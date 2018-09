Néhány óra és maguk Merkelék mérhetnek csapást a német autógyártásra

Újabb dízelcsúcsra kerül sor Németországban

Mindenképpen meg kell akadályozni a dízelautók nagyvárosokból történő kitiltását

Olyan megoldást kell találni, amellyel helyreállítható a vásárlók német autógyártókba vetett bizalma

Hogyha végül a járművek költséges átalakításáról döntenek, azt mindenképpen az autógyártóknak kell finanszírozniuk, nem pedig a tulajdonosoknak, vagy pedig a német adófizetőknek

A dízelesek átalakítása sok milliárd eurós költséget jelent

Pénteken újabb dízelcsúcsra kerül sor Németországban, amelynek jelentőségét jól mutatja, hogy a német kormány több minisztere is részt vesz majd az eseményen, hogy az ország meghatározó járműipari szereplőivel közösen megoldást találjanak arra, miként lehet elkerülni a dízelautók nagyvárosokból történő kitiltását. Az idő ráadásul nagyon szorít, Angela Merkel német kancellár szeptember végét szabta határidőnek a helyzet rendezésére.A feladat nem lesz egyszerű, ugyanis a német kormány képviselői is eltérő állásponton vannak azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehetne megoldani a kialakult helyzetet. Svenja Schulze német szövetségi környezetvédelmi miniszter szerint az érintett dízelautók költséges átalakítása jelentené a megnyugtató megoldást, míg Andreas Scheuer közlekedési miniszter szerint azt kellene inkább ösztönözni, hogy a tulajdonosok új járműre cseréljék be dízelautóikat. Három dologban viszont egyetértenek a kormány képviselői:Utóbbi pont egyben nagyon fontos üzenet is a német autógyártóknak, korábban ugyanis nagy volt a bizonytalanság azzal kapcsolatban, ha végül a dízelautók átalakításáról születik döntést, azt kinek is kell finanszírozni, a tét pedig hatalmas.Fontos látni, hogy a német szövetségi bíróság februári döntése nem részletezi pontosan, milyen autók kitiltásáról lehet szó, azt az egyes önkormányzatoknak kell szabályozniuk a levegőminőség javítását célzó intézkedési tervükben.Legutóbb a wiesbadeni közigazgatási bíróság döntött úgy, hogy Frankfurtnak be kell vezetnie a korosabb dízelautók közlekedési tilalmát. A közigazgatási bíróság döntése szerint 2019. február 1-jétől az Euro 4-es dízelek, valamint az Euro 1 és 2-es benzinmotoros autók nem közlekedhetnek a védett övezetben. Jövő szeptembertől pedig az Euro 5-ös dízelekre is kiterjed a tilalom.Mindez azért lényeges, mert beigazolódni látszanak azok a korábbi várakozások, amelyek szerint csak a legmodernebb, és legtisztább, Euro 6-os vagy Euro 6d kategóriába tartozó dízelmotorral szerelt autók mentesülnek a kitiltás alól. A régebbi, kevésbé tiszta motorú autók kitiltása pedig időben fokozatosan történik majd meg.Németországban jelenleg közel 15 millió dízelmotoros személyautó van forgalomban, amelyek meghatározó részét állították elő a német gyártók. Ebből a 15 millió járműből csupán 2,68 millió a legújabb, Euro 6-os modell, az állomány nagy része Euro 5-ös (5,9 millió darab), az annál régebbiek állománya 6,5 millió darab. Első körben tehát 6,5, később összesen 12 millió autót érinthet a kitiltás.

Hogyha a fenti számokkal kalkulálunk, illetve azzal, hogy tényleg olyan megállapodás születik, hogy a dízelautók átalakításra kerül sor, amelynek költségeit az autógyártóknak kell állniuk, az első körben mintegy 18,5 milliárd eurós plusz kiadást jelent majd az iparági szereplőknek.

A Volkswagen próbál elébe menni a dolgoknak

Ez egyben azt is jelenti, hogy a Volkswagen elutasítja a közlekedési minisztérium tervét, amely szerint az autógyártóknak kellene állnia a teljes összeget. Ráadásul a konszern egy másik ötletet is elutasít, nem hajlandó visszavásárolni a csaló dízeleket.

Bármilyen döntés is születik, Merkelék a saját kezükbe harapnak

Ez egy újabb csapás lenne számukra egy egyébként is nehéz időszakban, amikor az egyre szigorodó környezetvédelmi előírásoknak történő megfelelés, az új WLTP-menetciklus szigorítása, a globális kereskedelmi háború fokozódása, valamint az új technológiák irányába történő elmozdulás amúgy is hatalmas terheket jelent számukra.

Ezt persze meg lehet akadályozni, a már említett műszaki átalakítás végrehajtásával, a gond csak az, hogy rendkívül költséges műveletről van szó: korábban a német autóklub, az ADAC 1400 és 3300 euró közötti összegről beszélt, újabban pedig 3000 eurós összeget emlegetnek sokan.Persze ez egy elméleti felső plafon, ennél sokkal kisebb is lehet a végső költség, ha nem kell minden autót átalakítani. Várhatóan ezért mindent meg fognak tenni az autógyártók, és inkább kínálnak kedvezményeket a vásárlóknak azért, hogy azok lecseréljék a régi dízeles autójukat egy új modellre, ilyen programok egyébként már az elmúlt hónapokban is futottak.Természetesen dízelcsúcs nélkül is javában folynak a háttérben az egyeztetések a német autógyártók és a német környezetvédelmi minisztérium között arról, hogyan és ki finanszírozza a régebbi dízeles autók átalakítását. Nagy meglepetésre most úgy tűnik, az érintett cégek közül elsőként a Volkswagen adta be a derekát. A vállalat vezérigazgatója, Herbert Diess a német közlekedési miniszterrel folytatott videókonferencián elmondta, a Volkswagen segítséget nyújt azoknak az autósoknak, akik átalakíttatnák az autójukat. Ráadásul Diess azt is bejelentette, hogy a Volkswagen komoly csereprogramot indít, amelyben Euro 4-es és 5-ös besorolású dízeles autókat cserélnének új modellekre.Diess a részvényesek érdekeire tekintettel kijelentette, hogy a katalizátorok beépítésének költségeit nem teljes egészében viseli a Volkswagen, csupán annak 80 százalékát, ami azért még mindig tetemes költséget jelenthet a konszernnek.Bár a Volkswagen felajánlásai jótékony hatással lehetnek a tárgyalások menetére, látni kell, hogy a német kormány nagyon nehéz helyzetben van a mostani dízelcsúcs előtt. A járműipar ugyanis a német gazdaság húzóágazata, egyben legnagyobb exportőre és közvetlenül, valamint közvetve több millió embernek a megélhetését biztosítja. Éppen ezért nagyon nem mindegy, hogy végül milyen terheket rónak az iparági szereplőkre annak érdekében, hogy elkerüljék a dízelautók nagyvárosokból történő kitiltását. A legfájdalmasabb egészen biztosan az lenne, hogy a vezető politikusok nyilatkozataival összhangban végül tényleg az autógyártóknak kellene kifizetnie az átalakítás teljes költségét.Merkelék ugyanakkor nem mutatkozhatnak túl engedékenynek sem, hiszen az első dízelcsúcs után pont azért érte őket a legtöbb támadás, mert sokak szerint túl engedékenyek voltak az autógyártókkal szemben. Azok ugyanis csak arra tettek ígéretet, hogy frissítik a régebbi dízelautók motorvezérlő szoftverét, valamint kedvezményeket nyújtottak azoknak, akik régebbi, Euro 1-4-es dízelmotorú autóikat leadták, és újat vásároltak.Az eddigi átalakítások azonban nem vezettek eredményre, mivel a szoftverfrissítésekkel legfeljebb 25-30 százalékkal csökkenthető az autók nitrogén-oxid kibocsátása, ráadásul csak nyáron. Éppen ezért a közvélemény most már érdemi lépéseket sürget, illetve vár el Merkeléktől, olyan megállapodást, amely minden fél számára megnyugtatóan rendezi a kialakult helyzetet.