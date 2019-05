Ilyen matricát kell ragasztanod az autódra az állami ingyenpénzért

Novák Katalin ismertetése szerint azt kérik azoktól a családoktól, akik élnek a 2,5 millió forintos vissza nem térítendő támogatás lehetőségével, hogy helyezzék el a programot népszerűsítő matricát az új, legalább hét személyes autó hátsó szélvédőjén.Az államtitkár egyben bemutatta, hogyan is fog kinézni a matrica, amely az állami támogatással megvásárolt autók hátuljára felkerül majd:

Közölte, előzetes becsléseik szerint a következő 12 hónapban mintegy 10 ezer nagycsaládnak tudnak segítséget nyújtani. Hozzátette: idén 5, jövőre pedig mintegy 10 milliárd forintot biztosítanak, illetve terveznek a költségvetésben, így minden jogosult igénybe is tudja venni a támogatást. A program szélesebb körű ismertetésére színes szórólapot is kiadtak, ezen egyebek mellett az igénylés feltételei szerepelnek.A prospektuson például az olvasható, hogy a támogatás azoknak a három vagy több gyermeket nevelő családoknak segít, akik szeretnék régi autójukat lecserélni egy nagyobb, környezetkímélő autóra. Az igénylést a Magyar Államkincstárnál vagy a kormányablakoknál lehet majd benyújtani, a támogatási összeget az államkincstár folyósítja majd közvetlenül az autókereskedésnek.Novák Katalin "óriásinak" mondta az érdeklődést, és arra emlékeztetett, hogy az ötlet a Nagycsaládosok Országos Egyesületétől érkezett. A szervezet felmérése szerint a nagycsaládosok jellemzően idősebb gépkocsikat használnak, ezért szívesen lecserélnék azokat.Az államtitkár emlékeztetett arra, hogy július 1-jétől igényelhető a nagycsaládosok autóvásárlási támogatása, amelynek lényege, hogy a már három gyereket nevelő vagy harmadik gyereküket váró családok 2,5 millió forintos támogatást kaphatnak legalább hétszemélyes új gépkocsi vásárlásához.A 2022 végéig igényelhető támogatás összege az autó bruttó vételárának legfeljebb a fele lehet, és a pénzből nem lehet lakóautót vásárolni. Feltétel továbbá, hogy a szülők egyikének legyen B-típusú jogosítványa, továbbá feltétel, hogy az igénylőnek ne legyen köztartozása, és Magyarországon bejelentett lakóhelye vagy tartózkodási helye legyen.A támogatást legalább három családi pótlékra jogosult gyerekek után lehet kérni, de már az anya várandósságának 12 hetében lévő gyermek is beszámítható. Elmondta, autót nem csak adásvételi szerződéssel, hanem zárt végű lízingszerződéssel is lehet vásárolni, és azt három évig nem adhatják el.A mostani hírrel kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy korábban mi is úgy számoltunk, hogy már az idén több ezer darab új autó kerülhet forgalomba Magyarországon a kormányzati támogatásnak köszönhetően. A részletekről alábbi cikkünkben olvashat:A Portfolio ezen kívül saját gyűjtésében mutatta be, hogy melyek azok a modellek, amelyek megvásárláshoz igénybe lehet majd venni az állami támogatást, a részletes lista ide kattintva olvasható.

A kereskedők hatalmas érdeklődésről számoltak be

Önmagában a nagycsaládosok autóvásárlását támogató kormányzati program hatására az új autók piaca több ezer darabbal bővülhet idén a magyarországi autókereskedők várakozásai szerint - írtuk korábban. A járműkereskedő cégek tapasztalatai szerint ugyanis február óta ugrásszerűen megnőtt a vásárlói érdeklődés és ajánlatkérés a márkakereskedésekben a családi modellekre vonatkozóan, ami egyértelműen a családvédelmi akcióterv bejelentésének tulajdonítható.Markó Zoltán, a Duna Autó Zrt. kereskedelmi és marketing igazgatója korábban arról tájékoztatta az MTI-t, hogy több kategória is szóba jöhet a nagycsaládosok számára, az egyterű gépjárművektől egészen a nagyobb szabadidő autókig. Saját, 18 márkát tartalmazó kínálatukból például 25 modell felel meg a kormány által megfogalmazott feltételeknek - közölte.A modellek többsége a jelenleg népszerű városi terepjárók kategóriájába tartozik - ismertette. Ebben a kategóriában a legtöbb modell hétszemélyes változatban is elérhető - hívta fel a figyelmet -, például a Honda CR-V, a Hyundai Santa Fe, a Kia Sorento, a Mitsubishi Outlander, a Nissan X-Trail, a Skoda Kodiaq, a Seat Tarraco vagy a Volvo XC90 és a Peugeot 5008.A könnyebben átalakítható egyterű gépkocsik esetében is növekedést hozhat az akció - jelezte. A húzómodell itt valószínűleg a Dacia Lodgy lesz - vélekedett, hozzátéve: olyan egyterűek közül lehet választani, mint a Fiat 500L Living, a Renault Grand Scenic, vagy a 10 millió feletti kategóriából a Renault Espace, a Seat Alhambra. A kisbusz-kínálat ugyancsak felkeltheti a családosok érdeklődését, ilyen lehet a Fiat Ducato, a Fiat Talento, a Peugeot Traveller, a Peugeot Expert és a Peugeot Boxer kombi változatai, a Renault Trafic, a Nissan Evalia vagy a Nissan NV200 kombi.Megjegyezte, a gyártók egykori "dobozos" autókat is tovább alakítottak annak érdekében, hogy a vevői igényeket minél jobban kielégítsék, és személyszállításra is alkalmasak legyenek, így jöhet szóba a Fiat Doblo Panoráma és a Peugeot Rifter. Rámutatott továbbá arra is, hogy nemcsak a modellpaletta sokszínű, hanem az árak is széles spektrumon mozognak. A szabályoknak megfelelő legolcsóbb autó jelenleg 3,5 millió forintért érhető el, de a vevők jóval 10 millió forint feletti kínálatból is választhatnak.A magyarországi újautó-piac egyik legfőbb szereplője, a Volkswagen konszern márkáinak importőre, a Porsche Hungaria szintén arról számolt be, hogy a Volkswagen, VW haszonjármű, Skoda, SEAT és Audi kereskedéseknél érezhetően megnőtt a vevői érdeklődés.Vérten Sándor kommunikációs igazgató elmondta, hogy a jogszabály végrehajtása még módosulhat, de már látszik, hogy az akció bejelentésére a piac megmozdult, ez jó néhány ezerrel növelheti az eladott új autók számát. A Porsche Hungariához tartozó márkakereskedők valószínűleg jó néhány száz darabos eladást köthetnek majd a családvédelmi akcióhoz - tette hozzá.Megjegyezte azt is, hogy a márkák eladását ugyanakkor eltérő mértékben fogja felpörgetni a lehetőség, hiszen különbözik a vevőkörük. Az importőr arra számít, hogy az akció keretében főleg a Skoda és a Volkswagen modellek fogynak majd jobban. Elmondása szerint az importőrhöz tartozó valamennyi márka rendelkezik olyan modellel, amely az akció szabályainak megfelel, és a nagycsaládosok érdeklődését felkeltheti. Ilyen a Volkswagen Sharan és a Touran, a VW haszonjárművek közül a Caddy, a Caddy Maxi, az Audi Q7, a SEAT Alhambra és a Tarraco, a Skoda Kodiaq és a Kodiaq RS. Vérten Sándor jelezte, a márkakereskedők várhatóan egyedi ajánlatokkal is fokozzák majd az akció sikerét.Címlapkép forrása: MTI/Mónus Márton