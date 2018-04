Pár tízezer forintért Jaguárt bérelhetsz Magyarországon - Nyolc nyomós érvünk is van, miért tennéd

Prémium autó és szolgáltatások pár tízezer forintért



Az autót körbejárva mindig a felnivel és a kerekekkel kezdem. Először azt nézem meg, hogy nincs-e leütve, meghúzva a felni, majd a gumit nézem végig, hogy nem-e sérült vagy puklisodott már ki.

A következő körben az ablakokon és a visszapillantó tükrökön keresek repedést, kavicsnyomot.

A kasztni következik, amelyen a nagyobb karcokra, festékleverődésekre, horpadásokra, benyomódásokra érdemes odafigyelni, valamint az első lökhárító alsó részét érdemes végigsimítani, mert gyakran sérült szokott lenni korábbi járdaszegélyre történő ráparkolás miatt.

A tető állapotát külön érdemes ellenőrizni, itt jellemzően korábbi horpadások, illetve nehezebb gallyak okozta komolyabb karcolások szoktak előfordulni.

Hogyha ezekkel megvagyunk, akkor jöhet a csomagtartó és a belső tér állapotának ellenőrzése, ezekkel egyébként szinte soha sincsen gond. A klímát viszont érdemes bekapcsolni és kipróbálni, főleg, hogyha egy több éves autót akarnak nekünk bérbe adni. Ez lényegtelen dolognak tűnhet, de tapasztalatból mondom, hogy a 30 fokot és a menetszelet fogod választani a macskapisi szag helyett, amikor több óra éjszakai autókázás után bekapcsolod a klímát és rájössz, hogy piszkosul elhanyagolták a tisztítását és begombásodott. Így vizsgáljunk át egy bérautót gyorsan, öt lépésben

Ez a Jaguár diétázik

Kellően dinamikus és meglepően takarékos az E-Pace (galéria, 2 kép)

Egy sor vezetőtámogató rendszer vigyáz rád

Exhibicionisták előnyben

Jaguár Exhibicionistáknak (galéria, 3 kép)

Ha már unjuk a feltűnést, elbújhatunk a világ elől

A világ és Európa valóságos SUV-lázban ég, a vásárlók meg vannak őrülve a városi terepjárókért, az igényekre reagálva pedig az autógyártók sorra dobják piacra legújabb modelljeiket a kategóriában. Nincs ez másképp a Jaguárnál sem, amely az F-Pace sikerein felbuzdulva máris megjelentette a modell kistestvérét, a Range Rover Evoque alapjára épített E-Pace-t, amely már bárki számára elérhető Magyarországon is az Avisnél.Természetesen az ilyen autóknál jobban szűrik az ügyfeleket: a bérléshez ugyanis szükséges egy 1 éve érvényes jogosítvány, egy dombornyomott bankkártya és az illetőnek már legalább 25 évesnek kell lennie. Hogyha ezek a feltételek teljesülnek, akkor már akár 1 napra is kölcsönözhető a Jaguar E-Pace, a bérleti díj internetes foglalás esetén ebben az esetben bruttó 105 euró (durván 32 700 forint). Több nap esetén ez az ár jóval kedvezőbb, az általunk bekért kalkuláció szerint - amely a szabad autók számának függvényében változik - a mostani hosszú hétvégére pénteki kezdéssel már durván 290 euróért - 90 ezer forint- el lehet vinni az autót, amely ár/érték arányban jó ajánlatnak mondható.Személyes tapasztalatom szerint - az elmúlt bő tíz évben több tucat járművet béreltem külföldön, belföldön, kis- és nagy cégektől egyaránt - ezért az összegért korrekt szolgáltatásokat is kap a bérlő a prémium autó mellé.A korrekt szolgáltatások közé tartozik az, hogy a bérautó valóban ép és tiszta legyen, tehát nem jégvert az autó, vagy az új prémium modellről pereg a festék, mert odakenték az elejét és nem volt idő valószínűleg a javításra, mivel le volt kötve (mindkettővel találkoztam már). Álltak már elém poros autóval, mondván, építkezés van a közelben és volt, hogy én sikáltam le a tetőkárpitot, mert az előző bérlőnek felrobbant a termosza, és pont nem nézet fel senki oda a nagy sietségben, engem viszont kimondottan zavart a kávészagú jármű.Az autókat minden szolgáltatónál tele tankkal adják át (elvileg), de a kisebb cégek szeretnek játszani azzal, hogy az autó nincs valójában teletankolva. Erre mindig figyelj oda, és ha ilyet tapasztalsz, rögtön jelezd annak, akitől béreled az autót, írasd fel az üzemanyag állását a bérleti lapra. Az is fontos, hogy tele tankkal vidd vissza: ezt azért is érdemes szem előtt tartani, mert hogyha a jármű leadása előtt nem tudsz útba ejteni egy benzinkutat, akkor annak plusz költségei vannak. Az Avis-nél például literenként 1,9 eurót (593 forint) és 16,51 eurós (5150 forint) szolgáltatási díjat fognak levonni tőled.A szolgáltató az alapdíjért cserébe korlátlan kilométer-használatot tesz lehetővé, míg más nagy versenytársnál olyan napi limitek vannak, amivel Füredre, vagy Siófokra sem tudsz lejutni. Hogyha tényleg ezeket a balatoni városokat veszed célba, akkor garantált a plusz kilométerekre vetített extra díjszabás. A nagy okosság ebben a történetben az, hogy így kedvezőbbnek tűnő alapdíjakat tudnak feltüntetni, de abban a pillanatban, hogy valaki a korlátlan kilométer mellett döntött, sok ezer forinttal ugrik meg a bérlés költsége egy napnál is.Fontos szempont a bérlésnél az is, hogy a flotta minden járműve, így a Jaguar E-Pace-ek is rendelkeznek érvényes, Magyarország egész területére vonatkozó autópálya használati jogosultsággal. Kisebb cégeknél az autópálya-matricát viszont ki kell csengetni, jellemzően napra lebontva, de az is előfordulhat, hogy a bérlőnek kell gondoskodnia róla magának. Szempont a bérlésnél, hogy ha bármilyen jellegű problémánk adódik a járművünkkel, akkor 24 órás asszisztencia áll a rendelkezésünkre. Ez a szolgáltatás a nagy nemzetközi cégeknél egyaránt elérhető és komoly előnyt jelent azokkal a szereplőkkel szemben, amelyeknek nincs anyagi lehetőségük ennek biztosítására.A biztosításra is piszkosul oda kell figyelni, az Avis például a bérleti díjért cserébe alap cascot ad. Sok helyen viszont ezt is plusz költségként számolják fel, amelynek a mértéke az adott járműkategória besorolásától és a biztosítás önrészének nagyságától is függ. A biztosítással kapcsolatban mondanék néhány trükköt: (1) érdemes mindig megkérdezni, hogy az autó, amit kapni fogunk hány kilométert futott már, illetve mennyi külső sérüléssel rendelkezik. Egy többtízezer kilométert futott autóra, amelyiknek a kasztnija több hibával is rendelkezik, bőven elég lehet egy alap biztosítás. Egy zsír új hibátlan prémium autóra viszont csukott szemmel kössük meg a teljes körű Casco biztosítást, ennek költsége - az általunk tesztelt járműnél - 17,78 euró/nap (durván 5500 forint). (2) A teljes körű biztosítás azért ajánlott, mert a megkötött szerződésekben szereplő önrész "káreseményenként" értendő, ami viszont a gyakorlatban nem egy balesetet takar, hanem a sérült elemek számát. (3) Érdemes viszont azt is észben tartani, hogy amikor teljes körű biztosítást kérünk, sok-sok eurónk úszhat el napi szinten azon, hogy a szélvédőt és a kerekeket külön biztosítják. (4) Ha más szolgáltatót választ valaki, különösen külföldön, akkor mindig érdeklődjön a biztosítás díjairól, előszeretettel húznak le pénzt ugyanis a bérlőkről azzal a trükkel utólag, hogy még jó pár tíz euró kerül kiszámlázásra a biztosításra hivatkozva.Nem véletlenül írtam az előbb, hogy érdemes arra rákérdezni, hogy milyen korábbi sérülései vannak egy autónak, és ami ennél is fontosabb, mik azok a sérülések, amik a jármű lapján már fel vannak jegyezve. A bérlés során ugyanis alá kell írnunk egy jegyzőkönyvet, amely tartalmazza az autó korábbi hibáit, hogyha a szóban forgó autó már sok ezer kilométert futott, de a lapon semmi sincs feltüntetve, legyünk résen. Idehaza nagyon jók a tapasztalataim ezen a téren, az átadáskor mindig, mindenhol nagyon segítőkészen át szokták vizsgálni velem az autót és az esetlegesen felfedezett újabb hibák rögzítésre kerülnek. A bérlésnek ezt a folyamatát mindig végezzük el, még akkor is, hogyha nagyon sietünk az utunkra, főleg akkor, hogyha külföldön járunk, mert nagyon sok kellemetlenségtől óvhatjuk meg magunkat.Az általunk tesztelt Jaguar E-Pace-ben egy 2.0 literes, 150 lóerős dízelmotor dolgozott, amelyet első hallásra kevésnek gondoltunk úgy, hogy tudtuk, egy közel 1,8 tonnás bódét kell majd átmozgatnia, plusz minket csomagokkal. Ehhez képest kellemes csalódást okozott a motor teljesítménye, amely valóban dinamikus autózást tett lehetővé. Az igazi meglepetés viszont a benzinkúton ért minket, amikor rájöttünk, hogy a fedélzeti computer nem vág át minket a palánkon és valóban 7 liter alatt fogyasztottunk 100 kilométerre vetítve. Az általunk megtett közel 1200 kilométerre a szoftver 6,9 literes átlagfogyasztást kalkulált, amely egyébként szinte tizedre megegyezett a mi klasszikus, teletankolós, megtett távval számolós kontraméréseink eredményével. Ez az érték egyébként lehetett volna jóval kedvezőbb is, azt nem mondom, hogy csukott szemmel elhiszem a gyártó által megadott 4,7-4,9 literes fogyasztást vegyes felhasználás - autópálya és város - mellett, de azt igen, hogyha végig a választható "eco módban" autózunk, akkor egy közelítő értéket kaphattunk volna. Itt kell egyébként megjegyeznünk, hogy a Jaguar E-Pace rendelkezik egy kis váltókarral, amelynek a segítségével különböző módok közül lehet választani. Köztük van a "Dynamic mód" is, amit nyugodt szívvel nem ajánlunk senkinek, mert olyan érzékennyé teszi a gázpedált, hogy kisebb nyomásra is valósággal kilő az autó. Érzésre ezért olyan ez a szoftveres beállítás, mintha 40-50 lóval több tombolna a ménesben.Jó dolog, ha a bérautónak, amit sokszor eleve nagyobb távok megtételére kölcsönzünk ki, kedvező a fogyasztása, hiszen nem nyomja meg jelentősen az utazás teljes költségét. De az anyagiakon túl nagyon fontos az is, hogy utunkat a lehető legnagyobb biztonságban tehessük meg. A Jaguar E-Pace guruló trezorként ezen a területen is jól teljesít, azon túl, hogy egy sor légzsákkal szerelték, rengeteg vezetőtámogató extrát is kapott. Van benne sávtartó figyelmeztetés és sávtartás elektronika, éberségfigyelő, autonomous vészfékező rendszer, a parkolást pedig radar és hátsó kamera segíti. A LED technológiás adaptív fényszórók pedig tényleg pazarul világítják meg az utat éjszaka, jelentősen megkönnyítve a közlekedést. És azon se lepődjön majd meg senki, hogyha hiába próbál elindul, a kézifék a világért sem akar kioldani. Ilyenkor érdemes ellenőrizni az ajtókat, az autó elektronikája ugyanis érzékeli azok állapotát és ameddig nincs mindegyik teljesen bezárva, nem engedi ki a kéziféket.A Jaguar E-Pace feltűnő jelenség, folyamatosan forognak utána a járókellők az utcán és az autósok is megbámulják a forgalomban, amire csak részben lehet magyarázat az, hogy egy nagyon új modellről van szó. Az E-Pace formavilága ugyanis magával ragadó, a hátsó rész kialakítása - a légterelővel, a dupla kipufogóval és a diffúzorral - önmagában elég lenne ahhoz, hogy az autóra vonja a tekintetet. A fiatal tervező dizájnerek viszont nem álltak meg itt, hatalmas kereket raktak az autó alá, az általunk tesztelt változat 19 colos felnikkel volt szerelve, de rendelhető belőle 21 colos változat is. És ha mindez nem lenne éppen elég, akkor ott van az agresszív hűtőmaszk, a vörösben izzó Jaguár emblémával és az Rdynamic felirattal, hogy még nagyobb tekintélyt parancsoljon az autónknak.A városi terepjárók többségét szinte soha nem használják terepen, a Jaguárnál viszont valamiért úgy gondolták, hogy az E-Pace-t alkalmassá teszik nehezebb útszakaszok leküzdésére is. Az Avisnél bérelhető változat sajnos nem összkerék meghajtású, ennek ellenére úgy döntöttünk, hogy kipróbáljuk olyan utakon is, ahol korábban a mezei személyautónkkal nem, vagy csak nagyon keservesen boldogultunk. A Jaguár egy kivételtől eltekintve nagyon jól vizsgázott, külön ki kell emelni a zseniális futóművét, amely fokozott szerkezeti merevségű alumínium elemeket tartalmaz a még jobb teljesítmény érdekében. A jobb rugózást elől és hátul független kerékfelfüggesztés, hátul pedig többlengőkaros futómű biztosítja. Ezeknek nagy hasznát vettük a városban is, ahol valósággal felfalta az utunkba kerülő fekvőrendőröket. A pozitív tapasztalatok ellenére azt viszont nem ajánljuk senkinek, hogy kemény terepen közlekedjen az E-Pace-szel. Egyrészt mi sem tettük ezt, másrészt egy bérautó esetében mindig szem előtt kell tartani, hogy abban az állapotában kell visszavinnünk, ahogyan elhoztuk azt.

Romantika level 150

Jaguar E-Pace romantikázáshoz (galéria, 5 kép)

Azért lehet bele pakolni

Az E-Pace remek társ a horgászathoz is (galéria, 5 kép)

Még a yacht klubban sem fogsz kilógni a sorból

Az embereknek tetszik a Jaguár, incselkednek veled az autópályán, vigyorognak az utcán, dicsérik neked szemtől szembe és azon sem kell meglepődnöd, hogy éppen fényképezkednek vele, mire visszaérsz hozzá. Szíved választottja is imádni fogja, garantáljuk. Főleg akkor, hogyha áldozol a romantika oltárán és egy éppen utatokba eső magaslati pontról nézitek végig a naplementét. Az E-Pace-re bátran számíthatsz a zenei aláfestés tekintetében is, a Jaguar Sound audiorendszer szépen szól és a Bluetooth-os kapcsolatnak köszönhetően pillanatok alatt mobilról is lejátszhatod a kedvenc számaitokat. Hogyha nem készültél előre, nincsen semmi gond, a középkonzolba épített 10 colos érintőképernyőt nyomkodva hamar kiválaszthatod a kedvenc rádióadótokat. Az érintőképernyővel kapcsolatban meg kell jegyeznünk, hogy remekül teszi a dolgát, pontos az érzékelője és egyszer sem fagyott le, míg a menünek logikus a felépítése és rendben van a képi megjelenítés is.Az E-Pace a maga 484 literes csomagtartójával finoman szólva sem nevezhető egy bőröndelnyelőnek, de a kalaptartó eltávolításával, amely gyakorlatilag két újjal megoldható, sokat nyerhetünk. Végső soron nem lehetett okunk a panaszra, egy kis variálással három ember hobbihorgász-felszerelését be tudtuk rámolni.Azt már ugyan említettük, hogy a Jaguar E-Pace megjelenése nagyon impozáns, arról viszont nem esett még szó, hogy az autó optikailag sokkal nagyobbnak hat kívülről, mint amekkora valójában. Ezért remek választás lehet akkor is, hogyha nagyot kell gurítani, felkapott helyen kell vele megjelenni. Az általunk tesztelt modell ára az extrákkal együtt durván 13 millió forint volt, de bátran álltunk be vele Balatonlellén a yacht club parkolójába a többi autó közé, ahol még a jóval drágább Porsche Cayenne mellett is piszok jól mutatott.