kockázatok egyaránt abba az irányba mutatnak, hogy nem fog növekedni az új autók regisztrációjának a száma az EU-ban.A júniusi statisztikákból kiderült az is, hogy az EU meghatározó autópiacai közül egy sem volt képes a bővülésre: Franciaországban (-8,4%), Spanyolországban (-8,3%), az Egyesült Királyságban (-4,9%), Németországban (-4,7%) és Olaszországban (-2,1%) is kevesebb autót adtak el, mint 2018 azonos időszakában. Júniusban csupán 5 olyan ország volt az EU-ban, ahol nőttek az új autó eladások. A legjobb teljesítményt ismét Litvánia (+41,1%) nyújtotta, ahol részben az alacsony bázis hatására látványos volt a bővülés. A sorban Románia (+39,4%) és Írország (+12,7%) következett.

A legtöbb autógyártónak csökkentek az eladásai

Júniusban a legtöbb vezető autógyártó eladása csökkent, a legnagyobb visszaesést a Nissan (-25,6%), a Volvo (-21,9%) és a Fiat (15,1%) értékesítése szenvedte el. Ugyanakkor akadt néhány olyan autógyártó is, amely ebben a nehéz időszakban is képes volt arra, hogy növelje eladásait: a Kia (+1,2%), a Toyota (1,6%) és a Dacia is több autót értékesített 2019 júniusában, mint egy évvel korábban.Júniusban az abszolút győztes a Seat lett, a márka múlt hónapban több mint 50 ezer autót értékesített, amely 7,4 százalékos növekedést jelentett 2018 azonos időszakához képest.

Az ACEA pesszimistább, mint korábban

Magától értetődik, hogy a Brexitből következő bármilyen további akadály, költség vagy késlekedés komoly veszélyt jelent a munkahelyekre és a növekedésre az autógyártó ágazatban

Nagyon nehéz helyzetben vannak az autógyártók

Az elmúlt hónapok gyenge teljesítményét látva nem csoda, hogy rontotta idei értékesítési előrejelzését az Európai Autógyártók Szövetsége a gazdasági növekedés lassulására és a Nagy-Britannia európai uniós tagságának megszűnésével (Brexit) kapcsolatos üzleti aggodalmakra hivatkozva. Az ACEA június végén közölte, immár arra számít, hogy tavalyhoz képest idén egy százalékkal, valamivel több mint 15 millióra csökken a forgalomba helyezett új személyautók száma. Eddig egyszázalékos növekedést várt a szervezet.- figyelmeztetett Erik Jonnaert, a szervezet elnöke, hozzátéve, hogy a Brexitből fakadó bizonytalanságok és a változékony makroökonómiai feltételek mellett az enyhe csökkenés a piac természetes stabilizálódását is jelenti.A globális autópiac lassulása és a kihívásokkal teli működési környezet hatására egyre több autógyártó és beszállító kényszerül arra, hogy csökkentse korábbi várakozásait a 2019-es üzleti évre vonatkozóan. Legutóbb a Daimler menedzsmentje módosította lefelé a várakozását: a vártnál gyengébb várható idei eredményt részben azzal magyarázták, hogy a lassan felfutó gyártás a különböző modellek elérhetőségét is befolyásolja, és a globális autópiac sem a korábban vártnak megfelelő mértékben bővül.A problémák kapcsán érdemes felidézni azt is, hogy nemrég izgalmas összefoglaló anyagot tett közzé az ACEA, amelyből többek között kiderült, hány embernek adott munkát a járműipar, mennyi autót gyártottak, regisztráltak és mely járműkategóriák voltak a legnépszerűbbek a vásárlók körében az Európai Unióban. Továbbá pontos képet kaphatunk arról is, hogyan alakult a járműflotta mérete, vagy éppen az átlagos szén-dioxid-kibocsátás az EU-ban. Ezeknek a statisztikáknak a bemutatása természetesen fontos és érdekes, de nem ezektől válik igazán izgalmassá az anyag, hanem attól az aggasztó összképtől, amely akkor rajzolódik ki előttünk, ha a számok mögé nézünk. Olyan folyamatok zajlanak ugyanis Európában, amely nagyon nehéz helyzetbe hozhatja az autógyártókat.Az Európai Bizottság és Tanács által korábban elfogadott rendelet értelmében ugyanis az autógyártóknak 2021-re átlagosan 95 gramm/kilométerre kell mérsékelniük a flottaszintű szén-dioxid-kibocsátásukat. A közzétett statisztikák viszont ismét rávilágítottak arra, hogy az európai vásárlók dízelundora és az SUV szegmens népszerűsége miatt nagyon nehéz dolga lesz az autógyártóknak. A helyzetet pedig csak súlyosbítja, hogy a statisztikák szerint a vásárlók körében nőtt a nagyobb szén-dioxid-kibocsátású autók népszerűsége, míg a legkevésbé szennyező új autók részesedése zsugorodott az eladásokon belül. Mindez komoly probléma, hiszen azok a szereplők, amelyek nem lesznek képesek határidőre teljesíteni az előírásokat, hatalmas büntetésekre számíthatnak.