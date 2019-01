Összezárt Németország: ezek voltak a kedvenc elektromos autóik

Németországban érdemben nőttek a tisztán elektromos autók eladásai: 36 062 új autót regisztráltak 2018-ban, amely közel 44 százalékkal haladta meg a 2017-es darabszámot. Ezzel a teljes piacból 1,05 százalékos részesedést sikerült megszerezniük az elektromos autóknak, míg egy évvel korábban ez az érték csupán 0,7 százalék volt. A növekedés hátterében elsősorban az állt, hogy dízelautók helyett sokan választottak inkább alternatív, köztük tisztán elektromos meghajtású járműveket. A dinamikus növekedés ráadásul a várakozások szerint idén és jövőre is folytatódhat, köszönhetően annak az elektromos autó offenzívának, amelyet a vezető autógyártók terveznek a következő időszakban.Az értékesítési statisztikákat látva mindenképpen meg kell említeni, mennyire látványos a német gyártók dominanciája az elektromos autók piacán. A legtöbb járművet a Volkswagen csoport értékesített tavaly, míg őket szorosan követi a Daimler csoporthoz tartozó Smart, a harmadik helyet a Renault ugyan meg tudta szerezni, de a negyedik helyen már egy újabb német gyártó, a BMW szerepel. Ebben természetesen az is meghatározó szerepet játszhatott, hogy a német gyártók munkatársai a saját modelljeikből kapnak használatra, illetve azokat vásárolják meg. Biztosan nem jelenthetjük ki a statisztikák alapján, de úgy tűnik, mintha a német vásárlók össze is zárnának és a saját márkáikat részesítenék előnyben más gyártókkal szemben.Ott van például a Tesla, amely Amerikában csak a Model S-ből közel 30 ezer darabot adott el , míg Németországban csupán 1905 darabig jutott tavaly. A kisebb darabszámot persze az is magyarázza, hogy a német autópiac durván ötöd akkora, mint az amerikai, valamint a Model 3 értékesítése még nem kezdődött meg Európában. Az elérhető Tesla-modellek ára is jóval meghaladja egy e-Golf vagy éppen egy Zoe árát, de mindezt figyelembe véve is alacsonynak tűnik az értékesítési darabszám. De példaként említhetjük a Jaguart is, amelynek elektromos modelljéből, az I-Pace-ből csupán 191 darab fogyott tavaly, miközben a norvég autópiacon valósággal tartolt az autó. Igaz, ebben az is fontos szerepet játszott, hogy a Jaguar csak korlátozott számban tudott gyártani a német piacra az erős globális kereslet miatt.

Érdemes modellszinten is megvizsgálnia az értékesítési statisztikákat, ebben az esetben némiképp változik a sorrend, Németország legnépszerűbb elektromos autója ugyanis a franciák által gyártott Renault Zoe volt 2018-ban. A második, harmadik és negyedik helyen viszont már a német gyártók modelljei végeztek: a Volkswagen e-Golf, a Smart Fortwo és a BMW i3. A Nissan Leaf globális eladásai hatalmasat ugrottak 2018-ban, az általunk is tesztelt , külsejében is megújult modellt ugyanis már 40 kWh-s akkumulátorral szerelték, amely sokkal nagyobb hatótávolságot biztosít 30 kWh-s elődjénél. A világon több mint 88 ezer Leaf került értékesítésre tavaly, ebből 2380 darab talált Németországban gazdára. A TOP 10-be a Tesla Model S is beverekedte magát, összesen 1248 darab fogyott az autóból, míg Model X-ből 652 darabot értékesítettek.

Címlapkép forrása: AFP/Daniel Roland