Nagyon fogynak az új autók Magyarországon - Íme a legnépszerűbb márkák

Az MGE kiemelte, hogy az első félévi értékesítési számok nagyon közel vannak időarányosan a növekedési várakozásukhoz, így az év végére várt értékesítési volumen reálisnak, sőt inkább túlteljesíthetőnek látszik.A közlemény szerint a tisztán elektromos gépkocsik forgalomba helyezése kis mennyiség mellett növekszik, a felvevő piac egyelőre korlátozott, és alatta marad az év eleji várakozásnak. Ugyan a töltőhálózat lassan fejlődik, sok esetben az otthoni és a munkahelyi töltés is megoldott, de ezen autók beszerzési ára továbbra is igen magas.Az egyesület hangsúlyozza, a kormány nagycsaládosokat támogató programja nagyon sikeresen indult, július végéig mintegy 7000 igénylés érkezett, ami meghaladja a várakozásokat. Ahogy arról mi is beszámoltunk korábban, a bejelentése után 5 hónappal július elsején életbe lépett a nagycsaládosok autóvásárlását támogató program. Friss összeállításunkban megnéztük az aktuális listaárakat, amelyeket az alábbi linkre kattintva lehet elérni:Júliusban egyébként a legtöbb autót a Suzuki adta el, szám szerint 3944 darabot, a márka piaci részesedése ezzel 25,8 százalék volt. A lista második helyén az Opel állt 1108 darab eladott új személyautóval és 7,2 százalékot meghaladó piaci részesedéssel, őket követte a Toyota, a Skoda és a Volkswagen.

A legnépszerűbb kategória a globális trendeknek megfelelően nálunk is az SUV, több mint minden harmadik autó (37%) SUV volt az eladót új autók között az év első hét hónapjában. A lista második helyét az alsó-középkategória, míg a harmadikat a kisautók szerezték meg.

Kiderült az is, hogy júliusban 2283 új kishaszongépjármű került forgalomba, 23 százalékkal több, mint tavaly júliusban. Az első hét hónapban 22 százalékkal nőtt az új kishaszongépjárművek eladása az előző év azonos időszakához képest, 15 185 járművet helyeztek forgalomba. Az egyesület szerint bár a kishaszongépjármű piac emelkedést mutatott, de időarányosan némileg elmarad az előrejelzéstől.Júliusban 504 új motorkerékpár került forgalomba, 62 százalékkal több az egy évvel korábbinál, az első hét hónapban 2903 új motorkerékpárt adtak el, ami 39 százalékos növekedés a tavalyi azonos időszakhoz képest. Az egyesület szerint a motorkerékpárok piacán bizakodásra ad okot a bázissal szembeni jelenős növekedési trend, ugyanakkor továbbra is úgy látják, hogy létfontosságú lenne a robogó azonosítás megoldása.Az MGE közleményében arra is felhívta a figyelmet, hogy továbbra is kiemelten kell foglalkozni a Magyarországra beáramló használt autók korösszetételével és azzal, hogy a Nyugat-Európában levetett és szubvencióval cserélt korszerűtlen dízel és benzines autók ne árasszák el Magyarországot.