Kettészakadt, kigyulladt egy Tesla - A baleset után mégis küzdhettek még a sofőr életéért

Veszélyesebbek az elektromos autók?

A magyar tűzoltók tudják, mit kell tenni

A katasztrófavédelem már évek óta kiemelten kezeli a félhibrid, hibrid és elektromos járművek megjelenését a hazai közlekedésben. Éppen ezért az elektromos járművekkel kapcsolatos balesetek részét képezik a tűzoltás taktikai lépéseit leíró szabályzataiknak, képzéseinknek.

Mindez pedig azt jeleneti, hogy a gyakorlatban nagyjából azonos idő alatt tudnak a tűzoltók eloltani egy elektromos- és egy belsőégésű motorral szerelt járművet.

Mit tehet az átlagember, ha kigyullad egy elektromos autó?

A szemtanuk elmondása szerint a Tesla Model X sofőrje az elválasztófalnak ütközött, majd ezt követően a jármű azonnal lángra kapott, még azt megelőzően, hogy két másik autó is belehajtott. Az egyelőre nem tisztázott, hogy a baleset bekövetkezésekor a Tesla Autopilot funkciója be volt kapcsolva, vagy nem.A Tesla a balesetet követően azonnal mérnököket küldött, hogy segítsenek a tűzoltóknak eltávolítani a helyszínről a sérült járművet és annak akkumulátorát.A baleset után közzétettek egy videót is a helyszínről, amelynek képei alapján az is egészen hihetetlennek tűnik, hogy a sofőrt még kórházba tudták szállítani, a járműnek az eleje ugyanis teljesen eltűnt.Sokat beszélünk az elektromos autók tűzeseteiről, de a statisztikák nem azt mutatják, hogy ezek a meghajtású járművek tűzveszélyesebbek lennének a belsőégésű motorokkal szerelt autóknál. 2016-ban mi is beszámoltunk arról , hogy Hollandiában egy ember életét vesztette azt követően, hogy Teslájával fának csapódott. A helyi tűzoltók hosszú ideig nem szabadították ki az áldozatot a roncsok közül, ugyanis nem tudták eldönteni, hogy az autó feszültség alatt van-e még, feleslegesen pedig nem akartak kockáztatni egy áramütést.Az eset kapcsán annak idején megkerestük a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot, hogy kiderítsük, vajon a magyar tűzoltók egy hasonló helyzetben rögtön tudnák-e a szükséges lépéseket és utánajártunk annak is, hogy egy átlagember mit tehet, ha kigyullad egy elektromos autó.A válaszokból kiderült, hogyAz elektromos járművekkel kapcsolatos szakszerű és biztonságos tűzoltói beavatkozások érdekében először 2011 áprilisában tartott a katasztrófavédelem továbbképzést minden olyan tűzoltónak, aki a tűzoltásoknál, vagy a műszaki mentéseknél parancsnoki feladatokat lát el.De nem csak elmélet, hanem gyakorlati oktatások is tartanak arról, hogy az elektromos járművek baleseteinél hogyan kell szakszerűen beavatkozni. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a PSA Peugeot Citroën, a Porsche Hungaria Kft., a Toyota Motor Hungary Kft., az Opel Southeast Europe Kft., a Renault Trucks Hungária Kft. és a Volvo Hungária Kft. szakemberei ugyanis2015-ben pedig megszületett egy együttműködési megállapodás a Bosch-sal, amelynek eredményeként, egy "autódiagnosztizáló" szoftver segíti a tűzoltók munkáját hamarosan, amely tartalmazza az utakon futó személy- és tehergépjármű típusok több mint kilencvenöt százalékának pontos műszaki információit. Ennek alkalmazásával pedig azonnal pontos tájékoztatást tudnak adni, adott esetben egy sérült elektromos járműnél dolgozóknak, a műveletirányítási központból.A villanyautókban rekedt utasok kimentésére is fel vannak készülve a hazai tűzoltók, készenléti járműveiken Holmatro típusú hidraulikus feszítő-vágó eszközök vannak málházva, de előfordulnak Lukas és Weber típusú feszítő-vágók is, amelyek jelentősen meggyorsítják a munkájukat.A legfontosabb, hogy amennyiben ez lehetséges, haladéktalanul hagyják el az utasok az autójukat. Oltásra pedig kimondottan olyan tűzoltó készüléket - ABC, BC vagy C típusú - használjanak, amely alkalmas elektromos tűz eloltására. A járművekhez adott kezelési útmutató egyébként részletes leírást tartalmaz arra vonatkozóan, hogy baleset során hogyan kell eljárnia az utasoknak, illetve a jármű töltése során azok hogyan előzhetőek meg.