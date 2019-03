Katasztrófa: romba dőlhet Európa egyik legerősebb országának autógyártása

Érdekel, hogy mi a véleménye a szakembereknek az autóipar legnagyobb kihívásairól? Jelentkezz még ma a Járműipar 2019 konferenciára! ÁTTEKINTÉS

Az okok és az okozat bemutatása előtt fontos egyel hátrébb lépni és megérteni, mennyire fontos az Egyesült Királyság autópiaca, valamint autógyártása az Európai Uniónak és fordítva. Ehhez pedig mindenképpen érdemes beszélni arról, hogy a szigetországban bár közel 7 százalékkal, 2,36 millió darabra csökkent az új autók eladása tavaly, így is az EU második legnagyobb autópiaca tudott maradni. Az értékesített közel 2,4 millió darab új autóból mintegy 1,8 millió darab érkezett az Európai Unióból, amely az Egyesült Királyság teljes autóimportjának 85 százalékát adta 2018-ban. A britek pedig több mint 671 ezer olyan autót gyártottak, amely az Európai Unióban talált gazdára, ez a darabszám az EU járműimportjának 20 százalékát tette ki.Hasonlóan nagy volumenekben folyt az autóalkatrészek kereskedelme is a két fél között: az Egyesült Király által importált autóalkatrészek mintegy 80 százaléka származott az EU-ból, míg az Európai Unió autóalkatrész importjának 18 százaléka érkezett a szigetországból. Mindehhez fontos még azt is hozzátenni, hogy az Egyesült Királyságban a különböző gyártók mintegy 30 darab motor- és autógyárat üzemeltetnek, illetve komoly beszállítói hálózat is kiépült az országban. Így a brit járműipar durván 856 ezer embernek adott munkát tavaly, amelynek legalább 10 százalékát az EU más országaiból származó munkavállalók tették ki a becslések szerint.A fenti számokat érdemes összegszerűsíteni is, az alábbi ábrán az Egyesült Királyság legnagyobb partnerei láthatóak az autó és az autóalkatrész kereskedelemben. Németország természetesen toronymagasan vezet, majd a sorban Belgium, Spanyolország és Franciaország következik. Csak ez a négy szereplő 33,8 milliárd euró értékben exportált autókat és alkatrészeket a szigetországba, míg onnan 10,6 milliárd euró értékben érkeztek áruk.

A Brexit pártiak győzelmével zárult népszavazás után azonnal problémát okozott a font rendkívül gyors leértékelődése, amely különösen azokat az autógyártókat érintette érzékenyen, amelyek nem rendelkeztek helyi gyártókapacitásokkal. Ezeknek a szereplőknek ugyanis a költségei jelentős részben euróban vagy más devizában keletkezett, míg a bevételeiket fontban realizálták. Utóbbi fizetőeszköz látványos leértékelődése miatt viszont választaniuk kellett, vagy megemelik áraikat, csökkentve ezzel az autóik iránti keresletet, vagy teljes egészében benyelik a kedvezőtlen devizahatás okozta veszteséget. Természetesen sokan árat emeltek, amely hozzájárult ahhoz, hogy az Egyesült Királyság autópiacán csökkentek az új autó eladások. Ezt a folyamatot erősítette a Brexit végső kimenetelével kapcsolatos bizonytalanság is, amely szintén jelentősen visszafogta az új autók iránti keresletet a fogyasztók körében.

A legnagyobbak is megrettentek a megállapodás nélküli Brexittől

Az autógyártók által alkalmazott Just-In-Time gyártási elv, stratégia

És a termékek után fizetendő vámok

Egymást érték az autógyártók bejelentései

Már vörös riasztás van érvényben

A brit autóiparban immár vörös riasztás van érvényben, mivel a kilépés március végi időpontja előtt egyre nagyobb a kockázata a rendezetlen, megállapodás nélküli Brexitnek, amely helyrehozhatatlan pusztítást okozna a brit autóipar jelenleg akadálytalanul működő külkereskedelmi láncolatainak szétszakításával.

Az autógyártóknak a legnagyobb fejfájást ugyanakkor nem ezek, hanem a megállapodás nélküli Brexit rémképe okozta és okozza a mai napig. Ahogy fentebb már említettük, egészen mostanáig nem lehet biztosat tudni arról, hogy milyen körülmények között hagyhatják el a britek az Európai Uniót. Az idő előrehaladtával pedig megnőtt a megállapodás nélküli Brexitnek a valószínűsége, amelyet korábban szinte teljesen elképzelhetetlennek tartott mindenki. A létező legrosszabb forgatókönyv bekövetkezése valóságos katasztrófát jelentene az autóipar számára, amelynek két nyomós oka vanKorábban a The Guardian jelentetett meg egy átfogó anyagot, amelyben a Nissan példáján keresztül mutatták be, miért olyan kiemelkedően fontos az imént említett két dolog az autógyártók szempontjából.Nagy-Britannia 1986 óta a cég egyik európai gyártóbázisa, és az ugyancsak nagy-britanniai központú európai kutatási-fejlesztési és tervezési részleg kifejezetten ez EU-piac igényeire szabva végzi termékfejlesztési tevékenységét. A sunderlandi üzemükben tavaly több mint 442 ezer Juke, Leaf, Qashqai és Infiniti készült. A gyártáshoz szükséges alkatrészek 85 százalékát külföldről, elsősorban Európából szerzi be a Nissan, hogy aztán azok felhasználásával összeszerelhesse kész járműveit. A Just-In-Time gyártásszervezési és készletgazdálkodási stratégia szellemében viszont csak félnapi gyártáshoz elegendő alkatrészt tárolnak a gyár területén annak érdekében, hogy jelentős költségeket takarítsanak meg. Ez a rendszer fenntartható, hiszen az Európai Unió vámuniója biztosítja az áruk akadálymentes és folyamatos áramlását. A Nissan esetében azt, hogy napi szinten több millió alkatrészhez jusson, amelyek felhasználásával percenként két autó legyártására voltak képesek 2017-ben. Abban az esetben viszont, ha britek megállapodás nélkül zuhannak majd ki az Európai Unióból és ennek következtében minden egyes tételt el kell vámolni, az imént bemutatott rendszer azonnal össze fog omlani.Megállapodás nélkül igazi katasztrófát jelentene az autógyártók számára az is, hogy áprilistól a Nagy-Britannia és az Európai Unió közötti kereskedelmet automatikusan a Világkereskedelmi Szervezet szabályai határoznák meg. A WTO általános szabályzata alapján az EU - ha nem születik kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodás Londonnal - a brit EU-tagság megszűnése után külső országként kezelné Nagy-Britanniát, és ebben az esetben a járműalkatrészekre 4,5 százalékos, a Nagy-Britanniából érkező autóimportra 10 százalékos vámot vetne ki. Az áruk határokon történő vesztegelése, illetve a termékekre kivetett vámok csak a Nissan számára 500 millió fontos (durván 183 milliárd forint) plusz költséget jelentenének éves szinten.A kétoldalú megállapodás elmaradása és a WTO-szabályrendszer alapján folytatódó kereskedelem valószínűsíthető súlyos veszteségeire egyébként a brit járműipar számos vállalata és képviseleti szervezete mellett a londoni parlament szakbizottsága is felhívta már a kormány figyelmét. Az alsóház üzleti, energiaügyi és iparstratégiai bizottságának (BEIS) 2018-ban összeállított 36 oldalas tanulmánya szerint e Brexit-forgatókönyv esetén 19 százalékkal csökkenne az EU-piacra irányuló éves brit autóexport. A bizottság által idézett, különböző módszerekkel elvégzett iparági számítások szerint a vámakadályok megjelenésével a brit autóipar 4,5 milliárd és 7,9 milliárd font (durván 1650-2900 milliárd forint) közötti éves exportbevételtől esne el.A megállapodás nélküli brit kilépés tehát a beszállítói lánc összeomlásával és a gyártási költségek jelentős emelkedésével fenyeget, a drágábban előállított autókat pedig a vámok megfizetése után lehetne csak értékesíteni az Európai Unióban. És hogy a rémálom teljes legyen, durva adminisztrációs terhekkel is számolnia kellene az érintetteknek. Mindezek alapján már könnyű megérteni, hogy az utóbbi időben miért hozott számos autógyártó drasztikus döntéseket a helyi termelésével kapcsolatban.A sort a Jaguar Land Rover nyitotta, amikor január elején bejelentette, munkavállalóinak 10 százalékától, mintegy 4500 embertől válik meg. A legnagyobb brit autógyártó már hónapokkal ezelőtt jelezte, hogy a brit EU-tagság megszűnésének folyamatát övező bizonytalanság, főleg a megállapodás nélküli Brexit kilátása jelentős terheket ró a cégre. A Jaguar Land Rover egyébként már tavaly felhívta a brit kormány figyelmét az esetleges megállapodás nélküli Brexit komoly kockázataira. Ralp Speth vezérigazgató a Financial Timesnak nyilatkozva nemrégiben elmondta: a vállalatnak évente 1,2 milliárd font (durván 440 milliárd forint) többletköltséget okozna, ha európai exportját a brit EU-tagság megszűnése után vámok terhelnék, és ez a cég puszta fennmaradását sodorná veszélybe.A Nissan február elején egy email-körüzenetben közölte angliai alkalmazottaival, hogy az új X-Trail gyártását Japánban indítja el a nyáron. Gianluca de Ficchy, a Nissan európai részlegének elnöke a tájékoztatásban közölte: a döntésnek üzleti okai is vannak, de az Európai Unióhoz fűződő jövőbeni brit kapcsolatrendszer bizonytalanságai sem segítik a Nissan és más hasonló vállalatok további angliai tevékenységének tervezését.A Nissan 2016-ban, a brit EU-tagság megszűnéséről (Brexit) döntő népszavazás után kilátásba helyezte, hogy nem hajt végre több beruházást angliai gyárában, hacsak a brit kormány nem ad biztosítékokat a Brexit után esetleg érvénybe lépő vámok költségemelő hatásainak kompenzálására. A japán cég röviddel ezután bejelentette, hogy mégis az északkelet-angliai Sunderlandben működő üzemében kezdi meg az új Qashqai, illetve X-Trail modellek gyártását, mivel a brit kormány kötelezettséget vállalt annak biztosítására, hogy az angliai Nissan-autógyár működése a jövőben is versenyképes marad. Azóta sem ismert pontosan, hogy London milyen biztosítékokat adott erre a cégnek, bár a brit kormány többször jelezte, hogy nem közvetlen pénzügyi kompenzációról volt szó.Az új X-Trail angliai gyártási tervének visszavonásáról szóló vasárnapi bejelentés után Greg Clark, az üzleti ügyek minisztere kijelentette: a fejlemény "komoly csapás" a brit autóipari szektorra és az angliai Nissan-gyár közvetlen térségére is, mivel az új modell gyártása az üzem és az alkalmazotti gárda jelentős bővítésével járt volna.Ezt követően a Ford közölte Theresa May brit miniszterelnökkel, hogy megkezdték azt az előkészítő munkát, amelynek eredményeként elvihetik a gyártást Nagy-Britanniából. Az amerikaiaknak három gyára (Bridgendben benzinmotorokat, Dagenhamban dízelmotorokat, Halewoodban pedig váltókat készítenek) és jelentős kutató és fejlesztő központja is van az országban. Néhány nappal ezelőtt az is kiderült, hogy a vállalat jelentős létszámleépítést tervez a szigetországban, arról viszont, hogy ez pontosan hány dolgozót érint majd, nem született döntés.A Nissan és a Ford után a Honda okozott nagyobb sokkot, a vállalat bejelentette, hogy 2021-től bezárja az egyetlen brit gyárát, a társaság swindoni egységének bezárásával 3500 munkahely szűnik meg. A japánok 160 ezer járművet gyártott a brit üzemben tavaly, ahol a Civic modellek készülnek, vagyis a teljes brit autógyártás (1,52 millió darab) valamivel több mint 10 százalékát adta. Az autógyártó korábban közölte azt is, hogy áprilisban 6 napra leáll, hogy a brit kilépésből adódó határátlépési problémákat kezelni tudja. A Honda vezérigazgatója, Takahiro Hachigo ugyanakkor kijelentette, hogy a társaság egyetlen brit gyárának bezárása mögött nem a Brexit húzódik meg.Március elején pedig már arról szóltak a híradások, hogy a Toyota és a BMW is fontolóra venné nagy-britanniai gyártókapacitásainak áthelyezését más EU-tagállamokba, ha a brit EU-tagság megállapodás nélkül szűnik meg.A brit autógyártók- és kereskedők szövetsége (SMMT) nemrég közzétett éves beszámolójából kiderült, hogy ötéves mélypontra zuhant a Nagy-Britanniában gyártott személyautók száma tavaly. Ezzel párhuzamosan a brit autóipari beruházások értéke pedig csaknem a felével esett vissza, egyértelműen a Brexit-folyamatot övező bizonytalanságok miatt. A szervezet adatai szerint 2018-ban nem egészen 1,52 millió autót gyártottak Nagy-Britanniában, 9,1 százalékkal kevesebbet, mint az előző évben. Az új autóipari beruházások értéke pedig 588,6 millió font (durván 212 milliárd forint) volt, 46,5 százalékkal kevesebb, mint 2017-ben.Nem csoda, hogy Mike Hawes, az SMMT vezérigazgatója a beszámolóhoz fűzött kommentárjában úgy fogalmazott:

