Hatalmas az érdeklődés: átadják a zalaegerszegi tesztpálya első ütemét

Elkészül az első ütem

A fogadóépület, amelyben rendezvények tarthatók

A műszaki épület, amely a tesztpálya-használók bázisa lesz

A dinamikai felület és a kezelhetőségi pálya a vezethetőségi próbákhoz

Átadják a Smart City zóna első részét is, amelyen parkolót és logisztikai udvart alakítottak ki a vezetéstámogató asszisztensek teszteléséhez

És egy olyan felületet is, amely a fékek ellenőrzésére alkalmas

Hatalmas az érdeklődés

A tervek szerint az éles működés 2019 tavaszán indulhat.

A lap értesülése szerint az év végén átadandó modulok között lesz:A projekt első ütemét összesen 21 milliárd forintból valósítják meg, ebből az összegből finanszírozzák a kivitelezés mellett a műszaki beszerzéseket, a teljes projekt előkészítését és tervezését, valamint a terület-előkészítés összes költségét is.Ismét megerősítették azt, amiről pár hete mi is beszámoltunk , a tesztpálya használata iránt a vártnál is sokkal nagyobb az érdeklődés, de konkrét neveket nem adott ki a minisztérium a titoktartási szerződésekre hivatkozva.Annyit azért elárultak, hogy szinte minden jelentős Tier 1 komplett európai rendszerfejlesztővel és a legtöbb európai autógyárral már létesült kapcsolat, illetve már egyeztetnek is. Napokon, heteken vagy akár hosszabb időn át is használható a pálya, amelynek a díjára mindig a konkrét vevői igények alapján készül testre szabott árajánlat, figyelembe véve a tesztelési elvárásokat is.A lap kiemelte, folyamatosan növekszik a tesztpályához kapcsolódó vendég- és üzleti forgalom, elindultak a helyszínen tartható szakmai rendezvények, és folyamatban vannak a tárgyalások a tesztpálya által az ipari parkba bevonzani kívánt lehetséges partnerekkel is.