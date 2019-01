Hatalmas leépítést jelentett be a Tesla

Az érintett területen mintegy 45 ezer ember dolgozik a Teslánál, így a leépítés több mint 3 ezer embert érint majd.

Az elektromosautó-gyártó vezérének levelét, amely az újabb leépítést tartalmazta, a vállalat tette közzé pénteken. Ebből kiderült többek között az is, hogy csak a nélkülözhetetlen dolgozóit tartja majd meg a vállalat, amely minden erejével a Model 3 gyártásának felpörgetésén és a gyártási költségek lefaragásán dolgozik.A levélből kiderült, hogy a Tesla vezetése elsősorban azért döntött úgy, hogy ilyen sok emberétől megválik, mert a költségek lefaragása nélkül nem lennének képesek teljesíteni korábbi ígéretük, vagyis azt, hogy 35 ezer dolláros listaáron kínálják a vásárlóknak a Tesla Model 3-t. A legújabb Tesla jelenleg 44 ezer dolláros listaártól elérhető, amely még nagyon messze van a korábban kitűzött céltól. Kiderült továbbá az is, hogy a Tesla dolgozóinak a száma sokkal nagyobb mértékben emelkedett annál tavaly, mint ami fenntartható.Musk természetesen a Tesla minden dolgozójának megköszönte a munkáját és azokat az erőfeszítéseket, amelyeket a vállalat által kitűzött célok megvalósításáért tett.Ahogy arról tavaly beszámoltunk , nehéz, de szükséges reorganizáció indult a Teslánál, amelynek keretében már 2018 júniusában is lezajlott egy jelentős leépítési hullám a Teslánál. Akkor a munkavállalóinak 9 százalékát bocsátotta el az amerikai gyártó, amelyet úgy igyekezett végrehajtani, hogy a Model 3 gyártásának felfuttatását ne érintsék, inkább a kialakult redundanciákat szüntették meg.A hatalmas leépítésről szóló hírt kifejezetten rosszul fogadták a befektetők, a Tesla árfolyama közel 7 százalékot zuhant az amerikai piacok nyitása előtti kereskedési szakaszban, így jelenleg 325 dollár közelében forognak a cég papírjai.