Menny és pokol: mi történt a magyarországi motor- és autógyártókkal?

Az Audi állta a sarat - A Merecedes rekord nyereséget ért el

A magyarországi autógyártás helyzetét a dízelbotrány, az új WLTP-menetciklusra történő átállás, valamint az utóbbi időszakban a világgazdasági növekedés lassulása (kevesebb autóeladás) egyaránt rontotta, miközben átmenetileg modellváltások is okoztak némi kilengést a termelésben. Mindezek hatására nem meglepő, hogy 2018-ban az autógyártás súlya kis mértékben ugyan, de tovább csökkent a magyar ipari termelésen belül. Tavaly az autógyártás termelési értéke 26,7 százalékát tette ki a teljes feldolgozóipari teljesítménynek, vagyis egy év alatt közel 1 százalékponttal csökkent az alág súlya. A gépjárműgyártás exportból való részesedése (euróban számolva) viszont meghaladta a 20 százalékot tavaly. Fontos azt is elmondani, hogy az iparágban közvetlenül és közvetetten foglalkoztatottak száma elérte a 175 ezer főt 2018-ban, igaz, ebben a számban vélhetően nem szerepel az összes beszállító. Mindebben a négy nagy magyarországi motor- és autógyár is fontos szerepet játszott, tavalyi teljesítményeik ugyanakkor látványosan eltértek egymástól.

A győri Audi-gyár állta a sarat

Tavaly számos kihívással kellett szembenéznie a győri Audi-gyárnak, ezek közül a legjelentősebb kétség kívül a WLTP-átállás miatti termelési ingadozás volt. Ennek ellenére nem következett be érdemi csökkenés a motor- és autógyártásban 2018-ban.Az Audi Hungaria az elmúlt évben 1 954 301 motort, köztük 9 453 elektromotort gyártott. A motorgyártás termékpalettája a háromhengeres Otto-motorokkal, valamint a mild-hibrid technológiájú négyhengeres dízelmotorokkal bővült. Az Audi munkatársai naponta 9 000 motort, köztük alternatív meghajtásokat gyártanak a Volkswagen csoport 31 gyártótelephelye számára.

A járműgyártásban kereken 100 000 autó gördült le a gyártósorról, amely csupán kevéssel marad el a 2017-ben produkált 105 941 darabos gyártástól. Az elmúlt évben megújult a győri dizájnikon, az Audi TT, immár sportos dizájnelemek erősítik a kompakt sportautó dinamikus megjelenését, amely több mint 20 éve készül az Audi Hungariánál. Fontos mérföldkő volt, hogy 2018 nyarán az első győri SUV-val egy új modellcsalád érkezett Győrbe: az előző évben már 15 657 Audi Q3 hagyta el a győri gyártócsarnokot. Az Audi Hungariánál készülő modelleket a világ több mint 90 országába szállították, a legnagyobb piacok Németország, Nagy-Britannia, valamint az USA és Kanada voltak tavaly.

A szerény mértékben csökkenő motor-és autógyártással párhuzamosan csökkent a vállalat árbevétele is: 2018-ban közel 7,4 milliárd eurós árbevételt realizált a győri Audi, amely több mint 2 százalékos csökkentést jelentett a 2017-es üzleti évhez képest.

A meghatározó anyagjellegű ráfordítások közel 1 százalékkal csökkentek, míg a személyi jellegű ráfordítások több mint 22 százalékkal nőttek 2017-hez képest. Előbbi esetében az alacsonyabb darabszámú motor- és autógyártás, míg utóbbi esetében a bérek érdemi növekedése volt a meghatározó ok. Az éves beszámolóból kiderült az is, hogy a szintén jelentős összeget kitevő értékcsökkenési leírás a 2017-es 868 millió euróról 842 millió euróra csökkent tavaly.A vállalat mintegy 371 millió eurós üzemi eredménnyel zárta 2018-at, amely több mint 1 százalékos csökkenést jelentett 2017-hez képest. Ez egyben az is jelentette, hogy az Audi Hungaria üzemi marzsa a 2017-es 5 százalékos értékhez képest nem változott érdemben.

A vállalat adózás előtti eredménye 443 millió euró volt tavaly, amely közel 21 százalékos növekedést jelentett 2017-hez képest. Ebben fontos szerepet játszott a pénzügyi műveletek bevételei soron bekövetkezett jelentős változás: a 2017-es 25 millió eurós értékhez képest egy közel 80 millió eurós összeg szerepelt itt 2018-ra vonatkozóan. A nettó eredmény közel 440 millió euróra nőtt 2018-ban, amely közel 21 százalékos növekedést jelentett év/év alapon. Osztalék kifizetésére nem kerül sor, a vállalat a 2018-as üzleti év adózott eredményét teljes egészében az eredménytartalékba helyezi.

Rekord évet zárt a kecskeméti Mercedes-gyár

A kecskeméti Mercedes-gyár közel teljes kapacitáskihasználtság mellett működött 2018-ban is. Ahogy arról február végén beszámoltunk: több mint 190 ezer darab Mercedest gyártottak Kecskeméten tavaly, amely kicsivel alulmúlta a 2017-es évet, amikor több mint 198 ezer autót termelt a hazai üzem. A gyártási szám alapján elmondhattuk, hogy a termelés 2012-es beindulása óta már több mint 1,06 millió darab autó készült a magyar üzemben.

Annak köszönhetően, hogy nagyon jól fogytak a világban a nálunk gyártott modellek, illetve a kecskeméti gyár közel maximális kapacitáskihasználtság mellett működött, az árbevétel megközelítette a 3,6 milliárd eurót, amely nagyjából megegyezett a 2017-ben realizált 3,55 milliárd euróval.

Mindezek ellenére a vállalat közel 99 millió eurós üzemi eredményt ért el 2018-ban, amely több mint 22 százalékos növekedést jelentett az előző év azonos időszakához képest. Ez egyben az is jelentette, hogy a hazai operáció profitabilitása 2,3 százalékról 2,8 százalékra javult.

Az éves beszámolóból kiderült, a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary működése szempontjából meghatározó anyagköltség a 2017-es 3,23 milliárd euróról 3,13 milliárd euróra csökkent tavaly, amely nyilván azzal volt összefüggésben, hogy kevesebb autót gyártottak. Döntően a korábban megvalósított béremelések hatására a személyi jellegű ráfordítások viszont megközelítették a 94 millió eurót tavaly, amely közel 19 százalékos növekedést jelentett 2017-hez képest. Az értékcsökkenési leírás és az egyéb ráfordítások sorokon is érdemi változás volt tavaly: előbbi több mint 25 százalékkal, utóbbi közel 13 százalékkal növekedett 2017-hez képest.

A tavalyi eredménnyel kapcsolatban mindenképpen el kell mondani, hogy a kecskeméti gyár történetének legnyereségesebb évét zárta.

A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary adózás előtti eredménye közel 92 millió euró volt tavaly, amely közel 17 százalékos növekedést jelentett év/év alapon. A vállalat adózott eredménye megközelítette a 90 millió eurót, amely több mint 16 százalékos bővülést jelentett 2017-hez képest. Osztalék kifizetésére nem került sor.