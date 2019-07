Itt vannak a befutók: íme a legnépszerűbb autómárkák idehaza

Az első félévi értékesítési számok kissé elmaradnak ugyan a növekedési várakozásoktól, de az év végére várt értékesítési volumen reálisnak látszik az egyesület szerint. A kormány nagycsaládosokat támogató autóvásárlási programja érdeklődési szinten már látszik, a valós piaci folyamatokat július után lehet majd értékelni - írták.Ahogy arról mi is beszámoltunk, a bejelentése után 5 hónappal július elsején életbe lépett a nagycsaládosok autóvásárlását támogató program. Friss összeállításunkban megnéztük az aktuális listaárakat, amelyeket az alábbi linkre kattintva lehet elérni:Júniusban egyébként a legtöbb autót a Suzuki adta el, szám szerint 2623 darabot, a márka piaci részesedése ezzel 19,3 százalék volt. A lista második helyén a Ford állt 1141 darab eladott új személyautóval és 8,4 százalékot meghaladó piaci részesedéssel, őket követte az Opel, a Skoda és a Dacia.

A legnépszerűbb kategória a globális trendeknek megfelelően nálunk is az SUV, több mint minden harmadik autó (36,8%) SUV volt az eladót új autók között az év első hat hónapjában. A lista második helyét az alsó-középkategória, míg a harmadikat a kisautók szerezték meg.

Júniusban 2226 új kishaszongépjármű került forgalomba, 4 százalékkal több, mint tavaly júniusban. Az első hat hónapban 22 százalékkal nőtt az új kishaszonjárművek eladása az előző év azonos időszakához képest, 12 904 járművet helyeztek forgalomba. A kishaszonjárművek piaca szintén elmaradt időarányosan az MGE előrejelzésétől. Az egyesület továbbra is szorgalmazza a vegyes használatú kishaszonjármű kategória újbóli bevezetését.Múlt hónapban 791 új nagyhaszongépjármű került forgalomba, 49 százalékkal több az egy évvel korábbinál, az idei első hat hónapban pedig 3456, ami 2 százalékos emelkedés az előző év azonos időszakához képest. Az MGE egyébként a növekedési hitelprogram eredményeképpen a tavalyi éves teljesítmény megismétlését valószínűsíti ebben a szegmensben.Kiderült az is, hogy júniusban 16 százalékkal nőtt az új autóbuszok eladása a tavaly júniusihoz képest, 29 buszt helyeztek forgalomba, az első hat hónapban pedig 339-et, ami viszont 5 százalékos csökkenést jelentett a tavalyi hasonló időszakhoz viszonyítva.Júniusban 413 új motorkerékpár került forgalomba, 3 százalékkal több az egy évvel korábbinál, az első hat hónapban 2399 motort helyeztek forgalomba, ami 35 százalékos növekedés a tavalyi azonos időszakhoz képest. Az egyesület szerint az előrejelzés feletti időarányos értékesítés ellenére is még alacsony a forgalomba helyezés. Bizakodásra ad okot viszont az MGE szerint a bázissal szembeni jelentős növekedési trend, és továbbra is létfontosságúnak nevezték a robogó azonosítás megoldását.Az MGE tájékoztatójában rámutatott arra is, hogy kiemelten kell foglalkozni a Magyarországra beáramló használt autók korösszetételével és azzal, hogy a Nyugat-Európában levetett és szubvencióval cserélt korszerűtlen dízel és benzines autók ne árasszák el az országot.