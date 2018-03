Kongatják a vészharangot az öreg dízelautók miatt Magyarországon

A közelmúltban több cikkünkben ( itt és itt ) mi is arra hívtuk fel a döntéshozók figyelmet, hogy két súlyos következménye biztosan lenne Magyarország szempontjából a lipcsei bíróság döntésének. Egyrészt a dízeljárművek németországi, vagy rosszabb esetben európai értékesítésének még nagyobb visszaesése problémát jelentene azoknak a hazai beszállítóknak, akik ezekhez a járművekhez gyártanak alkatrészeket.Másrészt borítékolható, hogy a Németországban nyomott áron értékesített dízelautók a mostaninál is nagyobb mértékben zúdulnának rá a hazai használtautó-piacra. Ez viszont komoly károkat okozna egyrészt a hazai importőröknek, másrészt jelentős környezetkárosító hatással is járna, kiemeltképpen az öreg járművek esetében.Megoldást jelenthetne az a korábban bedobott ötlet, amely alapján meg kellene drágítani az Euro 5-nél rosszabb környezetvédelmi besorolású használt autók (8-10 éves kocsik) behozatalát Magyarországra. De ésszerű változtatás lenne az is, hogyha végre Magyarországon is bevezetésre kerülne a szén-dioxid alapú adóztatás, mind a használt autók, mind pedig az új autók esetében, ennek köszönhetően ugyanis jelentős tisztulás kezdődhetne meg a járműpiacon. Továbbá a kintről behozott használt autók számának csökkentésében komoly szerepet játszhatna, hogyha sikerülne végre visszaszorítani az áfa-visszaéléseket is.Ezek együttesen már komoly lépések lennének abba az irányba, hogy hosszú évek után végre megálljon a hazai autópark átlagos életkorának növekedése és szükség esetén elkerüljük, hogy német dízelautók temetőjévé változzon Magyarország.