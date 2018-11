Németország elektromosautó-gyártó nagyhatalom lesz - Totálisan átalakul a Volkswagen

Egyáltalán nem véletlen az, hogy három németországi üzemre esett a választása a Volkswagen menedzsmentjének. A tervek megalkotása során ugyanis nagy hangsúlyt kapott a németországi munkahelyek megőrzése, hiszen az elektromos- és önvezető autók előretörése rengeteg munkahelyet sodorhat veszélybe a jövőben. Azzal a döntéssel viszont, hogy ezeket az üzemeket átállítják elektromos autók gyártására, rengetek német dolgozó állást menthetik meg.

A most elfogadott stratégiát valószínűleg soha nem tudták volna anélkül keresztülvinni a Volkswagen felügyelőbizottságán, amelyben rendkívül nagy erővel bírnak a szakszervezetek, ha az elektromos autók gyártását nem tartják Németországban, ahol egyébként kifejezetten magasak a bérköltségek.



Mindezeket látva érthető az is, hogy miért nyilatkozta azt Bernd Osterloh szakszervezeti elnök, hogy nagyon büszke arra, hogy sikerült az elektromos autók gyártásának jelentős hányadát Németországban tartaniuk. A fentiekkel kapcsolatban fontos megjegyezni két dolgot:

De mi lesz a profitabilitással és a részvényesekkel?

A Volkswagen csoport üzemi marzsa 6,5 és 7,5 százalék között alakul majd 2020-ban a terveik szerint.

Ahogy arról korábban már számos cikkünkben írtunk, a Volkswagen csoport totális átalakuláson megy keresztül, amelynek középpontjában az elektromos- és önvezető autózás, valamint a mobilitáshoz kapcsolódó szolgáltatások és a digitalizáció állnak. Azt pedig, hogy a német autógyártó mennyire komolyan gondolja az elektromos meghajtásra történő átállást, jól mutatta, hogy korábbi terveik szerint mintegy 35 milliárd eurót akartak elkölteni az elektromobilitás területén 2023-ig.Pénteken viszont sor került egy felügyelőbizottsági ülésre, ahol az előzetes várakozásoknak megfelelően olyan horderejű döntések születtek, amelyek messze felülmúlják a cégcsoport korábbi terveit. Elfogadásra került ugyanis az a következő évekre vonatkozó akcióterv, aminek a keretében 9 milliárd euróval többet, vagyis 44 milliárd eurót fognak elkölteni a következő öt évben annak érdekében, hogy meghatározó szerephez jussanak az elektromos- és önvezető autózásban.Erre a hatalmas összegre szükség is van, hiszen 2025-re már több mint 50 darab tisztán elektromos meghajtású modellt akar értékesíteni a cégcsoport. Ez nem véletlen, hiszen az eladásokban is nagyon ambiciózus célokat fogalmazott meg az autógyártó menedzsmentje, 2025-re el akarnak odáig jutni, hogy évi 2-3 millió elektromos autót adnak el globálisan, amely egyben azt is jelentené, hogy a cégcsoport teljes értékesítésének mintegy 20-25 százalékát tennék ki ezek az autók.Természetesen ilyen sok autó legyártáshoz szükség van üzemekre is, ahol azok készülhetnek. Éppen ezért a fentebb említett 44 milliárd euróból jelentős összegeket fordítanak majd arra a németek, hogy három meglévő gyártóbázisukat fejlesszék, elektromos autók gyártására állítsák át.A tervek szerint a zwickaui üzem főszerepet kap majd az elektromos autók gyártásában, hat különböző elektromos modellt is gyárthatnak majd itt a Volkswagen csoport három márkájának. Érdemes azt is megjegyezni a gyárral kapcsolatban, hogy a vállalat tájékoztatása szerint az itt összeszerelésre kerülő autókba részben Magyarországon gyártott akkumulátorok kerülnek majd. További két helyszínen szintén megkezdődik majd az elektromos autók gyártása: Hannoverben és Emdenben. Előbbi gyárban az I.D. Buzz modell készülhet majd 2022-től, míg utóbbi üzemmel kapcsolatban konkrét modellt nem említettek.Látható, hogy a Volkswagen csoport elektromos- és önvezető autózására történő átállítása és a mobilitáshoz kapcsolódó szolgáltatások erősítése őrült összegeket emészt majd fel a következő években, amely nyilván hatással lesz a profitabilitásra is. A Volkswagen menedzsmentje természetesen igyekezet a befektetőket is megnyugtatni, bejelentettékEz egyébként nagyjából megegyezik a 2017-es üzemi marzs értékével, illetve a dízelbotrány kirobbanása előtt produkált értékkel.

Beszéltek arról is a Volkswagen csoport menedzserei, hogy terveik szerint a core üzletág, vagyis az autógyártás kutatás és fejlesztéshez kapcsolódó költségei az árbevétel arányában 6 százalékra csökkenhetnek majd 2020 végére.Az elmúlt években ez az érték 7 százalék közelében alakult, amely pénzben kifejezve sokmilliárd eurós költséget jelentett. Nem véletlen tehát az, hogy a Volkswagen az utóbbi időben tárgyalásokat folytatott a Ford vezetésével arról, hogyan is működhetnének együtt a jövőben az elektromos- és önvezető autók fejlesztésében és gyártásában. Erről a közös munkáról is kiderültek most újabb részletek.

Együttműködés lehet a Forddal - Összeolvadásról szó sincs

Azokat a találgatásokat viszont határozottan cáfolta Herbert Diess, amelyek szerint a Volkswagen és a Ford összeolvadhat, ahogy arra is kitért, hogy nem akarnak részesedést vásárolni az amerikai autógyártóban.

Átszervezik a termelést - Saját akkumulátorgyártás is szóba került

A Volkswagen vezetése megerősítette, számos olyan területről folytatnak tárgyalásokat a Forddal, amelyeken a jövőben együttműködhetnek. Többek között szó van a költségek megosztásáról az önvezető járművek fejlesztésénél is. A kisteherautók fejlesztése szinten egy olyan terület lehet, ahol a két gyártó együttműködik majd a jövőben.A Volkswagen menedzsmentjének persze más tervei is vannak arra nézve, hogy a lehető legeredményesebben működhessen a jövőben. Többek között szeretnék jobban kihasználni az egyes márkák közötti szinergiákat és a rendelkezésre álló gyártókapacitásaikat. Továbbá egyes modellek gyártási helyszínei is változnak majd, így a Volkswagen Passat modellcsaládjának termelését áthelyezik a csehországi Kvasinyba, a Skoda üzemébe. A Skoda Karoq és a Seat Ateca gyártását pedig áthelyezik egy új üzembe, amely a menedzsment elmondása szerint valahol Kelet-Európában épülhet fel.