Így gyorsul az új Tesla 1,9 másodperc alatt százra

Az eddig megjelent információk alapján az autót egészen brutális, 200 kWh kapacitású akkumulátorcsomaggal szerelik majd, amely kétszer akkor, mint a gyártó most elérhető legnagyobb akkumulátora. Ennek segítségével a sportautó képes lesz az ígéretek szerint egyetlen töltéssel 620 mérföld (durván 1000 kilométer) megtételére.A Roadster 2-ben három elektromotor dolgozhat majd, amelyek segítségének köszönhetően a maximális sebessége 400 km/h fölött alakulhat. Musk azt is elmondta, hogy a Roadster 2 lesz a leggyorsabb sportautó a világon, amely valaha eljutott a tömeggyártásig. A jármű képes lesz 0-ról 100 km/h-ra gyorsulni 1,9 másodperc alatt. A negyedmérföldes távot pedig 8,9 másodperc alatt teljesíti majd. Ehhez az értékhez csak annyit, hogy tömeggyártásban még soha nem jelent meg olyan autó, amely képes lett volna áttörni a 9 másodperces szintet ezen a távon.És hogy mindenki láthassa, nem a levegőbe beszélnek, az esemény keretében néhány embernek lehetősége nyílt arra, hogy elsőként próbálhassa ki azt, hogy milyen érzés, amikor egy sportautó kevesebb, mint 2 másodperc alatt katapultál százra. Természetesen minderről videó is készült, amelyben a lényeg 1:46-tól látható.