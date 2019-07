Musknak végül igaza lett: ilyen számokra nem számítottak a Teslától

Rekordot döntött a Tesla

A Tesla 95 200 autót szállított ki az ügyfeleinek 2019 második negyedévében, amely több mint 51 százalékos növekedést jelentett az első negyedévben produkált kiszállításokhoz képest. Ez egyben azt is jelentette, hogy az amerikai elektromosautó-gyártónak sikerült új rekordot beállítania az értékesítésben, a mostani szám ugyanis meghaladja az eddigi legmagasabb értéket, a 2018 negyedik negyedévében elért 90 700 darabos eladást is.A vállalatnak a második negyedévben sikerült az elemzői várakozásokat is felülmúlnia, a konszenzus ugyanis az volt, hogy a Tesla csupán 91 ezer autót fog tudni leszállítani az ügyfeleinek. Fontos azt is megjegyezni, hogy a cég tájékoztatása szerint a most közzétett szám lehetett volna magasabb is, ugyanis 7400 autójuk még úton volt a leendő tulajdonosához. Ez a mennyiség természetesen a harmadik negyedéves kiszállításokban szerepel majd - írja a CNBC a beszámolójában.

Nagyon fontos megjegyezni a fenti számokkal kapcsolatban, hogy a Model 3 értékesítése megerősíti azt a korábbi várakozást, amely szerint az új modell iránt tartósan magas kereslet mutatkozhat a vásárlók körében.

Elon Musk korábban már jelezte, hogy rekord születhet

Hatalmas a nyomás a Teslán

Kilőtt az árfolyam

A vállalat közölte, a rekordot úgy sikerült elérnie, hogy 77 550 darab Model 3, valamint 17 650 darab Model S és X került értékesítésre. Mindkét szám felülmúlta egyébként az elemzői várakozásokat, a piaci konszenzus 74 100 darab Model 3 és 16 600 darab Model S és X eladásáról szólt. A Tesla egyben jelezte, hogy érdemben sikerült fejlesztenie a globális logisztikai és kiszállítási rendszerét, amelynek köszönhetően sokkal nagyobb darabszámú autót tudtak eljuttatni ügyfeleiknek.Néhány hónapja napvilágot látott egy belső levél, amelyben Elon Musk, a Tesla vezére arról írt, hogy megdöntve a tavalyi év utolsó harmadában felállított 90 700 darabos értékesítést, rekord számú autót adhat el az idei második negyedévben a vállalat. A levél nem sokkal a gyenge első negyedéves értékesítési számok megjelenését követően került nyilvánosságra, így felkeltette a gyanút , hogy Musk esetleg ismét a jól bevált kommunikációs fegyverrel igyekezett pozitív irányban befolyásolni a piacot.Később viszont olyan információk szivárogtak ki, amelyek megerősítették, a Tesla vezére tényleg komolyan gondolja a rekorddöntést. Az Electreknek nyilatkozó források szerint lezajlott egy olyan konferenciahívás, amelynek a keretében a vállalat felsővezetői és az észak-amerikai operáció menedzserei nézték át, hol tartanak az eladásaik. Állítólag ekkor a Tesla már 33 ezer autót szállított ki a negyedév első két hónapjában és ugyanennyit akart teljesíteni júniusban is az Egyesült Államokban. Mindez nyilván hatalmas erőfeszítéseket igényelt, ezért a Tesla állítólag 1200 és 550 dolláros bónuszokat ígért az értékesítésben és a szállításban résztvevő dolgozóinak abban az esetben, hogyha az ambiciózus céljaikat sikerül megvalósítaniuk a negyedév során.A mostani darabszámokkal kapcsolatban érdemes azt is elmondani, hogy Elon Musknak és csapatának sikerült betartania korábbi ígéretét. A csalódást keltő első negyedéves eredmények ismertetésekor ugyanis jelezték, az értékesítések érdemben növekedhetnek 2019 második negyedévében, 90 és 100 ezer darab között alakulhatnak. Ez pedig azért lesz fontos, mert ennek köszönhetően sokkal kisebb veszteséget érhetnek majd el a második negyedévben, mint amekkorát az első negyedévben elszenvedtek. A gyártás és az értékesítés felpörgetésének köszönhetően pedig a harmadik negyedévtől ismét nyereségesen működhet a Tesla.Nem véletlen az igyekezet, hatalmas a nyomás a Teslán, Elon Musk egy másik, szintén kiszivárgott levele szerint a cégnek a tőkeemelés után 10 hónapja van arra, hogy nyereségessé tegye működését, ha ugyanolyan ütemben égeti a pénzt, mint tette azt az első negyedévben. Ezért egyébként Musk drasztikus kiadáscsökkentő intézkedéseket léptetett életbe, amelynek keretében a Tesla minden kiadásához az ő vagy az elektromos-autógyártó pénzügyi vezetőjének jóváhagyása szükséges. Ezen kívül mindent megtesznek azért, hogy az amerikai gyártást és a globális kiszállítást felpörgessék, a kínai termelést pedig mihamarabb beindítsák.Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a rivális gyártók euró- és dollár milliárdokat költenek a saját elektromos autóik fejlesztésére, gyártására. A vezető autógyártók néhány elektromos modellje már ma is elérhető, igaz, ezek még nem igazi konkurensei a Teslának. A jövőben viszont sokkal nehezebb dolga lesz az amerikaiaknak, hiszen az ígéretek szerint a konkurensek valóságos modelloffenzívára készülnek az elektromos autózásban.Itt az idő beszállni a Teslába? - tettük fel a kérdését június elején, miután az elektromosautó-gyártó árfolyama több éves mélypontjára zuhant annak hatására, hogy sokáig csak úgy záporoztak a vállalattal kapcsolatos rossz hírek. A válasz az elmúlt hetekben meg is érkezett, jól jártak azok a befektetők, akik bevásároltak a Tesla részvényeiből, az árfolyam ugyanis több mint 35 százalékkal került feljebb. Természetesen ebben szerepel már az a több mint 7 százalékos erősödés is, amelyet a Tesla-papírok az amerikai piacok nyitása előtti kereskedésben produkáltak a rekord értékesítési számok hatására szerdán.