Példátlan töréstesztet produkált a Tesla Model 3 Európában

Tavaly októberben számoltunk be arról, hogy a Tesla Model 3 az amerikai Nemzeti Közúti Közlekedésbiztonsági Hivatal töréstesztjén kiválóan vizsgázott. Mindhárom főkategóriát, a frontális ütközést, az oldalütközést oszloppal és az oldalütközést fallal, a maximálisan adható öt csillaggal teljesítette. Ráadásul az alkategóriák értékelésekor sem találtak fogást az új modellen. A törésteszt eredménye egyben azt is jelentette, hogy Elon Musk vállalata az egyetlen olyan autógyártó a világon, amelynek minden egyes gyártott modellje a lehető legjobb értékelést kapta az amerikai hatóság töréstesztjén. Korábban a Tesla Model S és a Tesla Model X is minden kategóriában öt csillagot szerzett.A Model 3 most az Euro NCAP töréstesztjén is bizonyított, azon túl, hogy simán bezsebelte a maximálisan adható öt csillagot, olyan magas összpontszámot ért el, amelyre a szervezet történetében még soha nem volt példa. A töréstesztről természetesen videó is készült:Az Euro NCAP töréstesztjén négy kategóriát pontoznak: az első utasok biztonságát, a gyermek/gyermekülés biztonságát, a gyalogos biztonságát és a biztonsági segédrendszereket. Fontos kiemelni, hogy a Tesla Model 3 nem végzett minden kategóriában az élen, összességében ugyanakkor sikerült a megszerezhető 400 pontból 348 pontot elérnie, amelyre korábban még nem volt példa. Az eddigi legjobb teljesítményt a szintén 2019-ben tesztelt Volkswagen T-Cross mutatta, amely 344 ponttal zárta az Euro NCAP próbáit.A Tesla Model 3 győzelmében nagy szerepet játszott egyébként az is, hogy fejlett biztonsági segédrendszerekkel rendelkezik, ezektől messze elmaradtak azok a rivális modellek, amelyek más kategóriában például jobbnak bizonyultak.