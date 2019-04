Nem lehetnek elégedettek a Mercedesnél - Kemény munka vár rájuk (2.)

A legfontosabb sarokszámok

A Daimler több mint 555 ezer személyautót értékesített globálisan, amely 7 százalékos visszaesést jelentett 2018 azonos időszakához képest. A kamionok és kistehergépjárművek értékesítése ugyanakkor 2-4 százalékkal emelkedett, míg a buszeladások 4 százalékkal csökkentek 2019 első negyedévben.

A Daimler 39,7 milliárd eurós árbevételt ért el globálisan az első negyedév során, amely nagyjából megegyezett a 2018 azonos időszakában elért árbevétellel

Az üzemi eredmény 2,8 milliárd euró, a nettó eredmény pedig 2,15 milliárd euró volt, amely 16 százalékos és 9 százalékos visszaesést jelentett 2018 első negyedévéhez képest.

A Daimler üzemi marzsa 7 százalékra, míg nettó marzsa 5,4 százalékra zsugorodott.

A Daimler egy részvényre jutó nyeresége 1,96 euró volt, szemben a 2018 első negyedévében realizált 2,12 euróval.

A Daimler 39,7 milliárd eurós árbevételt ért el az első negyedévben, amely majdnem megegyezett a 2018 azonos időszakában elért értékkel. A személyautó-gyártó üzletág árbevétele döntően a visszaeső eladások hatására 21,2 milliárd euró volt, amely 8 százalékos csökkenést jelentett 2018 azonos időszakához képest. Az eladások csökkenésében olyan tényezők játszottak kulcsszerepet, mint a globális autópiac lassulása, vagy éppen az értékesítési struktúra átalakítása. A kamiongyártó üzletág árbevétele 11 százalékkal, a kisteherautó üzletág árbevétele 9 százalékkal, a pénzügyi üzletág árbevétele 10 százalékkal növekedett, míg a buszüzletág árbevétele 8 százalékkal csökkent az első negyedévben 2018 azonos időszakához képest.

A fenti tényezők hatására egyaránt zsugorodott a Daimler üzemi- és a nettó marzsa, előbbi 8,4 százalékról 7 százalékra, míg utóbbi 5,9 százalékról 5,4 százalékra csökkent.

A mostani negyedéves beszámolóból az is kiderült, hogy a vállalat üzemi eredménye 2,8 milliárd euró volt, amely 16 százalékos visszaesést jelentett 2018 azonos időszakához képest. Ebben az autóeladások csökkenése, a modell-mix eltolódása, valamint az értékesítési árak alakulása is fontos szerepet játszott. Érdemes azt is megjegyezni, hogy a BMW és a Daimler mobilitási szolgáltatásainak összeolvasztása ugyanakkor pozitívan hatott az üzemi eredmény alakulására. A Daimler 2,15 milliárd eurós nettó eredményt ért el, amely 9 százalékos visszaesést jelentett 2018 azonos időszakához képest.A Daimler egy részvényre jutó nyeresége 1,96 euró volt az első negyedév végén, amely 8 százalékos visszaesést jelentett 2018 azonos időszakához képest.

Mit mondott a menedzsment?

A Daimlernél úgy látják, hogy az autóeladások, az árbevétel és az üzemi eredmény is nőhet 2019-ben

Az autógyártó üzletág üzemi marzsa 6 és 8 százalék között, a kamiongyártó üzletág üzemi marzsa 7 és 9 százalék között, a kistehergépjármű üzemi marzsa 0 és 2 százalék között, a busz üzletág üzemi marzsa 5 és 7 százalék között, míg a pénzügyi divízió üzemi marzsa 17 és 19 százalék között alakulhat

Folytatódik a modelloffenzíva

Dieter Zetsche, a Daimler hamarosan leköszönő vezérigazgatója ugyanakkor kiemelte, nem lehetnek elégedettek ezzel az évkezdéssel és nagyon keményen kell majd dolgozniuk annak érdekében, hogy a menedzsment által meghatározott célok teljesülhessenek.Annak érdekében, hogy az egyre nehezebb működési környezetben a Daimler tényleg meg tudja valósítani a jövőre vonatkozó vállalását az értékesítés területén, természetesen folytatódik a gyártó modelloffenzívája 2019-ben is. Azt, hogy milyen modelleket dobnak majd piacra idén, az alábbi ábra szemlélteti.

Szinte alig mozdult az árfolyam

A Daimler árfolyama 0,3 százalékot csökkent a csütörtöki záróárfolyamhoz képest, így jelenleg 58 eurón forognak a cég papírjai.